JNVU फीस बढ़ोतरी के विरोध में MBR PG कॉलेज में छात्रों का प्रदर्शन, गेट पर जड़ा ताला

Balotra News: बालोतरा शहर के एमबीआर राजकीय पीजी महाविद्यालय में शनिवार को जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय (जेएनवीयू) द्वारा फीस बढ़ाए जाने के विरोध में छात्र-छात्राओं ने जोरदार प्रदर्शन किया.

Published: Dec 20, 2025, 03:44 PM IST | Updated: Dec 20, 2025, 03:44 PM IST

JNVU फीस बढ़ोतरी के विरोध में MBR PG कॉलेज में छात्रों का प्रदर्शन, गेट पर जड़ा ताला

Balotra News: राजस्थान के बालोतरा शहर के एमबीआर राजकीय पीजी महाविद्यालय में शनिवार को जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय (जेएनवीयू) द्वारा फीस बढ़ाए जाने के विरोध में छात्र-छात्राओं ने जोरदार प्रदर्शन किया. छात्रों ने कॉलेज के मुख्य गेट पर ताला जड़कर विरोध जताया. इस दौरान एबीवीपी और एनएसयूआई के कार्यकर्ता एक साथ प्रदर्शन में शामिल रहे.

छात्र-छात्राओं का कहना है कि जेएनवीयू हर वर्ष लगातार फीस बढ़ा रहा है, जिससे विशेष रूप से ग्रामीण परिवेश से आने वाले छात्रों और छात्राओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है.

बढ़ी हुई फीस भर पाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है. इसी मांग को लेकर छात्रों ने एक दिन पहले ही विश्वविद्यालय के कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपा था, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से आक्रोशित छात्रों ने शनिवार को कॉलेज गेट पर ताला लगाकर प्रदर्शन किया.

प्रदर्शन के दौरान संगठनों में झड़प

प्रदर्शन के दौरान स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई जब एनएसयूआई और एबीवीपी के कार्यकर्ता आपस में आमने-सामने आ गए. दोनों संगठनों के बीच कहासुनी के बाद हाथापाई हो गई. मौके पर मौजूद पुलिस ने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए दोनों पक्षों को अलग कराया और स्थिति को नियंत्रित किया.

तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

प्रदर्शन की सूचना पर पचपदरा तहसीलदार गोपी किशन पालीवाल एमबीआर कॉलेज पहुंचे. छात्रों ने अपनी मांगों से उन्हें अवगत कराया. इसके बाद छात्रों और छात्राओं ने विश्वविद्यालय के कुलपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा.

ज्ञापन में फीस बढ़ोतरी को वापस लेने और छात्रों को राहत देने की मांग की गई. छात्र संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. वहीं कॉलेज प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में स्थिति को शांतिपूर्ण बनाया गया.

