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बाड़मेर में रविन्द्र सिंह भाटी का आंदोलन जारी, प्रशासन से वार्ता बेनतीजा, धरना जारी रखने का ऐलान

Barmer News: बाड़मेर में विधायक रविंद्र सिंह भाटी का आंदोलन फिलहाल जारी रहेगा. प्रशासन से बातचीत बेनतीजा रही. गिरल माइंस के बाहर धरने में समर्थकों की भीड़ बढ़ रही है, जबकि पेट्रोल डालने की घटना के बाद मामला और गरमा गया है.
 

Edited bySandhya YadavUpdated bySandhya Yadav
Published: May 20, 2026, 07:25 AM|Updated: May 20, 2026, 07:25 AM
बाड़मेर में रविन्द्र सिंह भाटी का आंदोलन जारी, प्रशासन से वार्ता बेनतीजा, धरना जारी रखने का ऐलान
Image Credit: Barmer News

Barmer News: बाड़मेर में निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी और प्रशासन के बीच चल रहा विवाद फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है. गिरल माइंस के बाहर जारी धरना अब भी लगातार जारी रहेगा. प्रशासन और विधायक भाटी के प्रतिनिधियों के बीच हुई बातचीत से किसी ठोस समाधान का रास्ता नहीं निकल सका. हालांकि कुछ मांगों पर सहमति बनने की बात सामने आई, लेकिन कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन पाई. इसी कारण आंदोलन को जारी रखने का फैसला लिया गया है.

धरनास्थल पर बढ़ रही समर्थकों की भीड़
धरनास्थल पर लगातार ग्रामीणों, युवाओं और समर्थकों की भीड़ जुट रही है. इलाके के लोग बड़ी संख्या में आंदोलन को समर्थन देने पहुंच रहे हैं. माहौल को देखते हुए प्रशासन भी सतर्क बना हुआ है. मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति पैदा न हो. विधायक रविन्द्र सिंह भाटी ने साफ शब्दों में कहा है कि जब तक सभी मांगों पर स्पष्ट और ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने आंदोलन को जनता के अधिकारों की लड़ाई बताया.

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पेट्रोल डालने की घटना से गरमाया माहौल
प्रदर्शन के दौरान हुई एक घटना ने पूरे मामले को और अधिक चर्चा में ला दिया. आंदोलन के बीच रविन्द्र सिंह भाटी द्वारा खुद पर पेट्रोल डालने की कोशिश के बाद प्रदेशभर में इस मुद्दे की चर्चा तेज हो गई. इस घटना ने प्रशासन और सरकार दोनों की चिंता बढ़ा दी. जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में भाटी ने कहा कि यह कदम उनकी व्यक्तिगत नाराजगी नहीं, बल्कि जनता की लगातार अनदेखी और पीड़ा का प्रतीक था. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार और प्रशासन लंबे समय से क्षेत्र की समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं.

जनता के हकों की लड़ाई: भाटी
रविन्द्र सिंह भाटी ने कहा कि उनका संघर्ष किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं है. उन्होंने इसे क्षेत्र के विकास, स्थानीय लोगों के अधिकारों और जनहित से जुड़ा आंदोलन बताया. उनका कहना है कि जब तक लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा, तब तक वे पीछे हटने वाले नहीं हैं. वहीं प्रशासन की ओर से हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश जारी रहेगी, ताकि स्थिति सामान्य बनी रहे.

पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बयान
वहीं, इस मामले पर X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि


बाड़मेर जनप्रतितिधि का ऐसा कदम! क्या युवाओं के रोल मॉडल को यह शोभा देता है?
जनप्रतिनिधि समाज के लिए प्रेरणा माने जाते हैं. खासकर युवा वर्ग अपने नेताओं को देखकर सोच और व्यवहार विकसित करता है. ऐसे में किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा भावनाओं में आकर आत्मघाती या उग्र कदम उठाना निश्चित रूप से सही नहीं है. बाड़मेर में निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी द्वारा प्रदर्शन के दौरान खुद पर पेट्रोल डालने की घटना ने पूरे प्रदेश को चौंका दिया. समर्थक इसे जनता की आवाज दबने पर उपजा आक्रोश बता रहे हैं, जबकि कई लोग मानते हैं कि एक जनप्रतिनिधि को हर परिस्थिति में संयम और धैर्य का परिचय देना चाहिए.

लोकतंत्र में विरोध और आंदोलन पूरी तरह जायज हैं, लेकिन विरोध का तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है. युवाओं के रोल मॉडल माने जाने वाले नेताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे संघर्ष करें, लेकिन ऐसा संदेश न दें जिससे भावनात्मक या गलत कदम को बढ़ावा मिले.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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