रावणा राजपूत समाज ने MLA रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई नहीं होने पर दी आंदोलन की चेतावनी

Ravindra Singh Bhati Controversy: बाड़मेर जिले में रावणा राजपूत समाज ने एकजुट होकर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ विरोध जताया.
Trending Photos
Ravindra Singh Bhati Controversy: राजस्थान के बाड़मेर जिले में रावणा राजपूत समाज ने एकजुट होकर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ विरोध जताया. समाज के प्रतिनिधियों ने बाड़मेर पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए सुप्रसिद्ध भजन गायक छोटू सिंह रावणा को सुरक्षा उपलब्ध करवाने की मांग की.
ज्ञापन में समाज के लोगों ने कहा कि छोटू सिंह रावणा एक लोकप्रिय लोकभजन गायक हैं, जिनकी सामाजिक प्रतिष्ठा और जनमानस में गहरी पकड़ है. ऐसे में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है. समाज के सदस्यों ने आरोप लगाया कि हालिया घटनाक्रम के चलते गायक की सुरक्षा को लेकर चिंता का माहौल बना हुआ है, जिसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए.
उन्होंने शिव विधायक द्वारा दी गई कथित धमकी पर गंभीरता से कार्रवाई की मांग की. इसके साथ ही रावणा राजपूत समाज ने विधायक रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी मांग उठाई. उन्होंने कहा कि यदि समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए, तो समाज व्यापक स्तर पर आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा.
ज्ञापन सौंपते समय बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे और प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई की अपेक्षा जताई. पुलिस अधिकारियों ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है.
पढे़ं एक और बड़ी खबर
राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष शीला शेखावत ने बताया कि विदेश में बैठकर कुछ लोग लोगों को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं. जैसे गोगामेड़ी को मारा था, वैसे ही मारेंगे. ऐसे लोगों को सरकार विदेश से लाकर गिरफ्तार करे. शीला शेखावत ने कहा कि यदि सरकार ने मांगें नहीं मानीं, तो आंदोलन तेज किया जाएगा.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंBarmer Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!