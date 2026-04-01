बाड़मेर में भाटी vs रावणा तनाव, MLA रविंद्र पर आया बड़ा अपडेट

Barmer News: विधायक रविंद्र सिंह भाटी और प्रसिद्ध भजन गायक छोटू सिंह रावणा के बीच सोशल मीडिया पर शुरू हुआ विवाद अब पूरे बाड़मेर जिले में सामाजिक तनाव का कारण बन गया है. दोनों के बीच तल्खी बढ़ते ही राजपूत और रावणा समाज के बीच खिंचाव साफ नजर आने लगा है.

श्री राजपूत समाज सेवा समिति की सुलह की अपील

इस बिगड़ते माहौल को देखते हुए श्री राजपूत समाज सेवा समिति ने एक बड़ी पहल की है. समिति के उपाध्यक्ष किशोर सिंह कानोड़ ने दोनों समाजों से सद्भाव बनाए रखने की अपील की है. उन्होंने कहा कि यह केवल दो व्यक्तियों का व्यक्तिगत विवाद है, इसे पूरे समाज से जोड़ना गलत होगा. कानोड़ ने दोनों समाजों के प्रबुद्ध लोगों से आग्रह किया कि वे एक मंच पर बैठकर संवाद के जरिए इस मुद्दे का समाधान निकालें. समिति ने उन तत्वों की भी निंदा की है जो इस विवाद को भड़काकर आपसी टकराव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं.

छोटू सिंह रावणा पहुंचे कलेक्ट्रेट

इधर, मंगलवार को छोटू सिंह रावणा अपने समर्थकों के साथ बाड़मेर कलेक्ट्रेट पहुंचे. रावणा समाज के सैकड़ों लोगों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर विधायक रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ सख्त कार्रवाई और छोटू सिंह को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की.छोटू सिंह ने कहा, “मैं राजनीति करने नहीं आया हूं. मैं एक कवि और भजन गायक हूं. मुझे अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है, इसलिए मैं इंसाफ मांगने आया हूं.



विवाद की शुरुआत

मामला तब शुरू हुआ जब छोटू सिंह रावणा ने आरोप लगाया कि विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने उन्हें फोन पर धमकी दी और जान से मारने की बात कही. विधायक भाटी ने इन आरोपों से इनकार किया है.

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