बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची से नाम काटे जाने पर बड़ा विरोध, पूर्व विधायक मेवाराम जैन के नेतृत्व में प्रदर्शन

Rajasthan News: बाड़मेर में SIR प्रक्रिया के दौरान हजारों मतदाताओं के नाम कथित रूप से हटाए जाने के विरोध में शनिवार को जोरदार प्रदर्शन हुआ. पूर्व विधायक के नेतृत्व में लोगों ने कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी की, ज्ञापन सौंपा और पारदर्शी जांच व हटाए गए नामों की पुनः सूची में शामिल करने की मांग की.

Published: Jan 20, 2026, 07:03 PM IST | Updated: Jan 20, 2026, 07:03 PM IST

Barmer News: बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया के दौरान हजारों मतदाताओं के नाम कथित तौर पर बिना कारण काटे जाने के विरोध में शनिवार को जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला. पूर्व विधायक के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट के सामने नारेबाजी कर प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताया.

प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि SIR की आड़ में विशाला, दूदाबेरी, मलवा, लाखेटाली सहित बाड़मेर शहर के कई वार्डों में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए. इससे न केवल आम नागरिकों में असमंजस और नाराज़गी है, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन का भी खतरा पैदा हुआ है. प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना था कि कई ऐसे मतदाता, जो वर्षों से एक ही पते पर निवास कर रहे हैं और पूर्व में मतदान भी कर चुके हैं, उनके नाम अचानक गायब कर दिए गए.

पूर्व विधायक मेवाराम जैन ने कहा कि मतदाता सूची किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की रीढ़ होती है और उसमें इस तरह की लापरवाही स्वीकार्य नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि SIR प्रक्रिया को पारदर्शी ढंग से लागू नहीं किया गया, जिससे वास्तविक मतदाता प्रभावित हुए. जैन ने स्पष्ट किया कि यह मुद्दा किसी एक पार्टी का नहीं, बल्कि आम जनता के अधिकारों से जुड़ा है.

प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में मांग की गई कि मतदाता सूची से हटाए गए सभी नामों की गहनता से जांच कराई जाए और जिन नामों को बिना वैध कारण हटाया गया है, उन्हें तत्काल प्रभाव से पुनः जोड़ा जाए. प्रतिनिधिमंडल ने यह भी आग्रह किया कि भविष्य में SIR जैसी प्रक्रियाओं के दौरान पारदर्शिता और जनसूचना को प्राथमिकता दी जाए.

इसके अलावा प्रदर्शनकारी उपखंड अधिकारी से भी मिले और अपनी आपत्तियां दर्ज कराईं. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि कई इलाकों में बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा समुचित सूचना दिए बिना ही नाम काट दिए गए, जबकि नियमों के अनुसार नोटिस और सत्यापन अनिवार्य है.

प्रशासन की ओर से जिला अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच कराई जाएगी. अधिकारियों ने कहा कि यदि जांच में यह पाया जाता है कि किसी भी मतदाता का नाम बिना कारण या प्रक्रिया का पालन किए हटाया गया है, तो उसे पुनः जोड़ने की कार्रवाई की जाएगी. साथ ही, संबंधित स्तर पर जवाबदेही भी तय की जाएगी.

स्थानीय जानकारों का मानना है कि हाल के दिनों में मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान तकनीकी और मानवीय त्रुटियों के कारण कई जगह विवाद सामने आए हैं. बाड़मेर जैसे बड़े और विविध आबादी वाले जिले में यदि यह प्रक्रिया सावधानी से न की जाए, तो बड़ी संख्या में मतदाता प्रभावित हो सकते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि प्रशासन को चाहिए कि वह ग्राम सभाओं, वार्ड बैठकों और डिजिटल माध्यमों से व्यापक जागरूकता फैलाए, ताकि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे.

प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि समयबद्ध और निष्पक्ष जांच नहीं हुई, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. फिलहाल प्रशासनिक आश्वासन के बाद प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हुआ, लेकिन यह मुद्दा आने वाले दिनों में जिले की राजनीति और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर बड़ा असर डाल सकता है.

