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रविंद्र सिंह भाटी ने 5.10 करोड़ के कामों को दी मंजूरी, शिव में विकास को मिली रफ्तार

Ravindra Singh Bhati: बाड़मेर के शिव विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर बड़ी वित्तीय मंजूरी दी गई है. विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कुल 5.10 करोड़ रुपये के विभिन्न कार्यों को स्वीकृति दी है. इनमें खेल सुविधाओं, कृषि मंडी, पर्यटन, प्रशिक्षण केंद्र और स्थानीय बाजारों से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Sep 05, 2026, 06:47 AM IST | Updated:Sep 05, 2026, 06:47 AM IST
रविंद्र सिंह भाटी ने 5.10 करोड़ के कामों को दी मंजूरी, शिव में विकास को मिली रफ्तार
Image Credit: Barmer News

Barmer News: शिव विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दिलाई है. डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कुल 5.10 करोड़ रुपये के विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं. इनमें शिव विधानसभा क्षेत्र के लिए 4.70 करोड़ और बाड़मेर के लिए 40 लाख रुपये के काम शामिल हैं. इन मंजूरियों में खेल, कृषि, व्यापार, पर्यटन और युवाओं के कौशल विकास से जुड़े कामों को प्राथमिकता दी गई है.


खेल सुविधाओं पर खास फोकस
गडरारोड के खारची गांव में बास्केटबॉल कोर्ट के लिए 15 लाख और हैंडबॉल कोर्ट के लिए 25 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं. गडरारोड के स्वतंत्रता सेनानी तेजुराम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में साइंस पार्क के निर्माण के लिए भी 25 लाख रुपये की स्वीकृति मिली है. रामसर और गडरारोड में इंडोर स्टेडियम बनाने के लिए 50-50 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं. इससे स्थानीय युवाओं को खेल के लिए बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है.

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कृषि और बाजारों को भी बढ़ावा
गडरारोड मुख्यालय में जीरा-ग्वार-बाजरा कृषि मंडी के निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है. वहीं शिव मुख्यालय में फल और सब्जी मंडी के लिए टीन शेड और ओटा निर्माण पर 20 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे. गडरारोड और भियाड़ के मुख्य बाजारों में हाट बाजार बनाने के लिए क्रमशः 30 लाख और 25 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं. इन कामों से स्थानीय व्यापारियों और किसानों को फायदा मिलने की उम्मीद है.


पर्यटन स्थलों पर भी होगा काम
शिव के मानसरोवर तालाब में पार्क और लाइटिंग के लिए 20 लाख रुपये मंजूर हुए हैं. वहीं रेडाणा के रण में पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए 50 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं. यहां मंच, पेवेलियन, पेयजल, शौचालय और टांका जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी.


किसानों और कारीगरों के लिए प्रशिक्षण केंद्र
दूधोड़ा और ताणूरावजी में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए 30-30 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं. यहां किसानों को आधुनिक तकनीक और कौशल से जुड़ा प्रशिक्षण देने का उद्देश्य है. इसके अलावा गेंहू रोड के पास श्री भारतीय ग्राम्य आलोकायन ट्रस्ट परिसर में शिल्प कला केंद्र के निर्माण के लिए 40 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं.

इससे स्थानीय शिल्प और ग्रामीण कला को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने विकास कार्यों की स्वीकृति पर क्षेत्रवासियों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विकास कार्यों को आगे भी प्राथमिकता के साथ कराया जाएगा.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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