/बाड़मेर में यूथ कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, पेपर लीक और बेरोजगारी को लेकर सरकार पर साधा निशाना

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Rajasthan Politics: राजस्थान के बाड़मेर जिले में यूथ कांग्रेस ने विभिन्न जनसमस्याओं को लेकर सोमवार को जोरदार प्रदर्शन किया. बाड़मेर-जैसलमेर लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं पार्षद युवा कांग्रेस नेता ठाकरा राम माली के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में युवाओं, महिलाओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया.
प्रदर्शन के दौरान राज्य सरकार को पेपर लीक, बेरोजगारी और आमजन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर घेरने का प्रयास किया गया. प्रदर्शन में बाड़मेर-जैसलमेर सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल, युवा कांग्रेस नेता अभिषेक चौधरी, जिलाध्यक्ष लक्ष्मण गोदारा सहित कई वरिष्ठ और युवा नेता मौजूद रहे. सभी नेताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए युवाओं और किसानों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया तथा सरकार से त्वरित समाधान की मांग की.
यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट की ओर मार्च किया. प्रदर्शन के दौरान सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल, जिलाध्यक्ष लक्ष्मण गोदारा, युवा नेता अभिषेक चौधरी और ठाकरा राम माली बैरिकेड्स पर चढ़कर विरोध दर्ज कराते हुए नजर आए. नेताओं ने कहा कि प्रदेश में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और लगातार सामने आ रहे पेपर लीक प्रकरणों ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं का भरोसा तोड़ा है.
सभा को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि युवाओं, किसानों और आम जनता की समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता होना चाहिए. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जनहित के मुद्दों पर जल्द प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, तो यूथ कांग्रेस आगामी दिनों में और बड़े स्तर पर आंदोलन करेगी. प्रदर्शन के बाद यूथ कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर विभिन्न मांगों पर शीघ्र कार्रवाई की मांग की.
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