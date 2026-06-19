/कौन है कमलेश प्रजापति, जिसके एनकाउंटर में पुलिस को सेशन कोर्ट से मिली बड़ी राहत

Rajatshan News: बाड़मेर जिले के चर्चित कमलेश प्रजापति एनकाउंटर मामले में बड़ा फैसला सामने आया है. जोधपुर महानगर सेशन कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें तत्कालीन बाड़मेर एसपी आनंद शर्मा समेत 24 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ हत्या का संज्ञान लिया गया था.

कार्रवाई से बचने के लिए…

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अपने आदेश में सेशन कोर्ट ने माना कि घटना के दौरान कमलेश प्रजापति ने पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए भागने का प्रयास किया था और पुलिस टीम पर वाहन चढ़ाने की कोशिश की थी. ऐसी परिस्थिति में पुलिस द्वारा की गई फायरिंग आत्मरक्षा और ड्यूटी पर मौजूद हेड कांस्टेबल की जान बचाने के उद्देश्य से की गई जवाबी कार्रवाई थी. कोर्ट ने कहा कि उपलब्ध वैज्ञानिक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया इसे फर्जी एनकाउंटर नहीं माना जा सकता.

22 अप्रैल 2021 का है मामला

यह मामला 22 अप्रैल 2021 का है, जब बाड़मेर जिले के सदर थाना क्षेत्र में पुलिस कार्रवाई के दौरान कमलेश प्रजापति की मौत हो गई थी. घटना के बाद राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर विरोध हुआ था. तत्कालीन पचपदरा विधायक मदन प्रजापत और प्रजापति समाज की मांग के बाद राज्य सरकार ने मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी थी.

पेश की थी क्लोजर रिपोर्ट

सीबीआई ने अपनी जांच पूरी कर पुलिस कार्रवाई को उचित बताते हुए क्लोजर रिपोर्ट पेश की थी. हालांकि मृतक की पत्नी जशोदा ने इस रिपोर्ट को चुनौती दी थी. इसके बाद ट्रायल कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज, एफएसएल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों पर अलग दृष्टिकोण अपनाते हुए क्लोजर रिपोर्ट खारिज कर हत्या का संज्ञान ले लिया था.

आदेश को चुनौती

इसी आदेश को चुनौती देते हुए आनंद शर्मा और अन्य पुलिसकर्मियों ने सेशन कोर्ट में निगरानी याचिका दायर की. सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रक्रिया संबंधी पहलुओं पर भी टिप्पणी की. कोर्ट ने माना कि 1 जुलाई 2024 से लागू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत संज्ञान लेने से पहले आरोपियों को सुनना आवश्यक था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया.

स्वयं विचार कर सुनाया फैसला

कोर्ट ने यह भी कहा कि यह केवल प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं बल्कि कानूनी अवैधता है. साथ ही अदालत ने मामले को वापस ट्रायल कोर्ट भेजने के बजाय उपलब्ध रिकॉर्ड, सीबीआई जांच, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और आत्मरक्षा के पहलुओं पर स्वयं विचार कर फैसला सुनाया.

फैसले के बाद फिलहाल पुलिस अधिकारियों पर मुकदमे की कार्यवाही समाप्त हो गई है. हालांकि यदि शिकायतकर्ता पक्ष आगे कानूनी चुनौती देना चाहता है तो उसके पास उच्च न्यायालय जाने का विकल्प खुला रहेगा.

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