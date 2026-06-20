/पहले मजदूर अब शिक्षक, बालोतरा के धर्मेंद्र ने झोपड़ी में भी पूरा कर दिखाया सपना

Balotra News : बालोतरा के पाटोदी क्षेत्र के कालेवा गांव के धर्मेंद्र जाणी ने संघर्ष, मेहनत और आत्मविश्वास के दम पर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में सफलता हासिल की और अध्यापक बनने का सपना पूरा किया है. आर्थिक तंगी और सीमित संसाधनों के बावजूद धर्मेंद्र ने हार नहीं मानी और घर के पास धोरे पर घास-फूस का छपरा बनाकर उसे ही अपनी पाठशाला बना लिया.

कपड़े की फैक्ट्री में किया काम

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मध्यमवर्गीय परिवार से आने वाले धर्मेंद्र के लिए ये सफर आसान नहीं था. कोरोना काल में परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने पर उन्होंने रिफाइनरी में मजदूरी की और बाद में अहमदाबाद की एक कपड़ा फैक्ट्री में नौकरी कर परिवार का सहयोग किया. इसी दौरान ताऊ के बेटे का शिक्षक भर्ती में चयन हुआ. धर्मेंद्र ने तभी ठान ली थी की वो भी शिक्षक बनेंगे. लेकिन आर्थिक हालात सही नहीं थे, ऐसे में पिता ने पूरा सहयोग किया.

तू बस पढ़ाई कर, मजदूरी मैं कर लूंगा

धर्मेंद्र के पिता 57 वर्षीय वालाराम जाणी मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं. वे बताते हैं, "मैंने बेटे से कह दिया था कि तू बस पढ़ाई कर, तुझे जो भी जरूरत होगी मैं मजदूरी करके पूरी करूंगा. हमारे पास ज्यादा साधन नहीं थे, लेकिन बेटे की पढ़ाई कभी नहीं रुकने दी. वालाराम कहते हैं, "जब रिजल्ट आने वाला था तो मन में चिंता भी थी। सोचता था कि अगर चयन नहीं हुआ तो लोग ताने मारेंगे कि लड़का इतने सालों से घूम रहा है और कुछ नहीं हुआ. लेकिन जब रिजल्ट आया और धर्मेंद्र के चयन की खबर मिली तो मेरा हींया भर आया. उस दिन लगा कि सारी मेहनत सफल हो गई.

सेल्फ स्टडी, मेहनत और ईमानदारी से सफलता की हासिल

धमेंद्र बताते हैं कि वो इस झोपड़ी में 15 घंटे और कभी कभी उससे भी ज्यादा पढ़ाई करते थे. सेल्प स्टडी से ही ये सफलता उन्हे मिली है. धर्मेंद्र के मुताबिक ये जरूरी नहीं है आप बड़ी बड़ी कोचिंग में जाओ, संसाधन नहीं हो तो खुद पढ़ो लेकिन हौंसला कभी मत हारना जैसे मैनें कभी नहीं हारा. पिता और परिवार के सहयोग से मैं सफल रहा हूं. चाहे तपती गर्मी हो या सर्द हवाएं इसी घास फूस के छपरे वाली झोपड़ी में रहा और पढ़ता रहा

कोई संसाधन नहीं सिर्फ मजबूत इरादे

धर्मेंद्र की सफलता के पीछे परिवार का त्याग और उनका निरंतर संघर्ष रहा. उन्होंने मजदूरी और नौकरी के साथ-साथ पढ़ाई जारी रखी और अभावों को कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया. आज उनकी सफलता क्षेत्र के उन युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है, जो सीमित संसाधनों के कारण अपने सपनों को अधूरा मान लेते हैं.धर्मेंद्र अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता, परिवार के सदस्यों, गुरुजनों तथा उन्हें मार्गदर्शन देने वाले शिक्षकों को देते हैं. उनका मानना है कि अगर लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत ईमानदारी से की जाए तो सफलता जरूर मिलती है. धोरे पर बने एक साधारण छपरे से शुरू हुई ये कहानी आज हजारों युवाओं को ये संदेश दे रही है कि सपनों की उड़ान के लिए महंगे संसाधन नहीं, बल्कि मजबूत इरादे जरूरी होते हैं.