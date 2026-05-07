/47 डिग्री तापमान में श्रमिकों के साथ धरने पर बैठे रविंद्र सिंह भाटी, प्रबंधन को दी चेतावनी

Barmer News: राजस्थान के बाड़मेर जिले में गिरल लिग्नाइट माइंस में जारी श्रमिक आंदोलन अब निर्णायक दौर में पहुंचता दिखाई दे रहा है. विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने धरना स्थल पर पहुंचकर श्रमिकों के समर्थन में खुलकर आवाज उठाई और प्रबंधन पर स्थानीय हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया.

रविंद्र सिंह भाटी यही धरने पर बैठ चुके हैं. अब तक 47 डिग्री तापमान में 2 दिन और दो रातें वो यहां बिता चुके हैं. यहां वर्षों से कार्यरत स्थानीय श्रमिकों और सुरक्षा कर्मियों को हटाना न केवल अन्यायपूर्ण है, बल्कि उन परिवारों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ है, जिनकी आजीविका इसी रोजगार पर निर्भर है. विधायक ने सवाल उठाया कि यदि इन कर्मचारियों को हटाया जाता है, तो उनके परिवारों की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा.

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विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने श्रमिकों की मांगों को पूरी तरह कानून सम्मत बताते हुए कहा कि 8 घंटे की ड्यूटी, उचित वेतन, बोनस, स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता और मूलभूत सुविधाएं देना किसी एहसान से कम नहीं, बल्कि उनका अधिकार है. उन्होंने कहा कि मजदूर अपने हक की मांग कर रहे हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं है.

साथ ही उन्होंने खदान क्षेत्र में सुरक्षा मानकों और व्यवस्थाओं पर भी गंभीर सवाल उठाए. प्रशासन और प्रबंधन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि समय रहते समाधान नहीं निकाला गया, तो स्थिति गंभीर हो सकती है. हालांकि उन्होंने श्रमिकों से आंदोलन शांतिपूर्ण बनाए रखने की अपील भी की.

विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने साफ कहा कि जब तक श्रमिकों को न्याय नहीं मिलेगा, संघर्ष जारी रहेगा. गिरल लिग्नाइट माइंस में धरना लगातार जारी है और विधायक के समर्थन के बाद आंदोलन को नया बल मिला है. उल्लेखनीय है कि पिछले दो दिनों से रविंद्र सिंह भाटी स्वयं धरनास्थल पर रात गुजार रहे हैं, जिससे श्रमिकों का मनोबल और मजबूत हुआ है.