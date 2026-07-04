Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Barmer
  • /PM मोदी को सुनने साइकिल और ऊंट पर पहुंचे BJP कार्यकर्ता, देखें तस्वीरें

PM मोदी को सुनने साइकिल और ऊंट पर पहुंचे BJP कार्यकर्ता, देखें तस्वीरें

Rajasthan Politics: पीएम मोदी अब बालोतरा के पदपचरा में रिफाइनरी का उद्घाटन करने के बाद अब जनसभा को संबोधित करने पहुंचे है, जहां भाजपा के कार्यकर्ताओं ने साइकिल और ऊंट से पहुंचे. देखें तस्वीरें. 

Edited bySneha AggarwalReported byDurag singh rajpurohit
Published: Jul 04, 2026, 01:49 PM|Updated: Jul 04, 2026, 01:49 PM
PM मोदी को सुनने साइकिल और ऊंट पर पहुंचे BJP कार्यकर्ता, देखें तस्वीरें
Image Credit: Padpachara RefinerySource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Politics: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बालोतरा के पदपचरा में रिफाइनरी का उद्घाटन करने के बाद अब जनसभा को संबोधित करने पहुंचे हैं. इस कार्यक्रम में पेट्रोलियम मंत्री के अलावा राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा अन्य केंद्रीय मंत्री भी मौजूद हैं.

इस दौरान उनका संबोधन सुनने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे. कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण का प्रेरक संदेश देने हेतु भाजपा के कार्यकर्ताओं ने साइकिल और ऊंट का इस्तेमाल किया.

Add Zee News as a Preferred Source
Padpachara Refinery

ऊंटगाड़ी और साइकिल से पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ता

कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए भाजपा प्रदेश महामंत्री (संगठन) अजय कुमार और प्रदेश महामंत्री
भूपेंद्र सैनी ऊंटगाड़ी से कार्यक्रम स्थल पहुंचे, जबकि युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शंकरगोरा साइकिल से पहुंचे. कम ईंधन की खपत, पर्यावरण संरक्षण और भारतीय संस्कृति से जुड़ाव का यह संदेश सतत विकास की दिशा में प्रेरित करने वाला है.

Padpachara Refinery

भजनलाल शर्मा ने कहा- नरेंद्र मोदी जो कहते हैं, वह करते हैं

वहीं, सीएम भजनलाल शर्मा ने इस दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं, वह करते हैं. बालोतरा में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम भजनलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रमाण है कि रिफाइनरी को आज साकार रूप मिला है.

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पचपदरा स्थित रिफाइनरी परिसर का दौरा किया. इस दौरान प्रधानमंत्री ने रिफाइनरी परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया.

Padpachara Refinery

इसके बाद, उन्होंने रिफाइनरी के कंट्रोल रूम का गहन निरीक्षण किया और परियोजना की कार्यप्रणाली के संबंध में विस्तृत जानकारी ली. प्रधानमंत्री ने एचआरआरएल (HRRL) के वरिष्ठ अधिकारियों और रिफाइनरी के इंजीनियर्स के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें उन्होंने परियोजना की प्रगति पर चर्चा की.

Padpachara Refinery

बता दें कि बाड़मेर जिले के पचपदरा में स्थापित HPCL Rajasthan Refinery Limited की रिफाइनरी राज्य की सबसे बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं में से एक है. यह परियोजना पश्चिमी राजस्थान के आर्थिक विकास और पेट्रोकेमिकल उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विकसित की जा रही है.

रिफाइनरी में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, एटीएफ (विमान ईंधन), पेटकोक, सल्फर और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन होगा. साथ ही एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी विकसित किया जा रहा है, जिससे पॉलीप्रोपाइलीन जैसे उत्पाद तैयार किए जाएंगे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Barmer News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

PM मोदी ने जोधपुर को दी सबसे बड़ी सौगात! 480 करोड़ का नया एयरपोर्ट टर्मिनल और 28,840 करोड़ की उड़ान योजना लॉन्च

मेट्रो फेज -2 से कितनी बदलेगी जयपुर की सूरत,एयरपोर्ट से वीकेआई तक मिलेगी सीधी कनेक्टिविटी

रिफाइनरी को लेकर टीकाराम जूली का भाजपा पर हमला, कहा- कांग्रेस के काम का ले रही श्रेय

ट्रेंडिंग न्यूज़

सिरोही हॉस्टल में हैवानियत! 6 बच्चों के यौन शोषण का खुलासा, DLSA-CWC जांच में चौंकाने वाले तथ्य

EWS आरक्षण की नई हुंकार, सवर्ण महापंचायत की तैयारी, पंचायत निकाय चुनाव में मांगा आरक्षण

पहली बारिश में धंसी जयपुर की सबसे व्यस्त सड़क! टोंक रोड पर हुआ 20 फीट का विशाल गड्ढा

राजस्थान में मानसून की एंट्री! 20 जिलों में आंधी-तूफान के साथ बारिश का ऑरेंज-येलो अलर्ट

"जरूरत पड़ी तो बदला भी लूंगी..." डकैत जगन गुर्जर की मौत के बाद पत्नी का बड़ा बयान

हजारों युवाओं को मिलेगा फायदा! पचपदरा रिफाइनरी और जयपुर मेट्रो पर बैरवा ने कही बड़ी बात

Good News: राजस्थान में रिफाइनरी, 1 मिलियन टन पेट्राेल तैयार होगा, खुलेंगे 300 से अधिक पेट्रोल पंप

झुंझुनूं में स्कूल बस को ट्रैक्टर ने मारी टक्कर, CCTV में कैद हुआ हादसा, छात्र ने छलांग लगाकर बचाई जान

सीकर-चूरू से लग्जरी गाड़ियों में पहुंचते थे जुआरी, भाजपा नेता के बंद मकान में चल रहा था जुए का अड्डा

SHO ने किया प्रताड़ित, थाने में बंद कर युवक को बेरहमी से पीटा, थप्पड़ मारकर फाड़ दिया कान का पर्दा, अब 6 पर FIR दर्ज

ऊंटों की घटती आबादी और हाथियों की खराब स्थिति पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब

गेम की आड़ में नाबालिग से दरिंदगी! PUBG से दोस्ती कर ब्लैकमेलिंग और दुष्कर्म, आरोपी को 20 साल की सजा

सोना-चांदी के दामों में गिरावट, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

बीच सड़क भाजपा युवा मोर्चा नेता पर हमला, धारदार हथियारों से किया वार, इलाके में मचा हड़कंप

बोतल के विवाद ने ले ली जान! हत्या के बाद 200 मीटर तक घसीटा शव, बाद में प्रेमिका संग फरार हुआ कातिल

उदयपुर में 3 साल के मासूम को सांप ने काटा, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत

रिफाइनरी को लेकर टीकाराम जूली का भाजपा पर हमला, कहा- कांग्रेस के काम का ले रही श्रेय

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम का अलर्ट! इन जिलों में अगले 3 घंटे बेहद भारी, IMD ने जारी की ऑरेंज चेतावनी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 7 दिन की देरी से मानसून की एंट्री, आज जयपुर-कोटा समेत इन 5 संभागों में भारी बारिश का अलर्ट

Gold-Silver Price Today: जयपुर सर्राफा बाजार में आया भूचाल, खरीदने से पहले देख लें आज का नया रेट

राजस्थान में सोने-चांदी के रेट में महा बढ़ोतरी, जानें अपने शहर के लेटेस्ट प्राइस

लापता मासूम भावेश का अब तक नहीं मिला सुराग, सेना की मदद की उठी मांग

क्यों हो रही राजस्थान पुलिस के होमगार्ड फैजल खान की तारीफ, जानिए वजह, खुद कहेंगे- वाह

2 जुलाई से बदल जाएगा राजस्थान का मौसम! 80 KM/H की तूफानी हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी

पहली ही बारिश में डूबा SMS अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर बना तालाब! मरीजों में मची अफरा-तफरी

झुंझुनूं एटीएम महाघोटाले में बड़ा खुलासा, पूरी प्लानिंग से उड़ाए गए ₹1.14 करोड़

डकैत जगन गुर्जर की तीये की बैठक आज, न्याय की मांग पर बनेगी रणनीति

अजमेर में दिल दहला देने वाली वारदात, पत्नी की हत्या के बाद कंधे पर शव लेकर घूमता रहा पति

राजस्थान में सोने-चांदी की कीमतों में महा-विस्फोट! जानिए जयपुर सर्राफा बाजार में आज का ताजा रेट

भजनलाल सरकार का बड़ा एक्शन, टूटने से बची मंडावा की ऐतिहासिक सौंथलिया हवेली

सोना-चांदी के दामों ने मारी लंबी छलांग, आसमान को छूने की ओर बढ़े भाव! जानें ताजा रेट

PM Modi Rajasthan Visit: आज राजस्थान में PM मोदी, कई बड़ी परियोजनाओं की देंगे सौगात, जानें मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम

सोना-चांदी के दामों में जोरदार उछाल, रिकॉर्ड स्तर की ओर बढ़े भाव! जानें ताजा रेट

Photos: बारां में युवक ने किन्नर से रचाई शादी, मंदिर में लिए सात फेरे, चारों तरफ हो रही चर्चा

राजस्थान में मानसून ने पकड़ी रफ्तार! 31 जिलों में अतिभारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

खेल मैदान की दीवार पर नाला रोकने से बवाल! स्कूल स्टाफ पर हमला, AAO गंभीर घायल

TAGS:
rajasthan politics
pm modi

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
PM मोदी को सुनने साइकिल और ऊंट पर पहुंचे BJP कार्यकर्ता, देखें तस्वीरें
rajasthan politics
2
Jodhpur News
3
Rajashan news
4
alwar news
5
Rajasthan Weather