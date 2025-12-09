Zee Rajasthan
क्या है Constitution Marriage? जिसकी बाड़मेर में बढ़ रही पॉपुलैरिटी

What is Constitutional Marriage: संविधान विवाह ऐसा विवाह मॉडल है, जिसमें पारंपरिक रस्मों की जगह दंपति भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़कर जीवनभर न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों का पालन करने का संकल्प लेते हैं. यह चलन खासकर बाड़मेर और पश्चिमी राजस्थान में तेजी से फैल रहा है और सामाजिक जागरूकता का प्रतीक बन चुका है.

Durag singh rajpurohit
Published: Dec 09, 2025, 11:56 AM IST | Updated: Dec 09, 2025, 11:56 AM IST

क्या है Constitution Marriage? जिसकी बाड़मेर में बढ़ रही पॉपुलैरिटी

What is Constitutional Marriage: राजस्थान के बाड़मेर में इन दिनों एक नई सामाजिक पहल तेजी से उभर रही है, जिसे 'संविधान विवाह' (Constitution Marriage) कहा जा रहा है. दहेज, दिखावा और भारी-भरकम खर्चों से दूर यह विवाह मॉडल युवाओं के बीच पसंदीदा होता जा रहा है. खास बात यह है कि ऐसे विवाह में दूल्हा-दुल्हन भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर शपथ लेकर अपना नया जीवन शुरू करते हैं. यह न सिर्फ समानता और सम्मान का संदेश देता है बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव की राह भी दिखाता है.

क्या है संविधान विवाह?
संविधान विवाह ऐसा विवाह मॉडल है, जिसमें पारंपरिक रस्मों की जगह दंपति भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़कर जीवनभर न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों का पालन करने का संकल्प लेते हैं. यह चलन खासकर बाड़मेर और पश्चिमी राजस्थान में तेजी से फैल रहा है और सामाजिक जागरूकता का प्रतीक बन चुका है.

बाड़मेर में संविधान विवाह क्यों हो रहा है लोकप्रिय?
1. संविधान विवाह का मुख्य उद्देश्य सामाजिक सुधार का मजबूत आधार है. बाड़मेर और आसपास के जिलों में संविधान विवाह को लोग सामाजिक कुरीतियों से मुक्ति का रास्ता मान रहे हैं. इनमें दहेज प्रथा का विरोध, शादी पर होने वाले अनावश्यक खर्चों से छुटकारा, समानता आधारित वैवाहिक संबंध और युवा पीढ़ी इसे सामाजिक परिवर्तन का साधन मानकर अपना रही है.

2. कानूनी जानकारों का कहना है कि यह विवाह Special Marriage Act की भावना के अनुरूप है, जिससे दंपती को स्पष्ट कानूनी दर्जा, सामाजिक स्वतंत्रता और समान अधिकार सुनिश्चित मिलते हैं. यही कारण है कि लोग इस मॉडल पर भरोसा बढ़ा रहे हैं.

जगदीश-सौम्या का संविधान विवाह बना मिसाल
27 नवंबर 2025 को हुई शादी बाड़मेर में इसी तरह के विवाह का उदाहरण है. इसमें दूल्हा जगदीश कुमार और दुल्हन सौम्या, दोनों ने पूरी सादगी से विवाह किया, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों सहित कई विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे.

कैसे हुआ संविधान विवाह?
- दंपती ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़कर समानता और सम्मान के सिद्धांतों का शपथ-संकल्प लिया.
- विवाह में दहेज, बैंड-बाजा, बारात, किसी तरह की रस्मी खर्चीली परंपरा शामिल नहीं थी.
- केवल परिवारजन और कुछ गवाह उपस्थित रहे.
- संविधान की प्रति को सामने रखकर विवाह की घोषणा की गई.
इस मॉडल ने क्षेत्र में संविधान विवाह को और ज्यादा बढ़ावा देने का काम किया है.

सामाजिक प्रभाव: युवाओं में बढ़ रही जागरूकता
सामाजिक संगठनों का कहना है कि संविधान विवाह दहेज प्रथा को चुनौती देता है. शादी के खर्चों को कम करता है. रिश्तों को समानता और अधिकार आधारित बनाता है. शोध में यह भी सामने आया है कि ऐसे विवाहों के बाद परिवारों पर आर्थिक बोझ कम होता है और महिलाओं की निर्णय क्षमता को मजबूती मिलती है.

बाड़मेर में संविधान विवाह अब केवल एक वैकल्पिक तरीका नहीं, बल्कि एक सामाजिक आंदोलन बनकर उभर रहा है. जगदीश-सौम्या जैसे युवा जोड़े यह संदेश दे रहे हैं कि विवाह परंपरा नहीं, बल्कि मूल्यों और समानता का उत्सव होना चाहिए. बदलते समय में यह मॉडल भविष्य की जरूरत और समाज सुधार की मजबूत मिसाल बनता जा रहा है.

