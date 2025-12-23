Zee Rajasthan
राजस्थान के तीन जिलों में बम धमकी से हड़कंप, धौलपुर, अजमेर और बाड़मेर कलेक्ट्रेट खाली कराए गए

Collectorates Receive Bomb Hoax Email: राजस्थान के तीन जिलों में कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से प्रशासन में हड़कंप मच गया. धौलपुर, अजमेर और बाड़मेर में धमकी भरे ईमेल आने के बाद तुरंत कार्रवाई की गई और परिसर खाली कराए गए.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Durag singh rajpurohit
Published: Dec 23, 2025, 12:39 PM IST | Updated: Dec 23, 2025, 12:39 PM IST

Rajasthan Bomb Threat: राजस्थान में एक बार फिर बम धमकी की घटनाओं ने प्रशासन को अलर्ट कर दिया है. धौलपुर, अजमेर और बाड़मेर के कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिलने से हड़कंप मच गया. तीनों जिलों में तुरंत कार्रवाई करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर को खाली कराया गया और सघन जांच शुरू कर दी गई.

धौलपुर में सबसे पहले धमकी का मामला सामने आया. कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गया. कलेक्ट्रेट परिसर को तत्काल खाली कराया गया. सुरक्षा के मद्देनजर कलेक्ट्रेट से सटे एसपी कार्यालय को भी खाली करवाया गया. एसपी विकास सांगवान खुद पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और परिसर की सघन तलाशी ली. जांच के लिए भरतपुर से डॉग स्क्वॉड टीम को बुलाया गया. अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, लेकिन जांच जारी है.

अजमेर में यह तीसरी बार है जब कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. 22 दिसंबर की रात करीब 11 बजे प्रशासन को ईमेल आया, जिसमें तीन आरडीएक्स बम से कलेक्ट्रेट उड़ाने की धमकी दी गई. हालांकि प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं. धमकी मिलने के बावजूद अगले दिन यानी 23 दिसंबर को भी कोई तलाशी या जांच नहीं की गई. अब धमकी की खबर फैलने के बाद पुलिस और प्रशासन ने कलेक्ट्रेट पर सर्चिंग शुरू करने का फैसला लिया है. लोगों में गुस्सा है कि लगातार मिल रही धमकियों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा, जो जनता के लिए खतरा बन सकता है. पुलिस का कहना है कि वीआईपी धार्मिक आयोजनों में व्यस्तता के कारण तुरंत कार्रवाई नहीं हो पाई, लेकिन अब पूरी ताकत से जांच होगी.

बाड़मेर में भी बम होने की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया. जिला पुलिस अधीक्षक ने प्रशासनिक अधिकारियों को सूचित किया. एहतियातन पूरे कलेक्ट्रेट परिसर को खाली कराया गया. सुरक्षा बल तैनात कर परिसर की गहन जांच की जा रही है. प्रशासन ने धमकी की पुष्टि की है और कहा कि कोई जोखिम नहीं लिया जाएगा.

ये घटनाएं एक साथ तीन जिलों में होने से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं. पुलिस का मानना है कि ये धमकियां किसी शरारती तत्व या संगठन की हो सकती हैं. ईमेल की आईपी एड्रेस ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है. लोगों से अपील की गई है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत सूचना दें. इन धमकियों से सरकारी कामकाज प्रभावित हुआ है और जनता में दहशत का माहौल है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJalore Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


