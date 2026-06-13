/कौन सा दर्द ले डूबा महिला अधिकारी को? बाड़मेर में VDO ने उठाया खौफनाक कदम, जांच में जुटी पुलिस

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Barmer News: बाड़मेर जिले के सेड़वा कस्बे में एक महिला ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) की आत्महत्या का मामला सामने आया है. घटना के बाद इलाके में चर्चा का माहौल बन गया. जानकारी के अनुसार मृतका उजाला वर्मा सेड़वा पंचायत समिति की कुंदनपुरा ग्राम पंचायत में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत थीं. वह अपने कार्य क्षेत्र के नजदीक एक किराए के मकान में रहती थीं. उनके साथ एक अन्य युवती भी उसी मकान में रहती थी, लेकिन घटना के समय उजाला कमरे में अकेली थीं. मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है.
बताया जा रहा है कि उजाला वर्मा मूल रूप से झुंझुनूं जिले की रहने वाली थीं. कुंदनपुरा ग्राम पंचायत के अलावा उनके पास अन्य ग्राम पंचायतों का अतिरिक्त कार्यभार भी था. शुक्रवार को वह अपने कमरे में अकेली थीं. शाम के समय कुछ लोग उनसे मिलने पहुंचे, लेकिन काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला. कई बार आवाज लगाने और संपर्क करने की कोशिश के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला तो लोगों को अनहोनी की आशंका हुई. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और जरूरी कार्रवाई शुरू की.
पुलिस ने मृतका की रूम पार्टनर और अन्य परिचित लोगों को मौके पर बुलाया. उनकी मौजूदगी में कमरे का दरवाजा खोला गया तो अंदर उजाला वर्मा का शव फंदे से लटका मिला. इसके बाद पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया. प्रारंभिक जांच के दौरान मौके से किसी तरह का सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है. ऐसे में आत्महत्या के पीछे की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सकी है. पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की पड़ताल कर रही है.
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घटना की जानकारी मृतका के परिजनों को दे दी गई है. परिजनों के बाड़मेर पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम और अन्य कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी. फिलहाल पुलिस परिजनों, रूम पार्टनर और अन्य संबंधित लोगों से पूछताछ करने की तैयारी कर रही है. साथ ही फॉरेंसिक जांच भी कराई जाएगी ताकि घटना से जुड़े तथ्यों का सही पता लगाया जा सके. अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने और सभी रिपोर्ट सामने आने के बाद ही आत्महत्या के कारणों को लेकर स्पष्ट जानकारी दी जा सकेगी.
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