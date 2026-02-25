Zee Rajasthan
बाड़मेर में फीमेल टीचर्स को सरेआम दे रहा था रेप-मर्डर की धमकी, IAS टीना डाबी ने किया सस्पेंड

Rajasthan News: बाड़मेर में महिला शिक्षिकाओं को दुष्कर्म की धमकी देने वाले शिक्षक नूतनपुरी गोस्वामी को निलंबित कर दिया गया है. कलेक्टर टीना डाबी के हस्तक्षेप के बाद यह कार्रवाई हुई. आरोपी शिक्षक अश्लील मैसेज और मानसिक प्रताड़ना के जरिए शिक्षा जगत को कलंकित कर रहा था.

बाड़मेर में फीमेल टीचर्स को सरेआम दे रहा था रेप-मर्डर की धमकी, IAS टीना डाबी ने किया सस्पेंड

Barmer Teacher Rape Threat News: बाड़मेर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जिसने गुरु-शिष्य की मर्यादा और शिक्षा के मंदिर को झकझोर कर रख दिया है. एक सरकारी स्कूल में तैनात शिक्षक नूतनपुरी गोस्वामी, जो खुद को शिक्षक नेता के चोले में छिपाए बैठा था, असल में महिला सहकर्मियों के लिए खौफ बना हुआ था. विभाग ने अब उसे निलंबित (Suspend) कर दिया है.

सरकारी ग्रुप में गंदा खेल और आधी रात का खौफ
बता दें कि आरोपी शिक्षक नूतनपुरी ने मर्यादा की सारी हदें पार कर दी थीं. वह PEEO ग्रुप (सरकारी ग्रुप) में सरेआम गंदी गालियां और धमकियां देता था. हद तो तब हो गई जब उसने महिला शिक्षिकाओं को आधी रात को अश्लील मैसेज भेजने शुरू किए. उसने एक महिला शिक्षिका को घर से उठाकर रेप करने और जान से मारने तक की धमकी दे डाली.

जब कलेक्टर टीना डाबी तक पहुंची गुहार
लंबे समय तक विभाग की चुप्पी और आरोपी की दबंगई से डरी सहमी पांच महिला शिक्षिकाओं ने हिम्मत जुटाई. वे व्यक्तिगत रूप से बाड़मेर कलेक्टर टीना डाबी से मिलीं और अपनी आपबीती सुनाई. शिक्षिकाओं ने बताया कि वे असुरक्षा और भारी मानसिक तनाव के साये में जी रही हैं.

प्रशासन की सख्ती और गाज
कलेक्टर की सख्ती और प्रशासन के भारी दबाव के बाद नींद में सोया शिक्षा विभाग जागा. जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रारंभिक जांच के आधार पर आरोपी शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. आरोपी शिक्षक पर आरोप है कि वह शिक्षिकाओं को अश्लील मैसेज, दुष्कर्म की धमकी और मानसिक प्रताड़ना देता था. जिसके बाद अब उसे पद से निलंबन कर और विस्तृत जांच के आदेश दिया गया है

पेशे पर लगा अमिट दाग
यह मामला सिर्फ एक निलंबन का नहीं है, बल्कि उस सिस्टम पर भी सवाल है जिसने इतनी शिकायतों के बावजूद लंबे समय तक कार्रवाई नहीं की. एक शिक्षक का शिक्षक नेता बनकर ऐसी घिनौनी हरकतें करना पूरे पेशे को कलंकित करता है.

पढ़ें बाड़मेर से एक और खबर…

बीजराड़ में छात्र मारपीट मामले पर हंगामा ग्रामीण पहुंचे कलेक्ट्रेट मुख्यालय

बाड़मेर जिले के बीजराड़ थाना क्षेत्र में 12वीं कक्षा के एक छात्र के अपहरण और बेरहमी से मारपीट के मामले में मंगलवार को ग्रामीणों और परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा. आक्रोशित ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचे और कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा. उन्होंने एसडीएम से स्कूल स्टाफ के खिलाफ सख्त कार्रवाई तथा एसपी से फरार साजिशकर्ताओं की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की.

ग्रामीणों के अनुसार सोमवार को 12वीं बोर्ड की राजनीतिक विज्ञान की परीक्षा थी. 17 वर्षीय छात्र परीक्षा देने के लिए स्कूल पहुंचा था. आरोप है कि परीक्षा शुरू होने से करीब आधा घंटे पहले ही स्कूल का गेट बंद कर दिया गया था. इसी दौरान बोलेरो कैंपर में सवार बदमाश स्कूल परिसर में घुस आए और छात्र को जबरन पकड़ लिया. बदमाशों ने छात्र के हाथ-पैर पकड़कर उसे घसीटते हुए अपहरण कर लिया. ग्रामीणों का आरोप है कि यह सब स्कूल स्टाफ की मौजूदगी में हुआ, लेकिन किसी ने भी छात्र को बचाने का प्रयास नहीं किया.

अपहरण के बाद बदमाश छात्र को करीब 10 किलोमीटर दूर सुनसान जगह पर ले गए, जहां उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई. हमलावरों ने छात्र के हाथ और उंगलियां तोड़ दीं तथा नाखून तक उखाड़ लिए. गंभीर रूप से घायल छात्र को सड़क किनारे फेंककर आरोपी फरार हो गए. फिलहाल छात्र का बाड़मेर जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है.

घटना के विरोध में ग्रामीण पहले चौहटन क्षेत्र में एकत्रित हुए और फिर रैली के रूप में बाड़मेर पहुंचे. महावीर पार्क से कलेक्ट्रेट तक मार्च निकालकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि स्कूल परिसर से छात्र का अपहरण होना और किसी का हस्तक्षेप न करना, स्कूल प्रशासन की संदिग्ध भूमिका को दर्शाता है.

ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस ने वीडियो के आधार पर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बोलेरो कैंपर में सवार अन्य लोग और मुख्य साजिशकर्ता अभी भी फरार हैं. उन्होंने मांग की कि स्कूल स्टाफ और शिक्षकों की भूमिका की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को बर्खास्त किया जाए तथा फरार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए.

ये भी पढ़ें-

