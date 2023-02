राजस्थान की छोरी मूमल के चौके-छक्के दिवाने हुए सचिन, ऐसी तंगी के हालात में जी रहा परिवार

Barmer : पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले के शिव उपखंड क्षेत्र के कानासर शेरपुरा निवासी एक किसान की बेटी जो सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाली कक्षा आठ की छात्रा मूमल मेहर ने लगातार क्रिकेट में रेतीले पिच पर चौके व छक्के जड़ने का एक वीडियो इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है. जिसके बाद पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भी इस वीडियो को फेसबुक पर शेयर करते हुए डब्ल्यूपीएल हैज टैग कर लिखा कल ही तो नीलामी हुआ.. और आज मैच भी शुरू? क्या बात है. वास्तव में आपकी बल्लेबाजी का लुत्फ उठाया. इस वीडियो को देखकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया व बाड़मेर जैसलमेर सांसद केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने अपने टि्वटर हैंडल से ट्वीट कर सराहना की है. उन्होंने लिखा है कि वही लोग खामोश रहते हैं अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं.

वुमन इंडियन टीम ने पाकिस्तान को हराकर कीर्तिमान रचा है. सोमवार को वुमन प्रीमियर लीग का ऑक्शन भी हुआ. इस बीच राजस्थान की एक 14 साल की लड़की का वीडियो सामने आया है. वीडियो में लड़की क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव की तरह चौके-छक्के मार रही है. शिव उपखंड क्षेत्र के कानासर गांव की रहने वाली मूमल के सात बहने और दो भाई है, मूमल ग्रामीण ओलंपिक खेल में जिला स्तर तक खेल चुकी है शिव पंचायत समिति के राजकीय विद्यालय कानासर में अध्यनरत है.

Kal hi toh auction hua.. aur aaj match bhi shuru? Kya baat hai. Really enjoyed your batting. #CricketTwitter #WPL @wplt20

(Via Whatsapp)

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) February 14, 2023