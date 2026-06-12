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गले से मंगलसूत्र तोड़कर भागीं महिलाएं, पीड़िता ने पीछा कर दो को दबोचा

Barmer News: बाड़मेर शहर में रेलवे स्टेशन क्षेत्र के पास एक महिला बाजार क्षेत्र में मौजूद थी, तभी दो अनजान महिलाओं ने भीड़ का फायदा उठाते हुए उसके गले से मंगलसूत्र तोड़ लिया.

Edited byAman SinghReported byDurag singh rajpurohit
Published: Jun 12, 2026, 07:49 PM|Updated: Jun 12, 2026, 07:49 PM
गले से मंगलसूत्र तोड़कर भागीं महिलाएं, पीड़िता ने पीछा कर दो को दबोचा
Image Credit: Barmer News

Barmer News: राजस्थान के बाड़मेर शहर में रेलवे स्टेशन क्षेत्र के पास दिनदहाड़े मंगलसूत्र चोरी का मामला सामने आया है. जानकारी के अनुसार, एक महिला बाजार क्षेत्र में मौजूद थी, तभी दो अनजान महिलाओं ने भीड़ का फायदा उठाते हुए उसके गले से मंगलसूत्र तोड़ लिया.

घटना के तुरंत बाद महिला को अपने मंगलसूत्र के गायब होने का एहसास हुआ, जिसपर उसने सतर्कता दिखाते हुए दोनों संदिग्ध महिलाओं का पीछा किया. महिला ने हिम्मत का परिचय देते हुए दोनों महिलाओं को मौके पर ही पकड़ लिया.

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इसके बाद आसपास मौजूद लोगों की मदद से उन्हें एक ऑटो में बैठाकर सीधे बाड़मेर कोतवाली थाने ले जाया गया. थाने में पुलिस द्वारा तलाशी लेने पर दोनों महिलाओं के कब्जे से कथित रूप से चोरी किया गया मंगलसूत्र बरामद कर लिया गया.

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने दोनों महिलाओं से पूछताछ शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि वे किसी संगठित गिरोह से जुड़ी हैं या नहीं तथा इससे पहले भी ऐसी वारदातों में उनकी संलिप्तता रही है या नहीं.

कोतवाली थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि मामले की जांच जारी है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर पूछताछ कर रही है और जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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