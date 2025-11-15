ज्वेलर को बेहोश कर 25 लाख की ज्वेलरी ले उड़ी महिला मित्र! अहमदाबाद से तीन आरोपी अरेस्ट

Barmer News: राजस्थान के बाड़मेर शहर के निवासी एक ज्वेलर को महिला से दोस्ती करनी भारी पड़ गई. शादी में हुई एक मुलाकात से शुरू हुई जान पहचान एक सनसनीखेज वारदात में बदल गई, जिसने पूरे शहर में हड़कंप मचा दिया. ज्वेलर ने इस महिला मित्र को अपने ही घर पर बुलाया और चाय नाश्ते और कोल्ड ड्रिंक डिमांड की फिर उसी में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया और तिजोरी से 25 लाख रुपये के सोने-चांदी के आभूषण समेटकर फरार हो गई.

मामला शहर के प्रतिष्ठित ज्वेलर सवाईलाल सोनी का है. बुधवार को उनकी पत्नी पीहर गई हुई थी. इसी मौके का फायदा उठाते हुए आरोपी महिला विजयलक्ष्मी उर्फ गौरी, जो मूलरूप से जोधपुर की निवासी है और वर्तमान में अहमदाबाद में लिव-इन में रहती है, उसने अपने दो अन्य साथियों के साथ पूरी साजिश रच ली.

पुलिस के अनुसार पीड़ित और गौरी की जान-पहचान एक रिश्तेदार की शादी में हुई थी. इसके बाद दोनों के बीच व्हाट्सऐप पर बातचीत बढ़ी और मुलाकातें भी होने लगीं. घटना वाले दिन बाहर मिलने की बात थी, लेकिन महिला ने अचानक ज्वेलर के घर आने की जिद की. घर पहुंचते महिला ने नाश्ता और कोल्ड ड्रिंक की फरमाइश की.

मौका मिलते ही आरोपी महिला ने कोल्ड ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाई और ज्वेलर ने जैसे ही उसके दिए हुए कोल्ड ड्रिंक को पिया, कुछ ही मिनटों में वह बेहोश होकर गिर पड़ा. इसके बाद गौरी ने तिजोरी से लाखों के गहने निकाले और बाहर इंतजार कर रहे अपने दो साथियों के साथ अहमदाबाद भाग गई. जब स्टाफ घर पहुंचा, तो मालिक को बेसुध हालत में पाकर तुरंत अस्पताल ले जाया गया.

पूरे मामले ने पुलिस को भी चौंका दिया, लेकिन कार्रवाई तेज रही. सिर्फ 48 घंटे में पुलिस ने अहमदाबाद से आरोपी महिला गौरी, पीड़ित के मामा के लड़के भाई लक्ष्मण उर्फ लकी निवासी बाड़मेर हाल अहमदाबाद और धीरज निवासी बीकानेर को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए.

जांच में सामने आया कि वारदात से पहले लकी ने रेकी की थी. कब पत्नी घर पर नहीं है, कब स्टाफ मौजूद नहीं है, सब पता किया गया. यही नहीं, आरोपी महिला और ज्वेलर के बीच बढ़ती नजदीकियों का फायदा उठाते हुए तीनों ने बड़ी वारदात की प्लानिंग की.

महिला पीड़ित से प्रेम-प्रसंग और मुलाकात के बहाने घर पहुंची और नशीला पदार्थ मिलाकर उसे अचेत कर दिया. पुलिस ने तीनों आरोपियों के कब्जे से लूटे गए सभी गहने बरामद कर लिए हैं. ज्वेलर के रंगीन मिजाज की जानकारी होने के कारण ही पूरी साजिश को अंजाम देना आरोपियों के लिए आसान हो गया.