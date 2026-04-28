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थाने के अंदर से जब्त बाइक ले उड़े चोर, बाड़मेर पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल

Rajasthan News: बाड़मेर में पुलिस कस्टडी से जब्त बाइक ही गायब हो गई. मालिक दिनेश कोर्ट से जुर्माना भरकर बाइक लेने पहुंचे तो थानों के चक्कर काटते रहे. अब मामला गुमशुदगी से चोरी में बदल गया, पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byDurag singh rajpurohit
Published: Apr 28, 2026, 09:53 PM|Updated: Apr 28, 2026, 09:53 PM
थाने के अंदर से जब्त बाइक ले उड़े चोर, बाड़मेर पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल
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Barmer News: कहते हैं कि पुलिस की कस्टडी में पहुंची चीज़ सबसे सुरक्षित होती है, लेकिन बाड़मेर की कोतवाली ने इस भरोसे को ऐसा झटका दिया है कि अब लोग अपने वाहनों से ज्यादा अपनी किस्मत पर भरोसा करने को मजबूर हो जाएं. यहां पुलिस ने जिस बाइक को नियमों का हवाला देकर जब्त किया, वही बाइक अब थाने से ही “चोरी” हो गई और मामला गुमशुदगी से सीधे चोरी तक पहुंच गया.

शास्त्री नगर निवासी दिनेश की बाइक 19 अप्रैल की रात एनएच-68 पर रोकी गई. कागजात जांचे गए, लेकिन पीड़ित के अनुसार सब कुछ सही होने के बावजूद बाइक जब्त कर ली गई. कानून का पालन इतना सख्ती से हुआ कि बाइक भी चली गई और मालिक को भी थाने के चक्कर काटने पड़े.

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दो दिन बाद कोर्ट से 500 रुपये जुर्माना भरकर जब दिनेश बाइक लेने पहुंचे, तो उन्हें बताया गया कि बाइक सदर थाने में है. वहां पहुंचे तो घंटों इंतजार के बाद जवाब मिला“यहां कोई बाइक नहीं है.” यानी बाइक ने सिस्टम से पहले ही “रास्ता बदल” लिया.

बार-बार कोतवाली और सदर थाने के चक्कर लगाने के बाद भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला. आखिरकार परेशान होकर दिनेश को एसपी कार्यालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा. अपनी ही बाइक ढूंढने के लिए पुलिस से गुहार लगानी पड़ी.

अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा मोड़ यह है? कि बाइक के गायब होने को लेकर मामला ‘गुमशुदगी’ नहीं बल्कि चोरी का बन गया है. यानी जिस बाइक को पुलिस ने खुद जब्त किया, वही उनकी कस्टडी से चोरी हो गई. यह सवाल उठना लाजिमी है? कि जब थाने के अंदर से वाहन सुरक्षित नहीं हैं, तो बाहर की सुरक्षा का दावा कितना मजबूत है? पुलिस थाना कोतवाली के ASI ने कोतवाली में ही सदर थाने से जब्त वाहन चोरी होने का मामला अज्ञात चोरों के खिलाफ़ दर्ज़ करवाया है.

अधिवक्ता प्रेमसिंह राजपुरोहित के अनुसार उनका क्लाइंट परेशान है लेकिन दो थाने कोई जवाब नहीं दे रहे. इस घटनाक्रम में थाना अधिकारी की चुप्पी भी कई सवाल खड़े करती है. उन्होंने इस पूरे मामले में कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया मानो जवाब भी उसी बाइक के साथ गायब हो गया हो.

बाड़मेर का यह मामला अब सिर्फ एक बाइक का नहीं रहा, बल्कि यह पुलिस व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सीधा सवाल है. अगर थाने में खड़ी जब्त बाइक भी सुरक्षित नहीं, तो आमजन अपनी संपत्ति और सुरक्षा को लेकर किस पर भरोसा करे. यह सवाल अब और भी गहरा हो गया है.

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About the Author

SAGAR CHAUDHARY

मैं सागर चौधरी जी राजस्थान न्यूज में सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखता हूं. मुझे डिजिटल मीडिया का डेढ़ साल का अनुभव है. इससे पहले मैं जी उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. मैंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की है.

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