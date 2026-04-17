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शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी की सुरक्षा में कटौती, 3 PSO हटाए गए, समर्थकों ने लगाया बैक डेट आदेश का आरोप

Barmer MLA Security News: बाड़मेर के शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी की सुरक्षा में बड़ी कटौती करते हुए 3 पीएसओ हटा दिए गए हैं. अब उनकी सुरक्षा में केवल एक गनमैन तैनात है. समर्थकों ने इसे 'बैक डेट' ऑर्डर बताते हुए सुरक्षा को लेकर गहरी नाराजगी और चिंता व्यक्त की है.

Edited byArti PatelReported byDurag singh rajpurohit
Published: Apr 17, 2026, 03:02 PM|Updated: Apr 17, 2026, 04:04 PM
शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी की सुरक्षा में कटौती, 3 PSO हटाए गए, समर्थकों ने लगाया बैक डेट आदेश का आरोप
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Barmer Ravindra Singh Bhati News: बाड़मेर के शिव विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है. हालिया सरकारी आदेशों के बाद विधायक भाटी की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों की संख्या घटा दी गई है, जिस पर उनके समर्थकों ने कड़ा विरोध जताया है और इसे राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित बताया है.

सुरक्षा घेरे में बड़ी कमी
आधिकारिक जानकारी के अनुसार, विधायक रविंद्र सिंह भाटी के पास पहले एक सुरक्षा घेरा था जिसमें कुल 4 सुरक्षाकर्मी शामिल थे. बता दें कि पहले की व्यवस्था में 1 परमानेंट पीएसओ (PSO) और 3 एडिशनल पीएसओ.
वहीं वर्तमान व्यवस्था में प्रशासन ने तीनों अतिरिक्त पीएसओ को वापस बुला लिया है. अब विधायक की सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल एक गनमैन के भरोसे रह गई है.

समर्थकों का गुस्सा और 'बैक डेट' का दावा
सुरक्षा में इस अचानक कटौती ने भाटी के समर्थकों के बीच आक्रोश पैदा कर दिया है. सोशल मीडिया पर समर्थक इसे लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं. समर्थकों का तर्क है कि भाटी एक लोकप्रिय और सक्रिय युवा नेता हैं, जिनकी सुरक्षा कम करना उनकी जान जोखिम में डालने जैसा है. बता दें कि भाटी खेमे की ओर से यह गंभीर आरोप भी लगाया जा रहा है कि सुरक्षा घटाने का आदेश 'बैक डेट' (पिछली तारीख) में निकाला गया है, ताकि प्रक्रियात्मक खामियों को छिपाया जा सके.

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस
विधायक भाटी की सुरक्षा कटौती का मामला अब बाड़मेर से लेकर जयपुर तक चर्चा का विषय बना हुआ है. समर्थकों ने चेतावनी दी है कि यदि सुरक्षा व्यवस्था दोबारा बहाल नहीं की गई, तो वे लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध दर्ज कराएंगे. फिलहाल, पुलिस प्रशासन या सरकार की ओर से सुरक्षा कम करने के कारणों पर कोई विस्तृत स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है.

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About the Author

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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