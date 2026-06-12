/गले से मंगलसूत्र तोड़कर भागीं महिलाएं, पीड़िता ने पीछा कर दो को दबोचा

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Barmer News: राजस्थान के बाड़मेर शहर में रेलवे स्टेशन क्षेत्र के पास दिनदहाड़े मंगलसूत्र चोरी का मामला सामने आया है. जानकारी के अनुसार, एक महिला बाजार क्षेत्र में मौजूद थी, तभी दो अनजान महिलाओं ने भीड़ का फायदा उठाते हुए उसके गले से मंगलसूत्र तोड़ लिया.
घटना के तुरंत बाद महिला को अपने मंगलसूत्र के गायब होने का एहसास हुआ, जिसपर उसने सतर्कता दिखाते हुए दोनों संदिग्ध महिलाओं का पीछा किया. महिला ने हिम्मत का परिचय देते हुए दोनों महिलाओं को मौके पर ही पकड़ लिया.
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इसके बाद आसपास मौजूद लोगों की मदद से उन्हें एक ऑटो में बैठाकर सीधे बाड़मेर कोतवाली थाने ले जाया गया. थाने में पुलिस द्वारा तलाशी लेने पर दोनों महिलाओं के कब्जे से कथित रूप से चोरी किया गया मंगलसूत्र बरामद कर लिया गया.
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घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने दोनों महिलाओं से पूछताछ शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि वे किसी संगठित गिरोह से जुड़ी हैं या नहीं तथा इससे पहले भी ऐसी वारदातों में उनकी संलिप्तता रही है या नहीं.
कोतवाली थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि मामले की जांच जारी है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर पूछताछ कर रही है और जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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