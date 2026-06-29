/बाड़मेर में हाईटेंशन बिजली लाइन का विरोध तेज, ग्रामीणों ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप, CM के नाम सौंपा ज्ञापन

Barmer News: राजस्थान के बाड़मेर जिले के शिव क्षेत्र में हाईटेंशन विद्युत लाइन बिछाने के विरोध को लेकर चल रहे विवाद ने तूल पकड़ लिया है. प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों के खिलाफ पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर शिव थाने के एक एएसआई के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

पुलिस ने किया अभद्र व्यवहार

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ग्रामीणों का आरोप है कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, गाली-गलौज की और अनावश्यक बल प्रयोग किया. ग्रामीणों की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया है कि शिव विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत धारवी खुर्द के निकट राजस्थान ऊर्जा विकास निगम की 420 केवी हाईटेंशन विद्युत लाइन निकाली जा रही है.

ग्रामीणों का कहना है कि लाइन का रूट सार्वजनिक उपयोग की भूमि से होकर गुजर रहा है, जिससे विद्यालय, खेल मैदान और सार्वजनिक रास्ते प्रभावित हो रहे हैं. उनका आरोप है कि बिना पर्याप्त सहमति और स्थानीय आपत्तियों का समाधान किए कार्य किया जा रहा है.

ASI पर महिलाओं के सामने की गाली-गलौज करने का आरोप

ज्ञापन में दावा किया गया है कि पिछले दो-तीन दिनों से ग्रामीण शांतिपूर्ण तरीके से धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कंपनी और प्रशासन की मिलीभगत से उनकी आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है. ग्रामीणों का आरोप है कि विरोध कर रहे लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं तथा तीन युवकों को हिरासत में लेकर मारपीट की गई.

एक युवक के पैर में गंभीर चोट आने का भी उल्लेख ज्ञापन में किया गया है. ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि शिव थाने में तैनात एक एएसआई ने प्रदर्शनकारियों के साथ अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया और महिलाओं के सामने भी गाली-गलौज की.

मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

ज्ञापन में संबंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ निष्पक्ष जांच कर सख्त कार्रवाई करने तथा दर्ज मुकदमों की समीक्षा की मांग की गई है. मुख्यमंत्री के नाम दिए गए ज्ञापन में ग्रामीणों ने लिखा है कि उन्हें जिला प्रशासन से निष्पक्ष न्याय की उम्मीद है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं हुई और उन्हें न्याय नहीं मिला तो आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा.

फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है, जबकि ग्रामीण अपने आरोपों पर कायम हैं. मामले को लेकर क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और प्रशासन की आगे की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं.