/निकाय चुनाव के बीच बाड़मेर पहुंचे सचिन पायलट, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में दिखा खासा उत्साह

Rajasthan Politics: सचिन पायलट का यह दौरा ऐसे समय हो रहा है, जब बाड़मेर में नगर परिषद चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं. कांग्रेस ने 55 वार्ड वाली नगर परिषद में 40 वार्डों के लिए प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है. नामांकन प्रक्रिया के बीच पार्टी अब चुनावी तैयारियों को गति देने में जुटी है.



विद्यार्थियों से करेंगे संवाद

बाड़मेर पहुंचने के बाद पायलट वीरेंद्र धाम पहुंचे. यहां उनका विद्यार्थियों से संवाद का कार्यक्रम है. इसके बाद वे कांग्रेस कार्यालय में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे. माना जा रहा है कि इस दौरान स्थानीय चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों और कार्यकर्ताओं की भूमिका पर भी चर्चा हो सकती है. पायलट ने अपने बाड़मेर-बालोतरा दौरे की पहले ही पुष्टि की थी. उन्होंने बताया था कि 1 सितंबर को वे दोनों जिलों के दौरे पर रहेंगे.

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बाड़मेर: कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट मंगलवार को बाड़मेर दौरे पर रहे. इस दौरान उन्होंने वीरेंद्र धाम हॉस्टल पहुंचकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों से मुलाकात की. पायलट ने स्टूडेंट्स से पढ़ाई और उनके परिवार को लेकर बातचीत की. इसी दौरान उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि राजनीति में नहीं आना है, पढ़ाई करके अफसर बनना है. उनकी इस बात पर पायलट के साथ स्टूडेंट्स भी हंसने लगे.



स्टूडेंट्स के साथ किया ब्रेकफास्ट

सचिन पायलट सुबह करीब 8 बजे वीरेंद्र धाम पहुंचे. यहां उन्होंने हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों के साथ ब्रेकफास्ट किया और उनकी पढ़ाई को लेकर जानकारी ली. पायलट ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं से उनके लक्ष्य और परिवार के बारे में भी बातचीत की.



इस दौरान सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल, बायतु विधायक हरीश चौधरी, पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी, कांग्रेस जिलाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह गोदारा, पूर्व विधायक पदमाराम मेघवाल और पूर्व जिलाध्यक्ष फतेह खान भी मौजूद रहे.



BJP के सिंबल को लेकर निर्वाचन आयोग पर सवाल

बाड़मेर में निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल के बीच पायलट ने बीजेपी और निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए. कांग्रेस में गुटबाजी के सवाल पर उन्होंने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि गुटबाजी वहां चल रही है और दो-दो उम्मीदवार सिंबल लेकर सामने आ रहे हैं.



पायलट ने आरोप लगाया कि सरकार चुनाव प्रक्रिया में पूरी ताकत लगा रही है. उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग भी सरकार के दबाव में काम कर रहा है. हालांकि इन आरोपों पर बीजेपी या निर्वाचन आयोग की ओर से प्रतिक्रिया इस कॉपी में उपलब्ध नहीं है.



दिव्या मदेरणा के धरने का किया समर्थन

जोधपुर के मथानिया नगरपालिका में ओसियां की पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा के धरने को लेकर सवाल पूछे जाने पर पायलट ने उनका समर्थन किया. उन्होंने कहा कि जब नामांकन का समय खत्म हो गया था तो उसके बाद बीजेपी प्रत्याशियों के सिंबल स्वीकार करना उचित है या नहीं, यह सवाल उठना स्वाभाविक है.



पायलट ने कहा कि पूरा मामला रिकॉर्ड में है और उम्मीद है कि जयपुर और दिल्ली में बैठे अधिकारी इस पर ध्यान देंगे. उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को लेकर लोगों का विश्वास और आस्था बनी रहना जरूरी है.

बता दें कि दिव्या मदेरणा ने बीजेपी विधायक भैराराम सियोल पर नामांकन का समय खत्म होने के बाद भी रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में मौजूद रहने का आरोप लगाया था. इसी मुद्दे को लेकर वह सोमवार शाम धरने पर बैठी थीं. उनका धरना मंगलवार दोपहर समाप्त हुआ.



पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था पर भी बोले पायलट

शिक्षा व्यवस्था को लेकर पायलट ने कहा कि देश में युवाओं के सामने कई चुनौतियां हैं. उन्होंने हाल में परीक्षा के दौरान सर्वर डाउन होने की घटनाओं का जिक्र किया. पायलट ने कहा कि तकनीकी समस्या के कारण कुछ अभ्यर्थी NEET PG की परीक्षा नहीं दे पाए और एक दिन पहले AIIMS की परीक्षा को लेकर भी ऐसी परेशानी सामने आई.



उन्होंने कहा कि पेपर लीक और नंबरिंग में गड़बड़ी जैसी घटनाओं से युवाओं को बड़ा झटका लगता है. पायलट के मुताबिक परीक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने और ऐसी समस्याओं को रोकने के लिए गंभीरता से काम करने की जरूरत है.



निकाय चुनाव पर कांग्रेस के प्रदर्शन का दावा

सचिन पायलट ने राजस्थान के निकाय चुनाव में कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन का दावा किया. उन्होंने कहा कि प्रदेश में जनता सरकार के ढाई साल के कार्यकाल को देख रही है और कांग्रेस को वापस लाने के लिए तैयार है.

पायलट ने बाड़मेर में भी कांग्रेस के कई प्रत्याशियों के जीतने का दावा किया. निकाय चुनाव के बीच उनका कार्यकर्ताओं और युवाओं से संवाद कांग्रेस के चुनावी अभियान के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है.



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