/दूसरी ही कोशिश में कैसे बाड़मेर का बेटा बना RAS टॉपर, पढ़ें दिनेश बिश्नोई की सफलता की कहानी

Rajasthan RAS Topper Success Story: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने RAS/RTS 2024 परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है. आयोग ने यह परिणाम अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया है. लंबे इंतजार के बाद आए इस रिजल्ट से हजारों अभ्यर्थियों के सपने पूरे हुए हैं. इस बार कुल 1096 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, जो अब प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में अहम भूमिका निभाएंगे.

इस वर्ष की मेरिट सूची में बाड़मेर के दिनेश बिश्नोई ने पहला स्थान हासिल किया है. वहीं बीकानेर के वीरेंद्र चारण दूसरे स्थान पर रहे हैं और भीलवाड़ा के नवीन शर्मा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है. टॉपर्स की इस सूची ने प्रदेशभर के प्रतियोगी छात्रों को नई प्रेरणा दी है और यह दिखाया है कि मेहनत और धैर्य से बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है.

दूसरे ही प्रयास में हासिल की सफलता

पश्चिमी राजस्थान के लिए गर्व का बड़ा अवसर सामने आया है. बालोतरा जिले के धोरीमना उपखंड के भलीसर गांव निवासी दिनेश बिश्नोई ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) परीक्षा में प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल कर इतिहास रच दिया है. खास बात यह है कि उन्होंने यह सफलता अपने दूसरे ही प्रयास में हासिल की, जिससे उनकी मेहनत और लगन का अंदाजा लगाया जा सकता है.

कहां हुई है दिनेश की पढ़ाई

दिनेश बिश्नोई की शुरुआती शिक्षा धोरीमना में ही हुई, जहां उन्होंने दसवीं कक्षा तक पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जयपुर का रुख किया. बड़े शहर में रहकर उन्होंने अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए लगातार मेहनत की और खुद को प्रशासनिक सेवा के लिए तैयार किया.

ग्राम सेवक के रूप में भी हुआ था चयन

उनकी सफलता की यात्रा भी प्रेरणादायक रही है. दिनेश का पहले ग्राम सेवक के रूप में चयन हुआ, जिससे उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की. इसके बाद उन्होंने RAS परीक्षा में पिछली बार 57वीं रैंक हासिल की थी, जिसके आधार पर उनका चयन पुलिस सेवा में हुआ. वर्तमान में वे जयपुर में प्रशिक्षण ले रहे हैं. हालांकि उन्होंने यहीं रुकने के बजाय अपने लक्ष्य को और ऊंचा रखते हुए दोबारा प्रयास किया और इस बार पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल कर लिया.

शुरू से शिक्षा और अनुशासन की सीख मिली

दिनेश बिश्नोई का पारिवारिक जीवन भी बेहद साधारण रहा है. उनके परिवार में दो भाई हैं और वे विवाहित हैं. वे एक बच्ची के पिता भी हैं. उनके पिता सेवानिवृत्त प्रिंसिपल हैं, जिनसे उन्हें बचपन से ही शिक्षा और अनुशासन की सीख मिली. यही संस्कार उनके जीवन में सफलता की नींव बने.

अपनी इस बड़ी उपलब्धि का श्रेय दिनेश अपने माता-पिता, गुरुजनों और अपनी निरंतर पढ़ाई को देते हैं. उनका मानना है कि यदि किसी लक्ष्य को पाने के लिए सच्ची लगन, मेहनत और निरंतर अभ्यास किया जाए, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती.

दिनेश की इस सफलता से उनके गांव भलीसर, धोरीमना क्षेत्र और पूरे बाड़मेर जिले में खुशी का माहौल है. स्थानीय लोगों और युवाओं के लिए वे प्रेरणा बनकर उभरे हैं. उनकी उपलब्धि यह संदेश देती है कि सीमित संसाधनों के बावजूद अगर इरादे मजबूत हों, तो बड़े से बड़ा मुकाम हासिल किया जा सकता है.