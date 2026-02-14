घर में खड़ी गाड़ी का सैकड़ों किलोमीटर दूर कटा टोल टैक्स, मालिक के उड़े होश

Barmer Fastag Fraud: बाड़मेर जिले में Fastag फ्रॉड का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जहां घर में खड़ी गाड़ी का टोल टैक्स सैकड़ों किलोमीटर दूर कट गया, जिससे वाहन मालिक परेशान हो गया.
Barmer Fastag Fraud: राजस्थान के बाड़मेर जिले में Fastag फ्रॉड का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जहां घर में खड़ी गाड़ी का टोल टैक्स सैकड़ों किलोमीटर दूर कट गया, जिससे वाहन मालिक परेशान हो गया. यह घटनाक्रम बीसूकल्लां शिव निवासी विजय सिंह के साथ हुआ है.
पीड़ित विजय सिंह के मुताबिक, उनकी गाड़ी पिछले 10 दिनों से घर पर खड़ी थी. इसके बावजूद वाहन क्रमांक RJ 04 CB 1811 के Fastag से सुबह 11 बजकर 21 मिनट पर 100 रुपये की राशि कटने का मैसेज आया.
मैसेज में बताया गया कि यह राशि NHAI से जुड़े सरनाऊ टोल नाके पर कटी है. अचानक इस तरह का मैसेज आने से वाहन मालिक हैरान रह गया. प्राथमिक तौर पर वाहन नंबर के दुरुपयोग या क्लोनिंग की आशंका जताई जा रही है.
ऐसे मामलों में अक्सर वाहन की नंबर प्लेट की क्लोनिंग, Fastag स्टिकर की डुप्लिकेशन, गलत एंट्री या तकनीकी त्रुटि और टोल प्लाजा पर ANPR सिस्टम की गड़बड़ी जैसी संभावनाएं सामने आती हैं.
विजय सिंह ने मामले की शिकायत National Highways Authority of India (NHAI) और संबंधित Fastag कंपनी को दे दी है. अब ऐसे में टोल प्लाजा पर वाहन की वास्तविक मौजूदगी को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.
Fastag फ्रॉड से बचने के लिए ये काम जरूर करें
अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो सबसे पहले Fastag कस्टमर केयर पर तुरंत अपनी शिकायत दर्ज करें. अपने बैंक या Fastag ऐप में लॉगिन कर ट्रांजैक्शन डिटेल चेक करें, टोल प्लाजा से सीसीटीवी फुटेज की मांग करें, जरूरत पड़े तो पुलिस में एफआईआर भी दर्ज कराएं. साथ ही Fastag ब्लॉक करवाकर नया टैग जारी करवाएं.
