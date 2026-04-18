Zeenews
Add Zee Business As A Preferred Source
  • Home
  • /Barmer
  • /दूसरी ही कोशिश में कैसे बाड़मेर का बेटा बना RAS टॉपर, पढ़ें दिनेश बिश्नोई की सफलता की कहानी

दूसरी ही कोशिश में कैसे बाड़मेर का बेटा बना RAS टॉपर, पढ़ें दिनेश बिश्नोई की सफलता की कहानी

Rajasthan RAS Topper Success Story: RPSC ने RAS 2024 का फाइनल रिजल्ट जारी किया, जिसमें बाड़मेर के दिनेश बिश्नोई ने टॉप किया. दूसरे प्रयास में मिली सफलता से उन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया और युवाओं के लिए प्रेरणा बने. कुल 1096 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है.
 

Edited bySandhya YadavReported byDurag singh rajpurohit
Published: Apr 18, 2026, 01:26 PM|Updated: Apr 18, 2026, 01:26 PM
दूसरी ही कोशिश में कैसे बाड़मेर का बेटा बना RAS टॉपर, पढ़ें दिनेश बिश्नोई की सफलता की कहानी
Image Credit:

Rajasthan RAS Topper Success Story: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने RAS/RTS 2024 परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है. आयोग ने यह परिणाम अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया है. लंबे इंतजार के बाद आए इस रिजल्ट से हजारों अभ्यर्थियों के सपने पूरे हुए हैं. इस बार कुल 1096 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, जो अब प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में अहम भूमिका निभाएंगे.

इस वर्ष की मेरिट सूची में बाड़मेर के दिनेश बिश्नोई ने पहला स्थान हासिल किया है. वहीं बीकानेर के वीरेंद्र चारण दूसरे स्थान पर रहे हैं और भीलवाड़ा के नवीन शर्मा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है. टॉपर्स की इस सूची ने प्रदेशभर के प्रतियोगी छात्रों को नई प्रेरणा दी है और यह दिखाया है कि मेहनत और धैर्य से बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है.

दूसरे ही प्रयास में हासिल की सफलता
पश्चिमी राजस्थान के लिए गर्व का बड़ा अवसर सामने आया है. बालोतरा जिले के धोरीमना उपखंड के भलीसर गांव निवासी दिनेश बिश्नोई ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) परीक्षा में प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल कर इतिहास रच दिया है. खास बात यह है कि उन्होंने यह सफलता अपने दूसरे ही प्रयास में हासिल की, जिससे उनकी मेहनत और लगन का अंदाजा लगाया जा सकता है.

कहां हुई है दिनेश की पढ़ाई
दिनेश बिश्नोई की शुरुआती शिक्षा धोरीमना में ही हुई, जहां उन्होंने दसवीं कक्षा तक पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जयपुर का रुख किया. बड़े शहर में रहकर उन्होंने अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए लगातार मेहनत की और खुद को प्रशासनिक सेवा के लिए तैयार किया.

ग्राम सेवक के रूप में भी हुआ था चयन
उनकी सफलता की यात्रा भी प्रेरणादायक रही है. दिनेश का पहले ग्राम सेवक के रूप में चयन हुआ, जिससे उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की. इसके बाद उन्होंने RAS परीक्षा में पिछली बार 57वीं रैंक हासिल की थी, जिसके आधार पर उनका चयन पुलिस सेवा में हुआ. वर्तमान में वे जयपुर में प्रशिक्षण ले रहे हैं. हालांकि उन्होंने यहीं रुकने के बजाय अपने लक्ष्य को और ऊंचा रखते हुए दोबारा प्रयास किया और इस बार पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल कर लिया.

शुरू से शिक्षा और अनुशासन की सीख मिली
दिनेश बिश्नोई का पारिवारिक जीवन भी बेहद साधारण रहा है. उनके परिवार में दो भाई हैं और वे विवाहित हैं. वे एक बच्ची के पिता भी हैं. उनके पिता सेवानिवृत्त प्रिंसिपल हैं, जिनसे उन्हें बचपन से ही शिक्षा और अनुशासन की सीख मिली. यही संस्कार उनके जीवन में सफलता की नींव बने.

अपनी इस बड़ी उपलब्धि का श्रेय दिनेश अपने माता-पिता, गुरुजनों और अपनी निरंतर पढ़ाई को देते हैं. उनका मानना है कि यदि किसी लक्ष्य को पाने के लिए सच्ची लगन, मेहनत और निरंतर अभ्यास किया जाए, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती.

दिनेश की इस सफलता से उनके गांव भलीसर, धोरीमना क्षेत्र और पूरे बाड़मेर जिले में खुशी का माहौल है. स्थानीय लोगों और युवाओं के लिए वे प्रेरणा बनकर उभरे हैं. उनकी उपलब्धि यह संदेश देती है कि सीमित संसाधनों के बावजूद अगर इरादे मजबूत हों, तो बड़े से बड़ा मुकाम हासिल किया जा सकता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Barmer Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:आंधी-हवाओं के बीच भी नहीं मिलेगी राहत, अगले 5 दिन हीटवेव का खतरा, पढ़ें IMD अपडेटआपके शहर में LPG कितना महंगा या सस्ता? सिलेंडर लेने से पहले जान लें आज के रेटRajasthan News Live: पश्चिम बंगाल में CM भजनलाल शर्मा का चुनाव प्रचार आज, जयपुर में 14 घंटे चलेगा ‘सफाई मैराथन

ट्रेंडिंग न्यूज़

एक बार फिर बदलेगा राजस्थान का मौसम, 17 अप्रैल आंधी-तूफान के साथ बारिश की संभावना

राजस्थान के मौसम में बड़ा उलटफेर! 6 जिलों में बारिश-आंधी की बड़ी चेतावनी, IMD ने जारी किया अभी-अभी अलर्ट

राजस्थान में मौसम ने ली करवट, आज इन जिलों में होगी झमाझम बारिश, येलो अलर्ट जारी

RAS 2024 Result: राजस्थान को मिले 1096 नए RAS, जानें किसने मारी टॉप रैंक!

राजस्थान में आज बारिश! इन शहरों के लिए IMD ने जारी किया गरज-चमक के साथ आंधी-तूफान का अलर्ट

CM किसान निधि की 6वीं किस्त पर महा अपडेट, 74 लाख किसानों के खाते में पैसा आने की ये रही तारीख!

Rajasthan Gold Silver Price Today: राजस्थान में मुंह के बल फिसला सोने के भाव, चांदी के भी तीखे हुए तेवर, जानें लेटेस्ट प्राइस

जयपुर, झुंझुनू, सीकर से लेकर हनुमानगढ़, अलवर में आज आफत की बारिश! IMD ने जारी किया अलर्ट

राजस्थान में फिर-से बरसेंगे बादल! IMD का भारी बारिश और आंधी का येलो अलर्ट जारी

Add Zee News as a Preferred Source
Tags:
barmer news

About the Author

Sandhya Yadav

लाइव TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Rajasthan News: जैसलमेर के विरेन्द्र चारण ने RAS में लहराया परचम, ऑल राजस्थान में हासिल की 2nd रैंक

Rajasthan News: जैसलमेर के विरेन्द्र चारण ने RAS में लहराया परचम, ऑल राजस्थान में हासिल की 2nd रैंक

RAS Topper List
2

करौली में बड़ा हादसा टला! अनाज मंडी में अचानक गिरे 3 पोल

Karauli News
3

आधी रात में पायलटों ने छोड़ दी फ्लाइट, विमान से उतरकर बोले- यात्री अब बाय रोड घर जाएंगे!

jaipur news
4

देवली में मां-बेटी निकली ड्रग्स तस्कर! लाखों की नकदी और स्मैक के साथ अरेस्ट

Tonk News
5

BJP जिला महामंत्री का पुलिस कर्मियों पर आरोप, बोले- 70 प्रतिशत अवैध खनन...

Baran News