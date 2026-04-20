/पचपदरा रिफाइनरी फैक्ट्री हादसे पर जूली और बेनीवाल ने BJP साधा निशाना, सरकार पर उठाए गंभीर सवाल

Rajasthan News: पचपदरा रिफाइनरी में आग लगने से उद्घाटन से पहले हड़कंप मच गया. जूली और बेनीवाल ने सरकार पर सवाल उठाए. इसे सुरक्षा में बड़ी चूक बताया गया. पीएम दौरे से पहले हुई इस घटना ने तैयारियों और सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
Pachpadra Refinery Fire: पचपदरा रिफाइनरी में आग लगने की घटना ने पूरे इलाके में चिंता का माहौल पैदा कर दिया है. यह वही प्रोजेक्ट है जिसका कल उद्घाटन प्रस्तावित था और प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियां चल रही थीं. ऐसे में अचानक आग लगने की घटना ने न सिर्फ प्रशासन को सवालों के घेरे में ला दिया है, बल्कि राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है.
इस घटना पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि कल रिफाइनरी का उद्घाटन होना था, लेकिन उससे पहले आग लगना बेहद चिंताजनक है. जूली ने सवाल किया कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी, यह गंभीर चिंता का विषय है. उन्होंने यह भी कहा कि यह प्रोजेक्ट कांग्रेस की सोच का हिस्सा था और इसकी शुरुआत भी कांग्रेस सरकार ने की थी.
टीकाराम जूली ने आगे कहा कि बाद में इस प्रोजेक्ट में देरी हुई, जिसके चलते इसकी लागत भी बढ़ती चली गई. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार की ओर से समय पर सही फैसले नहीं लिए गए, जिसका असर अब साफ दिखाई दे रहा है. उनके अनुसार, जब इतने बड़े प्रोजेक्ट पर काम हो रहा हो तो सुरक्षा और प्रबंधन पर खास ध्यान देना चाहिए.
वहीं दूसरी ओर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी इस घटना को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी में आगजनी सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी चूक है. उन्होंने इसे प्रदेश की तैयारियों और सिस्टम की कमियों को उजागर करने वाली घटना बताया.
हनुमान बेनीवाल ने यह भी कहा कि जब देश के प्रधानमंत्री का दौरा प्रस्तावित हो और उससे ठीक एक दिन पहले इतनी अहम जगह पर आग लग जाए, तो इसे साधारण घटना नहीं माना जा सकता. उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री के दौरे से पहले पूरे इलाके की स्थिति का सही तरीके से जायजा लिया गया था या नहीं.
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस घटना ने राज्य में निवेश और औद्योगिक विकास पर सवाल खड़े कर दिए हैं. उनके अनुसार, अगर ऐसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट सुरक्षित नहीं हैं तो बड़े निवेशकों का भरोसा कैसे कायम रहेगा. बेनीवाल ने सरकार की तैयारियों को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि इस पूरे मामले की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए. फिलहाल इस घटना के बाद प्रशासनिक स्तर पर जांच और समीक्षा की बात सामने आ रही है, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी के बीच यह मामला और भी गर्माता जा रहा है.
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