/RLP प्रत्याशी ने अचानक वापस लिया नामांकन, SDM ऑफिस के बाहर भिड़े BJP-RLP कार्यकर्ता

Barmer News: बाड़मेर निकाय चुनाव में नामांकन वापसी के आखिरी दौर में वार्ड नंबर 43 से RLP प्रत्याशी के नामांकन वापस लेने के बाद सियासी माहौल गरमा गया. नामांकन वापस लेने की खबर सामने आते ही SDM कार्यालय के बाहर RLP और BJP कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए. दोनों पक्षों के बीच बहस और हंगामा हुआ. स्थिति को देखते हुए पुलिस भी मौके पर पहुंची और हालात संभालने की कोशिश की.

नामांकन वापसी के बाद शुरू हुआ हंगामा

वार्ड 43 के RLP प्रत्याशी के नामांकन वापस लेने के बाद SDM कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जमा हो गए. देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हो गई. कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे पर आरोप लगाए. काफी देर तक मौके पर हंगामे की स्थिति बनी रही.

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RLP ने लगाया दबाव बनाने का आरोप

RLP कार्यकर्ताओं का आरोप है कि वार्ड 43 के प्रत्याशी पर दबाव बनाया गया और इसी वजह से उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया. पार्टी कार्यकर्ताओं ने इसे चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश बताया. इसी बात को लेकर RLP समर्थकों ने SDM कार्यालय के बाहर विरोध भी जताया.

नामांकन वापस लेना आधिकारिक तौर पर साफ

फिलहाल इतना साफ है कि वार्ड नंबर 43 के RLP प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस ले लिया है. हालांकि, उन्होंने नामांकन अपनी इच्छा से वापस लिया या किसी दबाव में आकर, इसको लेकर अभी आधिकारिक तौर पर कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है. इसलिए दबाव बनाकर नामांकन वापस करवाने का आरोप फिलहाल RLP का दावा ही है.

पुलिस की मौजूदगी में भी बहस

हंगामे की जानकारी मिलने पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं को शांत कराने की कोशिश की. इसके बावजूद कुछ देर तक मौके पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर चलता रहा. बड़ी संख्या में लोगों के जमा होने से SDM कार्यालय के बाहर माहौल तनावपूर्ण बना रहा.

BJP और प्रशासन के पक्ष का इंतजार

पूरे मामले में अब BJP और प्रशासन का पक्ष सामने आना बाकी है. RLP की ओर से लगाए गए दबाव के आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है. ऐसे में दोनों पक्षों की बात सामने आने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि नामांकन वापसी के पीछे असल वजह क्या थी.

वार्ड 43 के समीकरण बदलने के आसार

RLP प्रत्याशी के नामांकन वापस लेने से वार्ड 43 का चुनावी समीकरण भी बदल सकता है. नामांकन वापसी के बाद अब मुकाबले में कौन-कौन प्रत्याशी मैदान में रह गए हैं, यह तस्वीर और साफ होगी. इस घटनाक्रम का बाड़मेर निकाय चुनाव की राजनीति पर कितना असर पड़ेगा, इस पर सभी की नजर रहेगी.