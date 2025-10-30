Zee Rajasthan
क्यों खास होती हैं मारवाड़ी शादियां, यहां जानिए 10 परंपराएं जो बनाती इन्हें अलग

Marwari Wedding Rituals: राजस्थान की मारवाड़ी शादियों की बात ही कुछ और होती है. इसमें न केवल रंग, संगीत और उमंग होती है, बल्कि हर रस्म में छिपी होती है संस्कारों और रिश्तों की गहराई. शादी की शुरुआत होती है भात न्योतने से और समापन गृह प्रवेश के साथ हर चरण अपनी एक अलग कहानी कहता है. आइए जानते हैं मारवाड़ी शादी की वो 10 परंपराएं, जो इसे बाकी से सबसे अलग और खास बनाती हैं.

Published: Oct 30, 2025, 02:08 PM IST

क्यों खास होती हैं मारवाड़ी शादियां, यहां जानिए 10 परंपराएं जो बनाती इन्हें अलग

Marwari Wedding Rituals: मारवाड़ी शादी की बात ही कुछ और होती है. इसमें न केवल रंग, संगीत और उमंग होती है, बल्कि हर रस्म में छिपी होती है संस्कारों और रिश्तों की गहराई. शादी की शुरुआत होती है भात न्योतने से और समापन गृह प्रवेश के साथ हर चरण अपनी एक अलग कहानी कहता है. आइए जानते हैं मारवाड़ी शादी की वो 10 परंपराएं, जो इसे बाकी से सबसे अलग और खास बनाती हैं.

भात न्योतना
मारवाड़ी शादियों की रस्में शुरू होती हैं 'भात न्योतने' से. यह विवाह-पूर्व का पहला और बेहद अहम कार्यक्रम होता है, जिसमें दूल्हा और दुल्हन के परिवार एक-दूसरे को शादी का औपचारिक निमंत्रण भेजते हैं. साथ ही उपहारों का आदान-प्रदान होता है और दोनों पक्ष एक-दूसरे को आश्वासन देते हैं कि वे आने वाले सभी कार्यक्रमों में साथ रहेंगे. यह रस्म परिवारों के जुड़ाव और आपसी सम्मान का प्रतीक है.

रात्रि जोगा
शादी से एक या दो दिन पहले आयोजित 'रात्री जोगा' एक धार्मिक और सांस्कृतिक रस्म है. इसका उद्देश्य दूल्हा-दुल्हन को बुरी शक्तियों से बचाना होता है. इस दिन घर की दीवारों पर पवित्र प्रतीक बनाए जाते हैं और दूल्हे का परिवार दुल्हन के घर जाकर उपहार और मिठाइयां भेंट करता है. यह एक सुंदर अवसर होता है, जब दोनों परिवार पहली बार मिलकर शादी की खुशियां शेयर करते हैं.

पिट्ठी लगाना
मारवाड़ी परंपरा में हल्दी की रस्म को 'पिट्ठी लगाना' कहा जाता है. यह कार्यक्रम दूल्हा और दुल्हन के घर पर अलग-अलग आयोजित होता है. परिवार के सदस्य और बच्चे जमकर मस्ती करते हैं. वे दूल्हा-दुल्हन को हल्दी लगाते हैं और उनके चारों ओर गीत-संगीत का माहौल बन जाता है. यह रस्म शुद्धता, सौभाग्य और नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक मानी जाती है.

पल्ला और जानेव
'पल्ला' और 'जानेव' दो रस्में हैं जो शादी से पहले की सबसे खास विधियां हैं. पल्ला के दौरान, दूल्हे का परिवार दुल्हन को शादी के कपड़े, गहने और उपहार देता है. वहीं 'जानेव' में दूल्हा एक पवित्र धागा (जनेव) धारण करता है, जिसे सुखी और समृद्ध वैवाहिक जीवन का प्रतीक माना जाता है. ये दोनों रस्में परिवारों के बीच के बंधन और आशीर्वाद को मजबूत करती हैं.

गणेश स्थापना
राजस्थान में हर शुभ कार्य की शुरुआत भगवान गणेश की पूजा से होती है. इसीलिए शादी से पहले दूल्हा और दुल्हन दोनों अपने घर में नंदी गणेश स्थापना करते हैं. यह पूजा इस कामना के साथ की जाती है कि विवाह के सभी कार्यक्रम बिना किसी बाधा के संपन्न हों. मारवाड़ी मान्यता है कि भगवान गणेश के आशीर्वाद से शादी में खुशियाँ और सौभाग्य आता है.

तिलक समारोह
'मुद्दा' या 'तिलक' रस्म दूल्हे के सम्मान में की जाती है. इस दिन दुल्हन के परिवार की ओर से दूल्हे को तिलक लगाकर उपहार, फल और मिठाइयाँ दी जाती हैं. यह परंपरा दोनों परिवारों के बीच रिश्ते की औपचारिक स्वीकृति का प्रतीक होती है और सामाजिक रूप से यह विवाह की घोषणा मानी जाती है.

निकासी
शादी से पहले दूल्हे की 'निकासी' धूमधाम से निकाली जाती है. ढोल, नगाड़े और बैंड-बाजे के बीच दूल्हा घोड़ी पर सवार होकर निकलता है. इससे पहले घर में उसकी सेहरा बंदाई होती है, भाभी उसकी आंखों में काजल लगाकर नेग लेती हैं. यह रस्म पूरे माहौल को उत्सवमय बना देती है और शादी के जोश को बढ़ा देती है.

घरवा
'घरवा' रस्म में दुल्हन के मामा की ओर से भेजे गए उपहारों की पूजा और प्रदर्शनी की जाती है. यह परंपरा दुल्हन के मायके से मिलने वाले स्नेह और आशीर्वाद का प्रतीक है. घरवा में दिए गए उपहार न केवल शुभ माने जाते हैं बल्कि यह बेटी के सम्मान और उसके नए जीवन के लिए शुभकामना भी दर्शाते हैं.

कोरथ
'कोरथ' रस्म तब होती है जब बारात विवाह स्थल पर पहुंचती है. दुल्हन का परिवार आरती, तिलक और फूल-मालाओं से बारातियों का स्वागत करता है. पंडित के साथ मिलकर परिवार के वरिष्ठ सदस्य यह परंपरा निभाते हैं. यह रस्म दोनों परिवारों के बीच सद्भाव, सम्मान और अपनत्व की भावना को दर्शाती है.

गृह प्रवेश
शादी के बाद दुल्हन जब अपने नए घर में कदम रखती है, तो उसे आरती और दीपक से स्वागत किया जाता है. वह चावल से भरे कलश को पैर से गिराकर अंदर आती है, यह समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है. इसी के साथ मारवाड़ी शादी की सारी रस्में पूरी होती हैं और नई बहू अपने जीवन की नई शुरुआत करती है.

