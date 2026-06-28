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मोदी के पचपदरा दौरे से पहले गरमाई सियासत, सांसद ने उठाए रिफाइनरी और एयरपोर्ट पर बड़े सवाल

Rajasthan News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 जुलाई के पचपदरा दौरे से पहले बाड़मेर सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने रिफाइनरी में लगी आग की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने, लागत बढ़ने, अधूरे पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, रोजगार, CSR कार्यों और बाड़मेर एयरपोर्ट निर्माण में देरी पर सरकार से जवाब मांगा.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byLokesh Kumar
Published: Jun 28, 2026, 03:10 PM|Updated: Jun 28, 2026, 03:10 PM
मोदी के पचपदरा दौरे से पहले गरमाई सियासत, सांसद ने उठाए रिफाइनरी और एयरपोर्ट पर बड़े सवाल
Image Credit: बाड़मेर सांसद उम्मेदाराम बेनीवालSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Barmer News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 जुलाई को प्रस्तावित जोधपुर और पचपदरा दौरे से पहले बाड़मेर सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने रिफाइनरी परियोजना और बाड़मेर एयरपोर्ट को लेकर केंद्र सरकार से कई सवाल पूछे. उन्होंने प्रधानमंत्री के दौरे का स्वागत करते हुए कहा कि इस बार पहले किए गए वादों और लंबित कार्यों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए.

क्या बोले बेनीवाल?
बेनीवाल ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी में उद्घाटन से ठीक पहले लगी आग बेहद गंभीर और चिंताजनक घटना थी. उन्होंने आरोप लगाया कि घटना की जांच अब तक पूरी तरह सार्वजनिक नहीं की गई है, जिससे लोगों को यह जानकारी नहीं मिल सकी कि आग लगने का वास्तविक कारण क्या था और लापरवाही के लिए किसके खिलाफ कार्रवाई की गई. उन्होंने मांग की कि जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो.

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रिफाइनरी का पहली बार शिलान्यास 2013 में हुआ था
सांसद ने कहा कि रिफाइनरी का पहली बार 2013 में शिलान्यास हुआ था, जबकि बाद में 2018 में दोबारा शिलान्यास किया गया. उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार प्रधानमंत्री के हाथों रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित होगी. साथ ही उन्होंने कहा कि रिफाइनरी से जुड़े उद्योगों का विकास हो, स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले और सीएसआर के तहत क्षेत्र में विकास कार्यों में तेजी लाई जाए. उनका कहना था कि सीएसआर फंड का अब तक अपेक्षित उपयोग नहीं हुआ है.

36 हजार करोड़ से बढ़कर 80 हजार करोड़ हुई लागत
बेनीवाल ने दावा किया कि रिफाइनरी की प्रारंभिक लागत 36 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर करीब 80 हजार करोड़ रुपये हो गई है. उन्होंने कहा कि रिफाइनरी का मुख्य संयंत्र तैयार है, लेकिन पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का काम अभी भी अधूरा है और इसे पूरी तरह चालू होने में दो से ढाई वर्ष और लग सकते हैं.

बाड़मेर एयरपोर्ट पर क्या बोले सांसद?
बाड़मेर एयरपोर्ट का मुद्दा उठाते हुए सांसद ने कहा कि उड़ान योजना में चयन होने के बावजूद परियोजना पर अब तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण तक का कार्य शुरू नहीं हुआ है और सरकार केवल घोषणाएं करती रही है. उन्होंने मांग की कि बाड़मेर एयरपोर्ट का निर्माण जल्द शुरू कर नियमित हवाई सेवाएं प्रारंभ की जाएं, ताकि क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिल सके.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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