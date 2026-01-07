बाड़मेर में रविंद्र सिंह भाटी का धरना सफल, प्रशासन को दिया 10 दिन का अल्टीमेटम

Barmer News: राजस्थान के बाड़मेर जिले की हरसानी उप-तहसील एक बार फिर पेयजल संकट के केंद्र में आ गई है. केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन (JJM) योजना, जिसका उद्देश्य हर ग्रामीण परिवार को नल के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना था, यहां भ्रष्टाचार, तकनीकी लापरवाही और प्रशासनिक उदासीनता का शिकार होती नजर आ रही है.

जनवरी 2026 के पहले सप्ताह में ही हरसानी के ग्रामीणों ने जिस तरह संगठित होकर दो दिन तक धरना दिया, उसने न केवल स्थानीय प्रशासन को झकझोर दिया बल्कि पूरे जिले में जल जीवन मिशन की वास्तविक स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए.

ग्रामीणों का आरोप है कि जल जीवन मिशन के तहत स्वीकृत मूल लेआउट नक्शे से जानबूझकर छेड़छाड़ की गई, जिस पाइपलाइन को तकनीकी रूप से सीधे और कम दूरी में गांवों तक पानी पहुंचाना था, उसे प्रभावशाली लोगों और ठेकेदारों के निजी हितों के चलते मोड़ दिया गया.

परिणाम यह हुआ कि पाइपलाइन की लंबाई अनावश्यक रूप से बढ़ गई, लागत में करोड़ों की वृद्धि हुई और पानी का दबाव इतना कम हो गया कि टंकियां भर ही नहीं पातीं. कई जगहों पर टंकियां बनी तो सही, लेकिन उनमें आज तक पानी नहीं पहुंचा.

हरसानी जैसे रेगिस्तानी इलाके में यह लापरवाही और भी गंभीर हो जाती है, जहां भूजल पहले से ही सीमित है और लोग दशकों से पानी की एक-एक बूंद के लिए संघर्ष करते आए हैं.

6 जनवरी 2026 को हरसानी उप-तहसील में ग्रामीणों का सब्र टूट गया. जल जीवन मिशन की विफलता के विरोध में पूरा कस्बा बंद रखा गया. आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दुकानें, बाजार और अन्य गतिविधियां पूरी तरह ठप रहीं. महिलाएं, बुजुर्ग और युवा बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे. ग्रामीणों ने पाइपलाइन के बदले गए लेआउट के दस्तावेज और मौके की तस्वीरें दिखाते हुए इसे सुनियोजित भ्रष्टाचार बताया.

ग्रामीणों का कहना था कि उन्होंने पहले भी कई बार जलदाय विभाग और जिला प्रशासन को ज्ञापन दिए, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिला, समाधान नहीं. वहीं, 7 जनवरी को आंदोलन ने नया मोड़ लिया। हरसानी से सैकड़ों ग्रामीण बाड़मेर जिला मुख्यालय पहुंचे और जलदाय विभाग (PHED) के कार्यालय के बाहर धरना दिया. विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने अधिकारियों की कुर्सी पर बैठने से इनकार करते हुए फर्श पर बैठकर धरना दिया. यह दृश्य सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और चर्चा का विषय बना.

कई घंटे चली वार्ता के बाद PHED के अतिरिक्त मुख्य अभियंता को ग्रामीणों के सामने आना पड़ा. लंबी बातचीत के बाद जलदाय विभाग ने ग्रामीणों की प्रमुख मांगों को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया.

लेआउट नक्शे में हुई छेड़छाड़ की तकनीकी और प्रशासनिक जांच, प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल वैकल्पिक जल आपूर्ति, दोषी अधिकारियों व ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई, भविष्य में पारदर्शी निगरानी व्यवस्था पर सहमति जताई. हालांकि विभाग ने इन सबके लिए 10 दिन का समय मांगा. ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि तय समय में ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा.