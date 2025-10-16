Zee Rajasthan
मारवाड़ियों पर क्यों है मां लक्ष्मी की कृपा! जानिए पूजा विधि का खास तरीका

How do Marwaris perform Diwali Puja: मारवाड़ी घरानों में दिवाली की तैयायां कई दिन पहले से शुरू हो जाती हैं और पूजा के दिन पूरे घर में एक खास सकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है. मारवाड़ी समाज में दिवाली की शाम सबसे पहले 'चोपड़ा पूजन' किया जाता है. यह पूजन व्यापारिक वर्ष की नई शुरुआत मानी जाती है. व्यापारी वर्ग के लोग अपनी दुकान या ऑफिस में पुराने खातों की पूजा करते हैं.
 

Published: Oct 16, 2025, 01:03 PM IST | Updated: Oct 16, 2025, 01:03 PM IST

Diwali 2025: राजस्थान की मारवाड़ी संस्कृति अपनी समृद्ध परंपराओं, धार्मिक आस्था और पारिवारिक एकजुटता के लिए जानी जाती है. दिवाली का त्योहार इनके लिए सिर्फ रोशनी और मिठाइयों का पर्व नहीं, बल्कि लक्ष्मीजी का स्वागत और नए साल की शुरुआत का प्रतीक होता है. मारवाड़ी घरानों में दिवाली की तैयायां कई दिन पहले से शुरू हो जाती हैं और पूजा के दिन पूरे घर में एक खास सकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है.

मारवाड़ी करते हैं चोपड़ा पूजन
मारवाड़ी समाज में दिवाली की शाम सबसे पहले 'चोपड़ा पूजन' किया जाता है. यह पूजन व्यापारिक वर्ष की नई शुरुआत मानी जाती है. व्यापारी वर्ग के लोग अपनी दुकान या ऑफिस में पुराने खातों की पूजा करते हैं और नए बही-खाते (लेजर बुक्स) शुरू करते हैं. इन बही खातों पर 'शुभ-लाभ' और 'श्री गणेशाय नमः' लिखा जाता है. यह परंपरा यह दर्शाती है कि हर नया कार्य भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी के आशीर्वाद से ही शुरू होना चाहिए.

भगवान गणेश, सरस्वती और कुबेर की भी पूजा की जाती
घर में दिवाली की शाम को लक्ष्मी-गणेश की पूजा बड़े विधि-विधान से की जाती है. घर की सबसे बुजुर्ग महिला पूजा की थाली सजाती हैं जिसमें चावल, रोली, हल्दी, फूल, मिठाई, सिक्के और दीये रखे जाते हैं. पूजा स्थल को खासतौर पर सजाया जाता है - दीवार पर मांडना या अल्पना बनाई जाती है और रंग-बिरंगी ओढ़नियों या दुपट्टों से सजावट की जाती है. देवी लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश, सरस्वती और कुबेर की भी पूजा की जाती है.

पूरा परिवार बैठता है एक साथ
मारवाड़ी परिवारों में पूजा के समय परिवार का हर सदस्य एक साथ बैठता है. पहले दीपक जलाया जाता है, फिर मंत्रोच्चार के साथ आरती की जाती है. लक्ष्मीजी के चरणों में चांदी या सोने के सिक्के रखे जाते हैं और परिवार के व्यापारी सदस्य अपनी दुकान के खाते पूजा स्थल पर लेकर आते हैं. पूजा के दौरान 'ओम जय लक्ष्मी माता' और 'जय गणेश देवा' जैसे भजनों की मधुर ध्वनि वातावरण को भक्तिमय बना देती है.

प्रसाद में बंटती हैं ये चीजें
पूजा के बाद प्रसाद में माखन-मिश्री, मेवे और मिठाइयां बांटी जाती हैं. रात को घर के हर कोने में दीपक जलाए जाते हैं, ताकि लक्ष्मीजी घर में प्रवेश करें. इस दौरान बच्चे पटाखे जलाते हैं और महिलाएं थाली में आरती उतारकर 'लक्ष्मीजी घर आवो' का पारंपरिक गीत गाती हैं.

मारवाड़ी समाज के लिए दिवाली केवल पूजा नहीं, बल्कि आस्था, समृद्धि और पारिवारिक बंधन का उत्सव है, जहां रोशनी केवल घरों में नहीं, बल्कि दिलों में भी जगमगाती है. साथ ही बता दें कि काम को लेकर लगन-मेहनत और अनूठापन मारवाड़ियों की पहचान है, जो उन्हें दूसरों से अलग करता है और कामयाब बनाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE RAJASTHAN इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

