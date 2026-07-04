/PM मोदी को सुनने साइकिल और ऊंट पर पहुंचे BJP कार्यकर्ता, देखें तस्वीरें

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Rajasthan Politics: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बालोतरा के पदपचरा में रिफाइनरी का उद्घाटन करने के बाद अब जनसभा को संबोधित करने पहुंचे हैं. इस कार्यक्रम में पेट्रोलियम मंत्री के अलावा राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा अन्य केंद्रीय मंत्री भी मौजूद हैं.
इस दौरान उनका संबोधन सुनने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे. कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण का प्रेरक संदेश देने हेतु भाजपा के कार्यकर्ताओं ने साइकिल और ऊंट का इस्तेमाल किया.
ऊंटगाड़ी और साइकिल से पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ता
कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए भाजपा प्रदेश महामंत्री (संगठन) अजय कुमार और प्रदेश महामंत्री
भूपेंद्र सैनी ऊंटगाड़ी से कार्यक्रम स्थल पहुंचे, जबकि युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शंकरगोरा साइकिल से पहुंचे. कम ईंधन की खपत, पर्यावरण संरक्षण और भारतीय संस्कृति से जुड़ाव का यह संदेश सतत विकास की दिशा में प्रेरित करने वाला है.
भजनलाल शर्मा ने कहा- नरेंद्र मोदी जो कहते हैं, वह करते हैं
वहीं, सीएम भजनलाल शर्मा ने इस दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं, वह करते हैं. बालोतरा में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम भजनलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रमाण है कि रिफाइनरी को आज साकार रूप मिला है.
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पचपदरा स्थित रिफाइनरी परिसर का दौरा किया. इस दौरान प्रधानमंत्री ने रिफाइनरी परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया.
इसके बाद, उन्होंने रिफाइनरी के कंट्रोल रूम का गहन निरीक्षण किया और परियोजना की कार्यप्रणाली के संबंध में विस्तृत जानकारी ली. प्रधानमंत्री ने एचआरआरएल (HRRL) के वरिष्ठ अधिकारियों और रिफाइनरी के इंजीनियर्स के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें उन्होंने परियोजना की प्रगति पर चर्चा की.
बता दें कि बाड़मेर जिले के पचपदरा में स्थापित HPCL Rajasthan Refinery Limited की रिफाइनरी राज्य की सबसे बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं में से एक है. यह परियोजना पश्चिमी राजस्थान के आर्थिक विकास और पेट्रोकेमिकल उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विकसित की जा रही है.
रिफाइनरी में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, एटीएफ (विमान ईंधन), पेटकोक, सल्फर और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन होगा. साथ ही एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी विकसित किया जा रहा है, जिससे पॉलीप्रोपाइलीन जैसे उत्पाद तैयार किए जाएंगे.
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