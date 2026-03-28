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कौन है भजन गायक छोटू सिंह रावना? जिन्होंने विधायक रविंद्र सिंह भाटी पर लगाया गंभीर आरोप

 MLA Ravindra Singh Bhati: छोटू सिंह रावणा राजस्थान के बाड़मेर जिले के कोटड़ा क्षेत्र के एक छोटे से गांव से उभरे लोकप्रिय भजन गायक हैं. अपनी मधुर आवाज और पारंपरिक भजन शैली के लिए जाने जाने वाले छोटू सिंह हाल ही में सुर्खियों में आए हैं. उन्होंने बाड़मेर शिव विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय विधायक रविन्द्र सिंह भाटी पर जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है.
 

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Published:Mar 28, 2026, 02:54 PM IST | Updated:Mar 28, 2026, 02:54 PM IST

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कौन है भजन गायक छोटू सिंह रावना? जिन्होंने विधायक रविंद्र सिंह भाटी पर लगाया गंभीर आरोप

Who is Chhotu Singh Rawana: बाड़मेर की राजनीति में एक नया विवाद सुर्खियों में है. शिव विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय विधायक रविन्द्र सिंह भाटी पर प्रसिद्ध भजन गायक छोटू सिंह रावणा ने धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है. गायक ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर दावा किया कि विधायक ने उन्हें फोन पर धमकाया.


पूरी कहानी सोशल मीडिया से शुरू हुई. हाल ही में एक कैंसर पीड़ित बच्चे का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें बच्चा भावुक होकर कह रहा था कि उसने विधायक रविन्द्र सिंह भाटी को कई बार कॉल और मैसेज किए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. इस वीडियो पर भजन गायक छोटू सिंह रावणा ने कमेंट करते हुए लिखा “काश बेटा आप रील स्टार होते तो सभी नेता आपके पास होते”. रावणा का कहना है कि उनका कमेंट सामान्य था और उन्होंने कोई अपशब्द नहीं इस्तेमाल किया. लेकिन इस कमेंट से विधायक नाराज हो गए.


गायक ने सोशल मीडिया पर वीडियो में लगाये आरोप
छोटू सिंह रावणा भोपाल मध्य प्रदेश में अपने कार्यक्रम के दौरान थे. उन्होंने आरोप लगाया कि शुक्रवार 27 मार्च 2026 की रात करीब 11 बजे विधायक रविन्द्र सिंह भाटी का फोन आया. बातचीत के दौरान विधायक ने धमकाने के लहजे में कहा... 'दो बार मैंने तुम्हें छोड़ दिया, अब मुझे तुम्हें सीधा करना भी आता है.”रावणा ने आगे दावा किया कि विधायक ने अप्रत्यक्ष रूप से जान से मारने की चेतावनी भी दी.

गायक ने कहा, “मुझे मारना आसान है, मैं एक कलाकार हूं और बिना सुरक्षा के इधर-उधर घूमता हूं, लेकिन मुझे डराना मुश्किल है. उन्होंने यह भी कहा कि वे स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार रखते हैं और केवल एक सामान्य टिप्पणी की थी. रावणा ने कार में बैठकर वीडियो बनाकर जारी किया, जिसमें उन्होंने पूरा घटनाक्रम बताया. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और राजनीतिक चर्चाओं का विषय बन गया है.

सोशल मीडिया पर मचा बवाल
विवाद शुरू होने के बाद सोशल मीडिया पर दोनों पक्षों के समर्थक आमने-सामने हैं. कुछ यूजर्स गायक का समर्थन कर रहे हैं और स्वतंत्र अभिव्यक्ति की बात कर रहे हैं, जबकि कई विधायक भाटी के समर्थन में उतरे हैं. पूरा मामला अब राजनीतिक रंग ले चुका है.राजस्थान में लोकप्रिय भजन गायक छोटू सिंह रावणा अपनी मधुर आवाज और भक्ति गीतों के लिए जाने जाते हैं. वहीं रविन्द्र सिंह भाटी बाड़मेर-शिव क्षेत्र के युवा और चर्चित नेता हैं, जो अक्सर विवादों में रहते हैं.

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