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बाड़मेर में यूथ कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, पेपर लीक और बेरोजगारी को लेकर सरकार पर साधा निशाना

Rajasthan Politics: बाड़मेर जिले में यूथ कांग्रेस ने विभिन्न जनसमस्याओं को लेकर सोमवार को जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान राज्य सरकार को पेपर लीक, बेरोजगारी और आमजन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर घेरने का प्रयास किया गया.

Edited byAman SinghReported byDurag singh rajpurohit
Published: Jun 15, 2026, 10:01 PM|Updated: Jun 15, 2026, 10:01 PM
बाड़मेर में यूथ कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, पेपर लीक और बेरोजगारी को लेकर सरकार पर साधा निशाना
Image Credit: Rajasthan Politics

Rajasthan Politics: राजस्थान के बाड़मेर जिले में यूथ कांग्रेस ने विभिन्न जनसमस्याओं को लेकर सोमवार को जोरदार प्रदर्शन किया. बाड़मेर-जैसलमेर लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं पार्षद युवा कांग्रेस नेता ठाकरा राम माली के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में युवाओं, महिलाओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया.

प्रदर्शन के दौरान राज्य सरकार को पेपर लीक, बेरोजगारी और आमजन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर घेरने का प्रयास किया गया. प्रदर्शन में बाड़मेर-जैसलमेर सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल, युवा कांग्रेस नेता अभिषेक चौधरी, जिलाध्यक्ष लक्ष्मण गोदारा सहित कई वरिष्ठ और युवा नेता मौजूद रहे. सभी नेताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए युवाओं और किसानों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया तथा सरकार से त्वरित समाधान की मांग की.

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यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट की ओर मार्च किया. प्रदर्शन के दौरान सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल, जिलाध्यक्ष लक्ष्मण गोदारा, युवा नेता अभिषेक चौधरी और ठाकरा राम माली बैरिकेड्स पर चढ़कर विरोध दर्ज कराते हुए नजर आए. नेताओं ने कहा कि प्रदेश में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और लगातार सामने आ रहे पेपर लीक प्रकरणों ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं का भरोसा तोड़ा है.

सभा को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि युवाओं, किसानों और आम जनता की समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता होना चाहिए. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जनहित के मुद्दों पर जल्द प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, तो यूथ कांग्रेस आगामी दिनों में और बड़े स्तर पर आंदोलन करेगी. प्रदर्शन के बाद यूथ कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर विभिन्न मांगों पर शीघ्र कार्रवाई की मांग की.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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