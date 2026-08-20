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गोचर-ओरण पर गरमाई सियासत, रविंद्र सिंह भाटी बोले- बंजर दिखाकर बाहरी कंपनियों को दी जा रही जमीन!

Barmer News: बाड़मेर के शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने विधानसभा सत्र से पहले गोचर और ओरण जमीनों के मुद्दे पर सरकार को घेरा. उन्होंने स्थानीय लोगों के अधिकार, रोजगार और शहीद परिवारों के सम्मान की बात उठाते हुए बड़े जन आंदोलन की चेतावनी दी.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Durag singh rajpurohit
Published:Aug 20, 2026, 07:40 AM IST | Updated:Aug 20, 2026, 07:40 AM IST
गोचर-ओरण पर गरमाई सियासत, रविंद्र सिंह भाटी बोले- बंजर दिखाकर बाहरी कंपनियों को दी जा रही जमीन!
Image Credit: शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी.

Barmer News: बाड़मेर के शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने 19 अगस्त बुधवार को बाड़मेर स्थित अपने विधायक कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने 20 अगस्त से शुरू होने वाले राजस्थान विधानसभा सत्र को लेकर अपनी रणनीति सामने रखी. भाटी ने कहा कि वे विधानसभा में क्षेत्र की जनता से जुड़े मुद्दों को मजबूती के साथ उठाएंगे और स्थानीय लोगों की समस्याओं को सरकार के सामने रखेंगे.

गोचर और ओरण जमीनों पर उठाए सवाल

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भाटी ने सरकार और निजी कंपनियों पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि क्षेत्र की पवित्र गोचर और ओरण जमीनों को दस्तावेजों में 'वेस्टलैंड' यानी बंजर भूमि के तौर पर दिखाया जा रहा है. उनका आरोप है कि इसके बाद इन जमीनों का आवंटन बाहरी कंपनियों को किया जा रहा है. विधायक ने कहा कि दूसरी ओर स्थानीय भूमिहीन लोग लंबे समय से रहने और खेती के लिए जमीन की मांग कर रहे हैं.

रोजगार और शहीद परिवारों के सम्मान का मुद्दा

प्रेस वार्ता में भाटी ने युवाओं के रोजगार, वीरांगनाओं और शहीद परिवारों के सम्मान से जुड़े मुद्दे भी उठाए. उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों के अधिकारों और हितों की अनदेखी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी.

बड़े जन आंदोलन की चेतावनी

विधायक ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि स्थानीय लोगों के अधिकारों की रक्षा नहीं की गई, तो वे बड़ा जन आंदोलन शुरू करेंगे. उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगामी पंचायती राज चुनावों से पहले शक्ति प्रदर्शन और क्षेत्र में अपना राजनीतिक एजेंडा साफ करने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है.


राजस्थान में ओरण का क्या है महत्व, जानिए क्यों खास हैं ये
राजस्थान में ओरण केवल जमीन का एक हिस्सा नहीं, साथ ही आस्था, परंपरा और प्रकृति संरक्षण से जुड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है. इन्हें आमतौर पर स्थानीय देवी-देवताओं, संतों या लोक नायकों को समर्पित पवित्र वन क्षेत्र के रूप में संरक्षित किया जाता रहा है. पश्चिमी राजस्थान के ग्रामीण समुदाय सदियों से इन क्षेत्रों की देखभाल करते आए हैं.

पशुपालन और ग्रामीण जीवन का सहारा

ओरण स्थानीय लोगों और पशुपालक समुदायों के लिए बेहद उपयोगी हैं. यहां पशुओं के लिए चारा और चराई की व्यवस्था होती है. कई ओरण जलस्रोतों, तालाबों और पारंपरिक जल संरक्षण प्रणालियों से भी जुड़े होते हैं. ऐसे क्षेत्र सूखे और कठिन जलवायु वाले इलाकों में ग्रामीण आजीविका को सहारा देते हैं.

जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण

ओरण राजस्थान के शुष्क इलाकों में जैव विविधता के सुरक्षित ठिकाने माने जाते हैं. यहां स्थानीय पेड़-पौधों के साथ कई तरह के पक्षी और वन्यजीव पाए जाते हैं. इन क्षेत्रों में वनस्पतियां मिट्टी और पर्यावरण के संतुलन में भी योगदान देती हैं.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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