Kathavachak Sadhvi Prem Baisa Death Mystery: राजस्थान के बालोतरा जिले (बाड़मेर) के पैतृक गांव परेऊ में आज शुक्रवार सुबह प्रख्यात कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा का अंतिम संस्कार और समाधि दी जाएगी. बुधवार शाम जोधपुर के एक निजी अस्पताल में उनका निधन हो गया था. उनकी पार्थिव देह गुरुवार शाम परेऊ पहुंची, जहां हजारों श्रद्धालु अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े. पूरे गांव में शोक की लहर है और बाजार स्वतः बंद रहे.

शोक की लहर और गांव में सन्नाटा

गुरुवार शाम जब शव वाहन शिव शक्ति धाम (जगराम की ढाणी, परेऊ) पहुंचा, तो माहौल गमगीन हो गया. पिता बिरमनाथ ने बेटी की पार्थिव देह देखते ही सुध-बुध खो दी और अचेत होकर गिर पड़े. स्थानीय लोगों ने उन्हें संभाला. पूर्व सरपंच पर्बत सिंह महेचा और वर्तमान सरपंच बांकाराम सहित जिले के गणमान्य नागरिक परिवार को ढांढस बंधाने पहुंचे. व्यापारियों ने सम्मान में दुकानें बंद रखीं, जिससे गांव में पूर्ण सन्नाटा छा गया.

अंतिम संस्कार और समाधि की प्रक्रिया

शुक्रवार सुबह 10 बजे से शिव शक्ति धाम आश्रम में साध्वी प्रेम बाईसा का अंतिम संस्कार शुरू होगा. साधु परंपरा के अनुसार उन्हें समाधि दी जाएगी. बाल्यकाल से धर्म मार्ग पर चलने वाली साध्वी के निधन से गिड़ा क्षेत्र और पूरे जिले के श्रद्धालु स्तब्ध हैं. हजारों की संख्या में लोग अंतिम संस्कार में शामिल हो रहे हैं.

मौत का रहस्य और पुलिस जांच

साध्वी की मौत अब भी संदिग्ध बनी हुई है. मंगलवार को अजमेर से कथा कर लौटने के बाद बुधवार सुबह सांस की तकलीफ पर एक कंपाउंडर ने इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद तबीयत बिगड़ी और शाम 5:50 बजे निजी अस्पताल में मौत हो गई. पुलिस ने कंपाउंडर और डॉक्टर से पूछताछ की, आश्रम सील किया.

पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से कराया गया, लेकिन मृत्यु का सटीक कारण अभी स्पष्ट नहीं. मौत के 3-4 घंटे बाद उनकी सोशल मीडिया आईडी से पोस्ट (जिसमें 'अग्नि परीक्षा', 'अलविदा' जैसे शब्द थे) अपलोड हुई, जिसने रहस्य गहरा दिया. पुलिस मोबाइल (स्विच ऑफ मिला) की तकनीकी जांच कर रही है. हनुमान बेनीवाल ने CBI जांच की मांग की है. विसरा रिपोर्ट का इंतजार है.

