बाड़मेर तेल रिसाव मामले में बड़ा अपडेट, कंपनी बोली- लीकेज बंद, लेकिन कारणों का सस्पेंस बरकरार

Barmer Oil Spill Update: राजस्थान के बाड़मेर जिले में नागाणा काऊ का खेड़ा इलाके में किसान के खेत से जमीन फटने के साथ फूटी क्रूड ऑयल जैसी धारा के मामले में कंपनी ने अब लीकेज स्थल को पूरी तरह सील कर दिया है. घटनास्थल के चारों ओर 100 मीटर से अधिक दायरे में बैरिकेडिंग कर क्षेत्र को लॉक कर दिया गया है. साथ ही किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है.

सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के साथ कंपनी ने पूरे क्षेत्र को प्रतिबंधित जोन घोषित कर दिया है. घटना सोमवार दोपहर उस समय सामने आई थी, जब केयर्न वेदांता के वेल पैड संख्या-8 के पास स्थित किसान के खेत से अचानक जमीन फटने के साथ तेल जैसी धारा निकलने लगी. इस अप्रत्याशित घटना से इलाके में हड़कंप मच गया और ग्रामीणों ने तुरंत कंपनी व प्रशासन को सूचना दी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

घटना के 72 घंटे से अधिक समय बीतने के बाद कंपनी ने अब दावा किया है कि लीकेज को नियंत्रित कर बंद कर दिया गया है, लेकिन अब तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि आखिर यह रिसाव किस स्रोत से हुआ और जमीन के भीतर दबाव की स्थिति कैसे बनी. इसी अनिश्चितता ने किसानों और ग्रामीणों में भय और आशंका को और गहरा दिया है.

खेत मालिक का आरोप है कि तेल उत्खनन गतिविधियों के चलते लंबे समय से जमीन और मकानों में दरारें आ रही थीं, जिसकी कई बार शिकायत की गई, लेकिन कंपनी की ओर से स्थायी समाधान नहीं किया गया. अब खेत से तेल निकलने की घटना ने किसानों की चिंताओं को और गंभीर बना दिया है.

घटना की सूचना मिलने पर भाजपा नेता दीपक कड़वासरा भी मौके पर पहुंचे और कंपनी प्रतिनिधियों से बातचीत की. उन्होंने किसान को उचित मुआवजा दिलाने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने का आश्वासन दिया. फिलहाल कंपनी द्वारा क्षेत्र को पूरी तरह सील कर दिया गया है और बाहरी आवाजाही पर प्रतिबंध है, लेकिन रिसाव के वास्तविक कारणों और संभावित पर्यावरणीय प्रभाव को लेकर अब भी स्पष्ट जवाब का इंतजार है, जिससे किसानों में असमंजस और दहशत का माहौल बना हुआ है.

