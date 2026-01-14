SIR और जिला सीमाओं के मुद्दे पर डोटासरा का BJP पर हमला, बोले- एजेंसियों से डराने की कोशिश

Rajasthan Politics: SIR के तहत मतदाता सूची में गड़बड़ी और बाड़मेर-बालोतरा जिले की सीमाओं में बदलाव को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमा गई है.
Trending Photos
Rajasthan Politics: SIR के तहत मतदाता सूची में गड़बड़ी और बाड़मेर-बालोतरा जिले की सीमाओं में बदलाव को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमा गई है. बाड़मेर बालोतरा जिलों की सीमाओं में बदलाव के विरोध में चल रहे विरोध प्रदर्शन में शामिल होने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बाड़मेर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने बाड़मेर सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला.
डोटासरा ने कहा कि एसीबी की कार्रवाई पूरी तरह राजनीतिक दबाव में की गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि आईजी ने पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बात करने के लिए कहा था, लेकिन जब बातचीत नहीं हो सकी, तो इस तरह की कार्रवाई की गई. डोटासरा ने कहा कि उनके शिक्षा मंत्री रहते मिड डे मील योजना में घोटाले का आरोप लगाया जा रहा है.
यह भी पढ़ें- रणथंभौर में बाघिन रिद्धि के शावकों की वाइल्डलाइफ ट्रेनिंग, पेड़ पर चढ़ते शावक का वीडियो वायरल
उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स, एसआईबी और अन्य जांच एजेंसियां केंद्र सरकार के अधीन हैं. बावजूद इसके सच्चाई सामने आएगी और अंत में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने SIR प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल खड़े किए. उन्होंने आरोप लगाया कि SIR के नाम पर कांग्रेस समर्थकों के नाम मतदाता सूची से काटे जा रहे हैं, जबकि भाजपा समर्थकों के नाम जोड़े जा रहे हैं.
डोटासरा ने कहा कि हालात ऐसे हैं कि हजारों की संख्या में पहले से प्रिंटेड फॉर्म पर साइन कराकर वोटर लिस्ट से नाम हटवाने का खेल चल रहा है, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है. इससे पहले डोटासरा जन आक्रोश रैली में शामिल होने के लिए बुधवार सुबह ट्रेन से बाड़मेर पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया. उनके साथ प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली और बाड़मेर सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल भी मौजूद रहे. तीनों नेता सर्किट हाउस पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं से मुलाकात की.
यह भी पढ़ें- जयपुर में आर्मी डे परेड से पहले सैन्य प्रदर्शन, दीया कुमारी ने दिखाई ‘साइक्लिंग फॉर द' नेशन’ को हरी झंडी
डोटासरा ने बाड़मेर-बालोतरा जिले की सीमाओं में बदलाव को लेकर धोरीमन्ना में चल रहे धरने को जन आंदोलन बताया. उन्होंने कहा कि यह किसी पार्टी या झंडे का नहीं, बल्कि जनता का धरना है. कांग्रेस इस आंदोलन के साथ खड़ी है और सरकार से जनभावनाओं का सम्मान करते हुए फैसला वापस लेने की मांग करती है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंBarmer Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!