बचपन में मां से बिछड़ने के बाद ट्रक ड्राइवर पिता ने था पाला, जानें फिर कैसे बनीं प्रेम बाईसा एक साध्वी!

Rajasthan News: राजस्थान की कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा (23) का जोधपुर में असामयिक निधन, पोस्टमॉर्टम विवाद और परिजनों-पुलिस बीच झड़प. पैतृक गांव परेऊ में शुक्रवार को अंतिम संस्कार. बचपन से आध्यात्मिक, कथा वाचन में प्रतिभाशाली थीं.

Published: Jan 30, 2026, 05:03 PM IST | Updated: Jan 30, 2026, 05:03 PM IST

Who Is Sadhvi Prem Baisa: राजस्थान की प्रसिद्ध कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा (23) का जीवन जितना आध्यात्मिक था, उतना ही संघर्ष और संयोगों से भरा रहा. बुधवार को जोधपुर में उनका असामयिक निधन हो गया. गुरुवार को पोस्टमॉर्टम के दौरान विवाद की स्थिति बन गई, और शाम करीब 6:30 बजे उनका पार्थिव शरीर बालोतरा जिले के परेऊ गांव पहुंचा. शुक्रवार को उनके पैतृक गांव परेऊ में ही अंतिम संस्कार किया जाएगा.

साध्वी प्रेम बाईसा का नाम केवल उनके निधन के कारण नहीं सुर्खियों में आया, बल्कि उनका जीवन भी एक प्रेरक कहानी है, जिसमें आस्था, त्याग और संघर्ष के कई पहलू जुड़े हुए हैं. परेऊ गांव की रहने वाली प्रेम बाईसा महज पांच साल की थीं, जब उनकी मां अमरू बाईसा का निधन हो गया. उनके पिता वीरमनाथ पेशे से ट्रक ड्राइवर थे. ग्रामीण बताते हैं कि अमरू बाईसा बचपन से ही भक्ति और साधना में लीन रहती थीं, और पूजा-पाठ, व्रत उनके जीवन का अहम हिस्सा थे.

स्थानीय लोगों के अनुसार, अमरू बाईसा ने अपनी मृत्यु से एक साल पहले नवरात्रि का व्रत रखा था. जब वीरमनाथ को इस बात का पता चला, उन्होंने कहा कि अगर पहले बताते तो वे भी व्रत रखते. इसके बाद दोनों ने मिलकर चौमासा व्रत करने का संकल्प लिया, जिसके तहत चार महीने तक अन्न का त्याग किया गया. करीब एक महीने और चार दिन तक दोनों ने अन्न ग्रहण नहीं किया. परिवार के अन्य सदस्यों ने व्रत तोड़ने का दबाव बनाया, लेकिन वीरमनाथ और अमरू बाईसा अपने संकल्प पर अडिग रहे.

परिवार के दबाव और परिस्थितियों से परेशान होकर उन्होंने अपनी छोटी बेटी प्रेम बाईसा को साथ लेकर गांव छोड़ दिया और जोधपुर चले गए. यहीं से प्रेम बाईसा का जीवन पूरी तरह बदल गया. वीरमनाथ अपने परिवार के साथ गुरुकृपा आश्रम, जोधपुर में रहने लगे. संतों के सान्निध्य में उनके बचपन की परवरिश भजन, कीर्तन और कथा के बीच हुई.

मां के निधन के बाद प्रेम बाईसा ने संत राजाराम जी और संत कृपाराम जी महाराज की शरण ली और आध्यात्मिक शिक्षा पाई. कम उम्र में ही उनमें कथा वाचन की अद्भुत प्रतिभा विकसित हुई. मात्र 12 साल की उम्र में उन्होंने जोधपुर के पास अपनी पहली कथा की, जिसके बाद आसपास के क्षेत्रों में उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास बढ़ता गया.

परेऊ गांव के सरपंच बांकाराम के अनुसार, वीरमनाथ और प्रेम बाईसा ने गांव की पुश्तैनी जमीन पर भी आश्रम बनवाया था. हालांकि पिछले दो वर्षों से वे गांव नहीं आए थे और वह आश्रम खाली पड़ा है. बाद में प्रेम बाईसा ने जोधपुर में अलग आश्रम स्थापित किया, जिससे उनके भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती गई.

उनकी मौत के बाद विवाद भी सामने आया. एक भक्त रुद्रप्रताप सिंह ने आरोप लगाया कि जोधपुर के आरती नगर स्थित आश्रम में पिता वीरमनाथ ने शव को अंदर ले जाने से रोका और मोबाइल पुलिस को सौंपने से मना किया. ACP (वेस्ट) छवि शर्मा के हस्तक्षेप के बाद मोबाइल जब्त किया गया और शव एमजीएच मॉर्च्यूरी भेजा गया. ACP के अनुसार, परिजनों ने बताया कि साध्वी की तबीयत पिछले दो दिनों से खराब थी और इंजेक्शन के बाद उनकी हालत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में मृत घोषित किया गया.

