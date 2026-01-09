बाड़मेर में फैल रहा चोरों का साम्राज्य! माजीसा मंदिर से बाजार तक आतंक, पुलिस की गश्त पस्त

Rajasthan News: बाड़मेर में चोरी की घटनाओं ने लोगों का सब्र जवाब दे दिया. माजीसा मंदिर चोरी के बाद शहरवासियों ने रैली निकाली, पुलिस-प्रशासन पर नाराजगी जताई और 24 घंटे पेट्रोलिंग व चोर गिरोहों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की.
Trending Photos
Barmer News: राजस्थान के बाड़मेर जिले के संवेदनशील इलाकों में लगातार हो रही चोरी की वारदातों ने आमजन की नींद उड़ा दी है. मंदिरों में सेंधमारी, घरों से नकदी-गहनों की चोरी, दुकानों के ताले टूटना और रात के सन्नाटे में बेखौफ चोरों का तांडव, ये घटनाएं अब रोज़मर्रा की खबर बन चुकी हैं. हालात से त्रस्त शहरवासियों का सब्र आज शुक्रवार को जवाब दे गया, जब माजीसा मंदिर चोरी के खुलासे की मांग को लेकर हजारों लोग सड़कों पर उतर आए. यह आक्रोश रैली सिर्फ गुस्से का इज़हार नहीं थी, बल्कि पुलिस-प्रशासन के लिए खुली चेतावनी थी, अब बाड़मेर चुप नहीं बैठेगा.
माजीसा मंदिर चोरी का 29 दिसंबर से अब तक अधूरा खुलासा
गडरा सर्कल स्थित माजीसा मंदिर से 29 दिसंबर को लाखों रुपये के गहने चोरी होने की घटना ने पूरे जिले को झकझोर दिया. मंदिर जैसी पवित्र जगह पर हुई इस वारदात के बाद पुलिस ने जल्द खुलासे का भरोसा दिलाया, लेकिन हफ्तों बाद भी न तो आरोपी पकड़े गए, न ही चोरी का माल बरामद हुआ. इसी दौरान शहर की कृषि मंडी में दुकानों के ताले तोड़कर लाखों का माल साफ कर दिया गया. ग्रामीण इलाकों में स्थिति और भी चिंताजनक है खेतों से कृषि उपकरण चोरी, पशु गायब, सूने घर निशाने पर. एक ही महीने में दर्जनों चोरी की घटनाओं ने पुलिस की पेट्रोलिंग व्यवस्था और सीसीटीवी निगरानी पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
रैली शामिल में एक स्थानीय आदमी ने बताया कि रात को डर के साए में दरवाजा बंद कर सोते हैं और सुबह उठते ही घर खाली मिलता है. प्रशासन आखिर कर क्या रहा है? माजीसा मंदिर जैसी घटना पूरे शहर के लिए शर्म की बात है.
जिसके विरोध में सड़कों पर जनसैलाब उतर आया है. जिसमें प्रशासन के खिलाफ नारे गूंजते सुनाई दिए. आक्रोश रैली सदर थाना क्षेत्र से शुरू होकर महात्मा गांधी चौराहा, स्टेशन रोड होते हुए जिला कलेक्ट्रेट तक पहुंची. बाजार संघों, सामाजिक संगठनों, महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों ने एकजुट होकर भाग लिया.
पूरे रास्ते नारे गूंजते रहे
“चोरों को पकड़ो, प्रशासन जागो!”
“बाड़मेर की सुरक्षा दो, वरना कुर्सी छोड़ दो!”
रैली ने यह साफ संदेश दिया कि मरुधरा का यह सीमावर्ती जिला अब अपराधियों का सुरक्षित ठिकाना नहीं बनने देगा. धार्मिक स्थलों और बाजारों में बढ़ता अपराध आमजन के धैर्य की परीक्षा ले रहा है.
बता दें कि सोशल मीडिया पर सीसीटीवी फुटेज वायरल हैं, जिनमें साफ दिखता है कि चोर कितने बेखौफ हैं. 24 घंटे पेट्रोलिंग और बड़े पैमाने पर छापेमारी नहीं हुई तो आंदोलन और तेज होगा.” कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. मांगें स्पष्ट रहीं. 24 घंटे प्रभावी पुलिस पेट्रोलिंग सीसीटीवी नेटवर्क का विस्तार और मॉनिटरिंग, सक्रिय चोर गिरोहों पर तत्काल छापेमारी, सीमावर्ती क्षेत्रों में नशाखोरी व तस्करी से जुड़े चोरी नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई. भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बावजूद रैली पूरी तरह शांतिपूर्ण रही, लेकिन वक्ताओं ने साफ कर दिया कि अगर जल्द ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो आंदोलन और उग्र होगा. जनता अब जनप्रतिनिधियों विधायक और सांसदों की चुप्पी पर भी सवाल उठा रही है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Barmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!