कौन है हेड कांस्टेबल प्रेमाराम? जिन्हें मिला है राजस्थान पुलिस का उच्च सम्मान

Barmer News: बाड़मेर जिले के लिए गर्व का क्षण तब आया जब जिला विशेष टीम में कार्यरत हेड कांस्टेबल प्रेमाराम (नं. 586) को उनके सराहनीय और साहसिक कार्यों के लिए सम्मानित किया गया. मूल रूप से रामसर आगौर, बाड़मेर के निवासी प्रेमाराम का जन्म 19 दिसंबर 1982 को हुआ था. वे लंबे समय से पुलिस सेवा में पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं.

सेवा के दौरान उन्होंने कई गंभीर आपराधिक मामलों के खुलासे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. रामसर क्षेत्र में हुई करीब 40 लाख रुपये की नकबजनी की वारदात का पर्दाफाश करना उनके करियर की बड़ी उपलब्धियों में शामिल है. इस मामले में एक अंतरराज्यीय कंजर गैंग को पकड़ने में उनका योगदान अहम रहा. गैंग की गिरफ्तारी के बाद जिले में हुई अन्य नकबजनी की घटनाओं का भी खुलासा हुआ, जिससे आम लोगों में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई.

4 सितंबर 2025 को एक मेडिकल व्यापारी के घर हुई लगभग एक करोड़ रुपये की लूट की घटना ने पूरे क्षेत्र को हिला दिया था. इस संवेदनशील मामले की जांच में भी प्रेमाराम ने सक्रिय भूमिका निभाई. उनकी सूझबूझ और सतर्कता के चलते आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सका और लूटा गया माल भी बरामद हुआ.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इसके अलावा थाना रिको क्षेत्र में 500 ग्राम एमडी मादक पदार्थ की बरामदगी में भी उनका विशेष योगदान रहा. मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में यह कार्रवाई एक बड़ी सफलता मानी गई. उत्कृष्ट सेवाओं के लिए प्रेमाराम को राजस्थान पुलिस के प्रतिष्ठित सम्मान 'डीजीपी डिस्क' से नवाजा जा चुका है. यह सम्मान उनके साहस, कर्तव्यनिष्ठा और पेशेवर प्रतिबद्धता का प्रतीक है.

आज मिला यह सम्मान केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि पूरे पुलिस विभाग के लिए प्रेरणा का स्रोत है. उनके कार्य आने वाले समय में अन्य पुलिसकर्मियों को भी ईमानदारी और साहस के साथ अपने दायित्व निभाने के लिए प्रेरित करेंगे. जिला पुलिस और आमजन की ओर से हेड कांस्टेबल प्रेमाराम को इस उपलब्धि पर शुभकामनाएं दी गई हैं और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Barmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-