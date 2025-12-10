Zee Rajasthan
क्या आप जानते हैं रेगिस्तानी लोमड़ी और आम लोमड़ी में अंतर, सच्चाई जान आप भी पकड़ लेंगे अपना सिर!

Rajasthan Quiz: राजस्थान की रेगिस्तानी लोमड़ी और आम भारतीय लोमड़ी दिखने में भले मिलती-जुलती हों, लेकिन कई तरह से अलग हैं। रेगिस्तानी लोमड़ी दुबली, हल्के रंग की और सफेद पूंछ वाली होती है, जबकि आम लोमड़ी थोड़ी मोटी और काली पूंछ वाली होती है. बाकी के अंतर जानने के लिए पढ़ें ये आर्टिकल.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Published: Dec 10, 2025, 08:48 PM IST | Updated: Dec 10, 2025, 08:48 PM IST

Difference Between Desert Fox And Common Fox: राजस्थान के रेगिस्तान में पाई जाने वाली लोमड़ियों की दो अलग-अलग प्रजातियां अक्सर लोगों को एक जैसी लगती हैं, लेकिन दोनों के बीच कई सूक्ष्म और महत्वपूर्ण अंतर होते हैं. इन दोनों प्रजातियों रेगिस्तानी लोमड़ी (Indian Desert Fox) और आम भारतीय लोमड़ी (Indian Fox) का फर्क समझना वन्यजीव संरक्षण और जैव-विविधता के अध्ययन में बेहद ज़रूरी माना जाता है.

पहला बड़ा अंतर शारीरिक बनावट में दिखाई देता है. रेगिस्तानी लोमड़ी आकार में लंबी और दुबली-पतली होती है. इसका शरीर हल्के रंग का होता है, जो उसे राजस्थान की रेत में आसानी से छिपने की क्षमता देता है. इसकी पूंछ का सिरा हमेशा सफ़ेद होता है, जो इसकी पहचान की खास निशानी है. इसके मुकाबले आम भारतीय लोमड़ी शरीर से थोड़ी छोटी और मोटी होती है और इसकी पूंछ के सिरे का रंग काला होता है.

रेगिस्तानी लोमड़ी के कान भी उसे आम लोमड़ी से अलग पहचान देते हैं. इसके कान शरीर के अनुपात में बहुत बड़े होते हैं, जिससे इसे दो तरह का लाभ मिलता है. एक तो ये गर्मी निकालने में मदद करते हैं और दूसरा रेत के नीचे छिपे शिकार की हल्की सी आवाज भी पकड़ लेते हैं. वहीं, आम लोमड़ी के कान सामान्य आकार के होते हैं और उतने बड़े नहीं होते.

रंग और छलावरण के मामले में भी रेगिस्तानी लोमड़ी आगे रहती है. इसका रंग हल्का और रेत जैसा होता है, जिससे यह खुले मैदानों और टीलों में आसानी से नजरों से ओझल हो जाती है. जबकि आम भारतीय लोमड़ी का रंग थोड़ा गहरा होता है और यह घास के मैदानों, झाड़ियों और गांवों के आसपास अधिक दिखाई देती है.

दोनों प्रजातियों के व्यवहार में भी अंतर देखने को मिलता है. रेगिस्तानी लोमड़ी मुख्य रूप से रात में सक्रिय होती है. यह दिन की तेज़ गर्मी से बचने के लिए बिलों में रहती है और अंधेरा होते ही शिकार पर निकलती है. आम लोमड़ी भी रात्रिचर होती है, लेकिन यह अलग-अलग वातावरणों में खुद को आसानी से ढाल लेती है.

रेगिस्तानी लोमड़ी की सबसे अनोखी विशेषता उसकी अनुकूलन क्षमता मानी जाती है. इसके गुर्दे इस तरह विकसित होते हैं कि यह बहुत कम पानी में भी जीवित रह सकती है. यह अपने भोजन से ही नमी प्राप्त कर लेती है और कई बार बिना पानी पिए दिनों तक गुजारा कर लेती है.

कुल मिलाकर कहा जाए तो रेगिस्तानी लोमड़ी, भारतीय लोमड़ी का वह रूप है जो विशेष रूप से राजस्थान जैसे गर्म, शुष्क और कठोर वातावरण में जीने के लिए विकसित हुआ है. इसी वजह से इसके शारीरिक लक्षण, रंग, व्यवहार और आदतें आम भारतीय लोमड़ी से बिल्कुल अलग दिखाई देती हैं.

