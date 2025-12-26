Zee Rajasthan
शिव विधायक भाटी ने झुकाया सिर, मांगी माफी, 'गीदड़ भभकी' देकर ग्रामीणों को भड़का रहे ठेकेदार का मामला गरमाया

Ravindra Bhati: बाड़मेर के शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी एक वायरल वीडियो के बाद मुश्किल में पड़ गए. वीडियो में सड़क निर्माण के ठेकेदार ग्रामीणों पर चिल्लाते और धमकाते नजर आ रहे थे. ग्रामीणों ने शिकायत की कि काम में घटिया सामग्री इस्तेमाल हो रही है और विरोध करने पर ठेकेदार रौब दिखा रहा है. वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैला और भाटी पर दबाव बढ़ा.

Published: Dec 26, 2025, 11:20 AM IST | Updated: Dec 26, 2025, 11:32 AM IST

शिव विधायक भाटी ने झुकाया सिर, मांगी माफी, 'गीदड़ भभकी' देकर ग्रामीणों को भड़का रहे ठेकेदार का मामला गरमाया

Ravindra Bhati Seeks Forgiveness Audio: बाड़मेर के शिव विधायक और निर्दलीय नेता रविंद्र सिंह भाटी ने एक वायरल वीडियो के बाद ग्रामीणों से माफी मांगी है. वीडियो में सड़क निर्माण का काम देख रहे ठेकेदार ग्रामीणों पर चिल्लाते और धमकाते नजर आ रहे थे. वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैला, जिसके बाद भाटी पर दबाव बढ़ा. उन्होंने ऑडियो संदेश जारी कर जनता से माफी मांगी और कहा कि जनता सर्वोपरि है.

क्या था वीडियो में?

वायरल वीडियो में ठेकेदार ग्रामीणों से सड़क निर्माण की शिकायत पर गुस्सा करते दिखे. वे जोर-जोर से बोल रहे थे और ग्रामीणों को धमकी देने का अंदाज था. ग्रामीणों ने दावा किया कि काम में घटिया सामग्री इस्तेमाल हो रही है और शिकायत करने पर ठेकेदार रौब दिखा रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद इलाके में चर्चा का विषय बन गया और भाटी पर सवाल उठने लगे.

भाटी ने ऑडियो जारी कर मांगी माफी

रविंद्र सिंह भाटी ने ऑडियो संदेश में कहा, "जनता सर्वोपरि है. अगर ठेकेदार ने गलत व्यवहार किया या सड़क निर्माण में कोई खामी है, तो इसकी जांच होगी. मैं जयपुर में हूं, एक-दो दिन में इलाके में आकर ग्रामीणों से मिलूंगा और खुद हालात देखूंगा." उन्होंने ठेकेदार के व्यवहार को गलत बताया और ग्रामीणों से माफी मांगी. भाटी ने आश्वासन दिया कि जनता की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई होगी.

राजनीतिक असर और ग्रामीणों की प्रतिक्रिया

भाटी निर्दलीय विधायक हैं और युवाओं में काफी लोकप्रिय हैं. यह वीडियो उनके लिए झटका माना जा रहा है, क्योंकि वे जनता के हित की बात करते हैं. ग्रामीणों ने वीडियो शेयर कर भाटी से कार्रवाई की मांग की थी. अब उनकी माफी और जांच का वादा आने से ग्रामीणों में कुछ राहत है. कुछ लोग इसे सकारात्मक कदम बता रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि ठेकेदार पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

आगे क्या?

भाटी ने कहा कि वे जल्द गांव पहुंचेंगे और सड़क का निरीक्षण करेंगे. अगर काम में गड़बड़ी मिली तो ठेकेदार के खिलाफ एक्शन होगा. यह मामला क्षेत्र में सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठा रहा है. ग्रामीण विकास योजनाओं में घटिया काम की शिकायतें पहले भी आती रही हैं. भाटी का यह कदम उनकी छवि को बचाने की कोशिश माना जा रहा है. देखना यह है कि जांच में क्या निकलता है और ग्रामीणों को कितनी राहत मिलती है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJhalawar Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


