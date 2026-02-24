Zee Rajasthan
Holi 2026: पहली होली पर ससुराल में क्यों नहीं रहती है नई दुल्हन?

Holi 2026: 4 मार्च को धूमधाम से पूरे देश में होली का त्योहार मनाया जाएगा. ऐसे में जानिए कि नई दुल्हन पहली होली अपने ससुराल में क्यों नहीं मनाती हैं. 

Published:Feb 24, 2026, 02:14 PM IST

Holi 2026: पहली होली पर ससुराल में क्यों नहीं रहती है नई दुल्हन?

Holi 2026: इस साल पूरे भारत में होली 4 मार्च को धूमधाम से मनाई जाएगी. वहीं, 3 मार्च को चंद्रग्रहण की वजह से होलिका दहन 2 मार्च को किया जाएगा.

मान्यताओं के अनुसार, शादी के बाद नई दुल्हन पहली होली अपने ससुराल में नहीं मनाती है. पहली होली पर वह अपने मायके जाती है. इसकी के चलते राजस्थान में भी नई दुल्हन होलिका दहन से पहले अपने पीहर चली जाती हैं और वहीं पर होली खेलती हैं.

सास और बहू के रिश्ते में खटास
ये रिवाज बेटी के प्रति स्नेह, सुरक्षा और भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक माना जाता है. कहा जाता है कि नई बहू और उसकी सास को एक साथ होलिका दहन नहीं देखना चाहिए. माना जाता है कि अगर सास और बहू एक साथ होलिका दहन देखती हैं कि उनके रिश्ते में खटास आ सकती है.

बुराई पर अच्छाई की जीत
होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक मना जाता है. कथाओं के मुताबिक, प्रह्लाद की रक्षा और होलिका के दहन की घटना को इस पर्व का आधार माना जाता है. वैसे तो यह एक यह शुभता का प्रतीक होता है लेकिन अग्नि स्वयं एक दहन प्रक्रिया है.

पहली होली पर बहू जाती है मायके
कहा जाता है कि नई शादी के तुरंत बाद किसी भी प्रकार की 'दहन' या 'नकारात्मक ऊर्जा' को रिश्तों के लिए शुभ नहीं माना जाता है. इसी के चलते पहली होली पर बहू को मायके भेजा जाता है, जिससे रिश्तों की शुरुआत प्रेम से हो.

फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को होलिका दहन
इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, शादी का पहला साल नए जोड़े के लिए अत्यंत संवेदनशील माना जाता है. फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है. इस वक्त अग्नि तत्व का असर सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है. दुल्हन को घर की 'लक्ष्मी' और नए भाग्य प्रतीक माना जाता है.

कहा जाता है कि इस वक्त यदि ग्रहों की स्थिति प्रतिकूल हो तो अग्नि तत्व का असर दांपत्य जीवन पर नकारात्मक असर पड़ सकता है. ऐसे में इस दौरान सावधानी बरतने के लिए कहते हैं.

लड़का जाता है अपने ससुराल

वहीं, नया दूल्हा होली मनाने के लिए मायके जा सकता हैं. ऐसे में कही सारी जगह पर लड़का अपने ससुराल जाकर शादी के बाद पहली होली खेलता है. ऐसे में पति-पत्नी साथ में होली मनाते हैं.

डिस्क्लेमर- ये लेख सामान्य जानकारी और लोगों द्वारा बताई गई कहानियों पर आधारित है, इसकी ज़ी मीडिया पुष्टि नहीं करता है.
