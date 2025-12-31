बाड़मेर जल पुरस्कार विवाद को लेकर टीना डाबी ने खुद दी सफाई, कही ये बड़ी बात

Barmer News: नवंबर 2025 में राष्ट्रीय स्तर पर जल संचय जन भागीदारी अभियान के चलते बाड़मेर जिले को 2 करोड़ रुपये पुरस्कार के रूप में मिले थे, जिसको लेकर लगातार विवाद जारी है. वहीं, इस मामले में जिला कलेक्टर टीना डाबी ने खुद स्पष्टीकरण दिया है.

उन्होंने सोशल मीडिया पर चल रहे दावों खारिज किया और बाड़मेर जिला प्रशासन ने बयान जारी किया. IAS टीना डाबी न पुरस्कार को लेकर सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावे भ्रामक बताया.

कलेक्टर टीना डाबी ने कहा कि यह राष्ट्रीय जल संरक्षण पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से नवंबर 2025 में दिया गया था. बाड़मेर में सितंबर 2024 से मार्च 2025 के बीच जिले में किए गए जल संरक्षण कार्यों की विस्तृत समीक्षा के बाद राष्ट्रपति ने इस सम्मान के लिए चुना था.

टीना डाबी ने कहा कि कई सोशल मीडिया अकाउंट्स पर राष्ट्रपति से जल संरक्षण के लिए मिले अवॉर्ड को लेकर अफवाह फलाई जा रही हैं. कुछ लोगों को कहना है कि पुरस्कार में मिली 2 करोड़ की राशि टीना डाबी को मिली है.

इसको लेकर उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि जिले में किए गए कामों और जन भागीदारी का रिजल्ट है. उन्होंने कहा कि 2 करोड़ रुपये राशि बाड़मेर जिले को मिली है न कि किसी व्यक्ति या अधिकारी को.

वहीं, सोशल मीडिया पर एक ही फोटो को बार-बार पोस्ट किए जाने के मामले में उन्होंने कहा कि यह मामला 'कैच द रेन' पोर्टल से जुड़ा है, जिसका जल संचय जन भागीदारी अभियान से कोई सीधा संबंध नहीं है.

उन्होंने कहा कि इस मामले में जिन पंचायत समितियों की पहचान हुई है, उनको निर्देश जारी कर दिए गए हैं. उन्होंने ये भी कहा कि जिन्होंने अफवाह फैलाई है, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें. इस योजना में जिलेभर में 79,000 से ज्यादा कार्य पूरे हुए, जिनमें 87,000 टांके निर्माण और 1,200 पारंपरिक जल स्रोतों का पुनरुद्धार शामिल है. सभी आंकड़े JSJB पोर्टल पर हैं.

बता दें कि टीना डाबी की तस्वीरों को सोशल मीडिया बार-बार पोस्ट करके दावे किए जा रहे थे. इसको लेकर टीना डाबी ने स्पष्टीकरण दिया है. उन्होंने कहा कि पुरस्कार टीमवर्क और ग्रामीण सहभागिता का सम्मान है.

