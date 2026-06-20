Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Barmer
  • /पहले मजदूर अब शिक्षक, बालोतरा के धर्मेंद्र ने झोपड़ी में भी पूरा कर दिखाया सपना

पहले मजदूर अब शिक्षक, बालोतरा के धर्मेंद्र ने झोपड़ी में भी पूरा कर दिखाया सपना

Barmer News : कहानी बालोतरा के धोरों पर घास-फूस की झोपड़ी में दिन रात पढ़कर अपने सपने को पूरा करने वाले धमेंद्र की. जो बताने के लिए काफी है कि सफलता के लिए संसाधन जरूरी नहीं निरंतरता और जुनून की जरूरत होती है.

Edited byPragati Pant
Published: Jun 20, 2026, 05:18 PM|Updated: Jun 20, 2026, 05:18 PM
पहले मजदूर अब शिक्षक, बालोतरा के धर्मेंद्र ने झोपड़ी में भी पूरा कर दिखाया सपना
Image Credit: Barmer News

Balotra News : बालोतरा के पाटोदी क्षेत्र के कालेवा गांव के धर्मेंद्र जाणी ने संघर्ष, मेहनत और आत्मविश्वास के दम पर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में सफलता हासिल की और अध्यापक बनने का सपना पूरा किया है. आर्थिक तंगी और सीमित संसाधनों के बावजूद धर्मेंद्र ने हार नहीं मानी और घर के पास धोरे पर घास-फूस का छपरा बनाकर उसे ही अपनी पाठशाला बना लिया.

कपड़े की फैक्ट्री में किया काम

Add Zee News as a Preferred Source

मध्यमवर्गीय परिवार से आने वाले धर्मेंद्र के लिए ये सफर आसान नहीं था. कोरोना काल में परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने पर उन्होंने रिफाइनरी में मजदूरी की और बाद में अहमदाबाद की एक कपड़ा फैक्ट्री में नौकरी कर परिवार का सहयोग किया. इसी दौरान ताऊ के बेटे का शिक्षक भर्ती में चयन हुआ. धर्मेंद्र ने तभी ठान ली थी की वो भी शिक्षक बनेंगे. लेकिन आर्थिक हालात सही नहीं थे, ऐसे में पिता ने पूरा सहयोग किया.

तू बस पढ़ाई कर, मजदूरी मैं कर लूंगा

धर्मेंद्र के पिता 57 वर्षीय वालाराम जाणी मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं. वे बताते हैं, "मैंने बेटे से कह दिया था कि तू बस पढ़ाई कर, तुझे जो भी जरूरत होगी मैं मजदूरी करके पूरी करूंगा. हमारे पास ज्यादा साधन नहीं थे, लेकिन बेटे की पढ़ाई कभी नहीं रुकने दी. वालाराम कहते हैं, "जब रिजल्ट आने वाला था तो मन में चिंता भी थी। सोचता था कि अगर चयन नहीं हुआ तो लोग ताने मारेंगे कि लड़का इतने सालों से घूम रहा है और कुछ नहीं हुआ. लेकिन जब रिजल्ट आया और धर्मेंद्र के चयन की खबर मिली तो मेरा हींया भर आया. उस दिन लगा कि सारी मेहनत सफल हो गई.

सेल्फ स्टडी, मेहनत और ईमानदारी से सफलता की हासिल

धमेंद्र बताते हैं कि वो इस झोपड़ी में 15 घंटे और कभी कभी उससे भी ज्यादा पढ़ाई करते थे. सेल्प स्टडी से ही ये सफलता उन्हे मिली है. धर्मेंद्र के मुताबिक ये जरूरी नहीं है आप बड़ी बड़ी कोचिंग में जाओ, संसाधन नहीं हो तो खुद पढ़ो लेकिन हौंसला कभी मत हारना जैसे मैनें कभी नहीं हारा. पिता और परिवार के सहयोग से मैं सफल रहा हूं. चाहे तपती गर्मी हो या सर्द हवाएं इसी घास फूस के छपरे वाली झोपड़ी में रहा और पढ़ता रहा

कोई संसाधन नहीं सिर्फ मजबूत इरादे

धर्मेंद्र की सफलता के पीछे परिवार का त्याग और उनका निरंतर संघर्ष रहा. उन्होंने मजदूरी और नौकरी के साथ-साथ पढ़ाई जारी रखी और अभावों को कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया. आज उनकी सफलता क्षेत्र के उन युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है, जो सीमित संसाधनों के कारण अपने सपनों को अधूरा मान लेते हैं.धर्मेंद्र अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता, परिवार के सदस्यों, गुरुजनों तथा उन्हें मार्गदर्शन देने वाले शिक्षकों को देते हैं. उनका मानना है कि अगर लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत ईमानदारी से की जाए तो सफलता जरूर मिलती है. धोरे पर बने एक साधारण छपरे से शुरू हुई ये कहानी आज हजारों युवाओं को ये संदेश दे रही है कि सपनों की उड़ान के लिए महंगे संसाधन नहीं, बल्कि मजबूत इरादे जरूरी होते हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Barmer Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:अलवर में प्रेम- कहानी का हुआ दर्दनाक अंत, बेटी को खोने के बाद कपल ने दी जान

ट्रेंडिंग न्यूज़

7 महीने तक मौत से लड़ती रही 4 साल की खुशबू... आखिर जिंदगी की जंग हार गई! थार हादसे में मृतकों की संख्या हुई 5

राजस्थान में बारिश के कहर से भीगेगा कोना-कोना! 28 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

"पापा मैं बिल्कुल ठीक हूं..." कुछ घंटों बाद तिरंगे में घर लौटा वीर सपूत प्रदीप कुमार

राजस्थान में मौसम बदलने वाला है अपना रंग-रूप, आंधी-तूफान के साथ बारिश के आसार, IMD ने सुबह 4:44 बजे जारी किया अलर्ट

जयपुर में ONDC डिजिदुकान का शुभारंभ, छोटे व्यापारियों को मिलेगा डिजिटल बाजार

ननिहाल में शौच जाने का कहकर घर से निकला युवक, तालाब के पास रेता खुद का गला

राजस्थान में हुई बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, RAS तबादलों के साथ ACB में भी बड़ा बदलाव, 178 अधिकारियों को हुआ ट्रांसफर

राजस्थान के इन जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी, जानें अपने इलाके का हाल

NEET UG री-एग्जाम में NTA की तीखी नजर, परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा से लेकर घड़ियों तक, बड़े बदलाव

फोन पर बताई थी प्रताड़ना की कहानी, कुछ घंटों बाद मिली मौत की खबर! आखिर मौसमी के साथ क्या हुआ?

जयपुर ई-बस रूट, इन इलाकों से होकर गुजरेगी नई इलेक्ट्रिक बस, यहां चेक करें सभी स्टॉपेज

29 दिन में ही बदलीं सूरजगढ़ एसडीएम स्वाति, फिर चर्चा में तबादला

15 साल की बच्ची के पेट में थी 12 किलो की गांठ, SMS अस्पताल के डॉक्टरों ने सफल ऑपरेशन कर बचाई जान

कौन हैं पिंकी मीणा, जिन्हें घूसकांड के 5 साल बाद मिली नई पोस्टिंग

राजस्थान में प्री-मानसून की एंट्री! इन 7 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट

प्रशासनिक फेरबदल में प्रतापगढ़ को तगड़ा झटका, जिला परिषद CEO सहित बदले 3 SDM, देखें लिस्ट

सोना-चांदी के भाव धड़ाम, बाजार में मची हलचल! जानें आज के ताजा रेट

Jaipur: 1000 CCTV खंगालने के बाद पकड़ में आया कुख्यात सतपाल फौजी, कई राज्यों में सक्रिय है गैंग

सोना-चांदी में हुई जोरदार गिरावट, बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

आज जारी होगी पीएम किसान की 23वीं किस्त, किसानों के खाते में आएंगे ₹2000

झुंझुनूं में प्रॉपर्टी कारोबारी के अपहरण का खुलासा, बंदूक की नोक पर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग का आरोप, 22 लाख रुपये भी छीने

राजस्थान में औंधे मुंह गिरा 22 और 24 कैरट गोल्ड, सिल्वर में भी 15,000 की गिरावट, जानें 20 जून के लेटेस्ट प्राइस

राजस्थान के 66 लाख किसानों की बल्ले-बल्ले! कल खाते में पहुंचेगी पीएम किसान की 23वीं किस्त

Barmer: पति बना प्रेम कहानी का रोड़ा, तो पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर कर डाली हत्या

13 साल बाद रेलवे में बड़ा बदलाव! बिना टिकट सफर पर अब लगेगा 2 गुना जुर्माना

कड़केगी बिजली, गिरेंगे ओले, बरसेंगे बादल! राजस्थान के 33 जिलों में भारी बारिश का येलो-ऑरेंज अलर्ट जारी

राजस्थान में BJP का नया सियासी दांव, मिशन पसमांदा - मुस्लिम वोट बैंक में सेंध की तैयारी

अगले 3 घंटों में इन जिलों में बदलेगा मौसम! आंधी-बारिश एक साथ करेंगे अटैक

राजस्थान SI भर्ती परीक्षा/प्लाटून कमांडर 2025 का रिजल्ट घोषित, 20,045 अभ्यर्थी PET के लिए चयनित

पांचना बांध विवाद : महापंचायत में गोलमा देवी की एंट्री, कहा- किसान की बेटी हूं, पानी नहीं मिलने तक धरने पर रहूंगी

राजस्थान लोक सेवा आयोग में दो नए सदस्यों की नियुक्ति, राज्यपाल ने जारी किए आदेश

250 साल पुरानी बताई जा रही मेहमूद शाह पीर जिलानी दरगाह को प्रशासन का नोटिस, सीमावर्ती क्षेत्र में छिड़ी नई बहस

कोटपूतली में दर्दनाक हादसा! खेलते-खेलते 13 साल के बच्चे पर गिरा झूला, हालत नाजुक

ताबड़तोड़ आंधी से जूझेंगे राजस्थान के 5 जिले, इन शहरों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल, पढ़ें वेदर अपडेट

CM भजनलाल ने शुरू की 'डिजीदुकान', व्यापारियों का बचेगा समय और होगा मुनाफा

भजनलाल सरकार का बड़ा हंटर! मुख्यमंत्री के कड़े तेवर से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप, इस बड़े अधिकारी को किया सस्पेंड

जोधपुर में देर रात खूनी वारदात, कार रोककर युवकों पर हमला, हिंसक हमले में विक्की फाइटर की मौत

धौलपुर में दो मासूम बच्चियों की रहस्यमयी मौत से हड़कंप! पिता पर शक, ऑनर किलिंग की आशंका

नागौर में बड़ा पट्टा घोटाला, फर्जी दस्तावेजों से जमीन का पंजीकरण, बैंक से भी उठा लिया लोन

सोना-चांदी में 1 दिन में सबसे बड़ी गिरावट! बाजार में मचा हड़कंप, जानें ताजा रेट

चूरू में रूह कंपा देने वाली वारदात, 7वीं क्लास की छात्रा को ढाणी में बंधक बनाकर किया दुष्कर्म, 4 साल तक बनाता रहा हवस का शिकार!

TAGS:
Barmer news
Rajasthan News

About the Author

Pragati Pant

Pragati Pant

प्रगति पंत अवस्थी वर्तमान में ज़ी राजस्थान न्यूज डिजिटल में वेब एडिटर हैं. वह टीवी और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में 15 साल से ज्यादा का अनुभव रखती हैं. खबरों की गहरी समझ रखने वाली प्रगति जी इससे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सीनियर पदों पर भी कार्य कर चुकी हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पहले मजदूर अब शिक्षक, बालोतरा के धर्मेंद्र ने झोपड़ी में भी पूरा कर दिखाया सपना
Barmer news
2
Rajasthan Crime
3
Rajasthan News
4
Rajasthan News
5
Khairthal News