विजयादशमी पर बाड़मेर में होगा यह अद्भुत आयोजन! रविंद्र भाटी की अपील ने बढ़ाई उत्सुकता

Ravindra Bhati: जोधपुर विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष और विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने बाड़मेर में विजयादशमी के अवसर पर आयोजित 'पथ प्रेरणा यात्रा' में अधिक से अधिक लोगों से भाग लेने की अपील की. यात्रा का उद्देश्य समाज में जागरूकता और एकजुटता बढ़ाना है.

Published: Oct 02, 2025, 04:11 PM IST | Updated: Oct 02, 2025, 04:11 PM IST

विजयादशमी पर बाड़मेर में होगा यह अद्भुत आयोजन! रविंद्र भाटी की अपील ने बढ़ाई उत्सुकता

Barmer News: रविंद्र सिंह भाटी, जोधपुर विश्वविद्यालय छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष और राजस्थान विधानसभा के सदस्य, ने विजयादशमी के अवसर पर बाड़मेर जिले के पावन क्षेत्र में आयोजित "पथ प्रेरणा यात्रा" में जनता से अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की है.

आधिकारिक ट्विटर हैंडल से यात्रा के बारे में बताया
भाटी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इस यात्रा के महत्व को रेखांकित करते हुए लिखा, "विजयादशमी के शुभ अवसर पर कल बाड़मेर की पावन धरा पर आयोजित होने वाली 'पथ प्रेरणा यात्रा' में आप सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारकर इस यात्रा को सफल बनाएं."

क्या है यात्रा का उद्देश्य?
इस यात्रा का उद्देश्य समाज में जागरूकता फैलाना और लोगों को एकजुट करना है. भाटी ने हमेशा से ही युवाओं के मुद्दों को प्राथमिकता दी है और इस यात्रा के माध्यम से वे समाज में सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं.

अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने को कहा
इस यात्रा में भाग लेने के लिए नागरिकों से अपील की गई है कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस आयोजन को सफल बनाएं. भाटी का मानना है कि इस प्रकार के आयोजनों से समाज में एकजुटता और जागरूकता बढ़ेगी, जो अंततः राज्य के विकास में सहायक सिद्ध होगी.

क्या एक अहम कदम साबित होगी यह यात्रा?
इस पहल से यह स्पष्ट होता है कि भाटी समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़ने और उन्हें जागरूक करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. उनकी यह यात्रा निश्चित रूप से बाड़मेर जिले में सकारात्मक बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी.

इस पहल से यह स्पष्ट होता है कि भाटी समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़ने और उन्हें जागरूक करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. उनकी यह यात्रा निश्चित रूप से बाड़मेर जिले में सकारात्मक बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी.

