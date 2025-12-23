राजस्थान के तीन जिलों में बम धमकी से हड़कंप, धौलपुर, अजमेर और बाड़मेर कलेक्ट्रेट खाली कराए गए

Rajasthan Bomb Threat: राजस्थान में एक बार फिर बम धमकी की घटनाओं ने प्रशासन को अलर्ट कर दिया है. धौलपुर, अजमेर और बाड़मेर के कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिलने से हड़कंप मच गया. तीनों जिलों में तुरंत कार्रवाई करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर को खाली कराया गया और सघन जांच शुरू कर दी गई.

धौलपुर में सबसे पहले धमकी का मामला सामने आया. कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गया. कलेक्ट्रेट परिसर को तत्काल खाली कराया गया. सुरक्षा के मद्देनजर कलेक्ट्रेट से सटे एसपी कार्यालय को भी खाली करवाया गया. एसपी विकास सांगवान खुद पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और परिसर की सघन तलाशी ली. जांच के लिए भरतपुर से डॉग स्क्वॉड टीम को बुलाया गया. अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, लेकिन जांच जारी है.

अजमेर में यह तीसरी बार है जब कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. 22 दिसंबर की रात करीब 11 बजे प्रशासन को ईमेल आया, जिसमें तीन आरडीएक्स बम से कलेक्ट्रेट उड़ाने की धमकी दी गई. हालांकि प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं. धमकी मिलने के बावजूद अगले दिन यानी 23 दिसंबर को भी कोई तलाशी या जांच नहीं की गई. अब धमकी की खबर फैलने के बाद पुलिस और प्रशासन ने कलेक्ट्रेट पर सर्चिंग शुरू करने का फैसला लिया है. लोगों में गुस्सा है कि लगातार मिल रही धमकियों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा, जो जनता के लिए खतरा बन सकता है. पुलिस का कहना है कि वीआईपी धार्मिक आयोजनों में व्यस्तता के कारण तुरंत कार्रवाई नहीं हो पाई, लेकिन अब पूरी ताकत से जांच होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

बाड़मेर में भी बम होने की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया. जिला पुलिस अधीक्षक ने प्रशासनिक अधिकारियों को सूचित किया. एहतियातन पूरे कलेक्ट्रेट परिसर को खाली कराया गया. सुरक्षा बल तैनात कर परिसर की गहन जांच की जा रही है. प्रशासन ने धमकी की पुष्टि की है और कहा कि कोई जोखिम नहीं लिया जाएगा.

ये घटनाएं एक साथ तीन जिलों में होने से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं. पुलिस का मानना है कि ये धमकियां किसी शरारती तत्व या संगठन की हो सकती हैं. ईमेल की आईपी एड्रेस ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है. लोगों से अपील की गई है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत सूचना दें. इन धमकियों से सरकारी कामकाज प्रभावित हुआ है और जनता में दहशत का माहौल है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJalore Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!





ये भी पढ़ें-