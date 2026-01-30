'इंजेक्शन' के 30 सेकंड में बिगड़ी तबीयत! साध्वी प्रेम बाईसा के अंतिम शब्द थे "न्याय दिला देना"... पिता ने मांगी CBI जांच

Zee Rajasthan
Prem Baisa Death Mystery: राजस्थान के बालोतरा जिले के पैतृक गांव परेऊ में आज (30 जनवरी 2026) प्रसिद्ध कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की समाधि दी जा रही है. मात्र 25 वर्ष की उम्र में उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. पिता बिरमनाथ ने बताया कि साध्वी को सिर्फ जुकाम और गले में खराश थी. इंजेक्शन लगने के महज 30 सेकंड में उनकी तबीयत बिगड़ गई.

Published: Jan 30, 2026, 01:33 PM IST | Updated: Jan 30, 2026, 01:33 PM IST

Sadhavi Prem Baisa: राजस्थान के बालोतरा जिले के पैतृक गांव परेऊ में आज (30 जनवरी 2026) प्रसिद्ध कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की समाधि दी जा रही है, लेकिन उनकी मौत अब भी रहस्यमयी बनी हुई है. साध्वी के पिता बिरमनाथ ने मीडिया से बातचीत में गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह पूरा मामला जांच का विषय है और मेडिकल रिपोर्ट में सब कुछ सामने आ जाएगा. उन्होंने बताया कि साध्वी को केवल जुकाम और गले में खराश थी.

उनके लगातार कथा कार्यक्रम चल रहे थे, जिसके कारण वे थकान महसूस कर रही थीं. 28 जनवरी को आराम का दिन था, लेकिन तबीयत बिगड़ने पर उन्होंने साध्वी से कहा कि प्रेक्षा हॉस्पिटल चलें, लेकिन साध्वी ने मना कर दिया और कहा कि पास में से किसी कंपाउंडर या डॉक्टर को बुला लें.


पिता बिरमनाथ ने आगे बताया, "इंजेक्शन लगने के महज 30 सेकंड में ही उनकी तबीयत बिगड़ गई. वे बेहद कमजोर हो गईं और अस्पताल ले जाने से पहले ही उनकी हालत बहुत खराब हो गई." उन्होंने सबसे भावुक बात यह कही कि साध्वी के अंतिम शब्द थे - "जीते जी न्याय नहीं मिला, लेकिन मुझे न्याय दिला देना." पिता ने मांग की कि मेडिकल रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए ताकि सच सामने आए और लोगों के मन में उठ रहे संदेह दूर हों.

मौत की परिस्थितियां और जांच
मंगलवार को अजमेर से कथा कर लौटने के बाद बुधवार सुबह सांस लेने में तकलीफ हुई. कंपाउंडर द्वारा लगाए गए इंजेक्शन के बाद हालत बिगड़ी और शाम करीब 5:50 बजे जोधपुर के निजी अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई. पोस्टमार्टम महात्मा गांधी अस्पताल में कराया गया, लेकिन मृत्यु का सटीक कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है.

पुलिस ने आश्रम सील किया, कंपाउंडर से पूछताछ की और मोबाइल की जांच कर रही है. मौत के कुछ घंटे बाद सोशल मीडिया पर उनकी आईडी से पोस्ट अपलोड होने ने संदेह और गहरा कर दिया.

श्रद्धालुओं में रोष और न्याय की मांग
परेऊ गांव में आज समाधि के दौरान हजारों श्रद्धालु जुटे हैं. कई लोग CBI जांच की मांग कर रहे हैं. साध्वी प्रेम बाईसा की 12 साल की उम्र से शुरू हुई भक्ति यात्रा और कथा-वाचन ने उन्हें लाखों भक्त दिए थे. उनकी अल्पायु में विदाई ने भक्तों के दिलों में गहरा दुख और न्याय की पुकार छोड़ दी है. पुलिस और प्रशासन ने जांच तेज कर दी है, विसरा रिपोर्ट का इंतजार है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Politics News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


