Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

ज्वेलर को बेहोश कर 25 लाख की ज्वेलरी ले उड़ी महिला मित्र! अहमदाबाद से तीन आरोपी अरेस्ट

Barmer News: बाड़मेर शहर के निवासी एक ज्वेलर को महिला से दोस्ती करनी भारी पड़ गई. शादी में हुई एक मुलाकात से शुरू हुई जान पहचान एक सनसनीखेज वारदात में बदल गई, जिसने पूरे शहर में हड़कंप मचा दिया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Durag singh rajpurohit
Published: Nov 15, 2025, 03:34 PM IST | Updated: Nov 15, 2025, 03:34 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में ठंड के साथ बारिश की संभावना! इन जिलों में कोल्ड वेव का येलो अलर्ट
7 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में ठंड के साथ बारिश की संभावना! इन जिलों में कोल्ड वेव का येलो अलर्ट

22 दिन के मासूम को मौसियों ने पैरों से कुचलकर मारा, पिता को जादू-टोने का हुआ शक
9 Photos
Jodhpur baby Brutally murder

22 दिन के मासूम को मौसियों ने पैरों से कुचलकर मारा, पिता को जादू-टोने का हुआ शक

बिरसा मुंडा जयंती पर CM की मेगा गिफ्ट लिस्ट! 204 करोड़ की बारिश, 12 हजार स्टूडेंट्स हुए मालामाल
7 Photos
CM Bhajanlal Sharma

बिरसा मुंडा जयंती पर CM की मेगा गिफ्ट लिस्ट! 204 करोड़ की बारिश, 12 हजार स्टूडेंट्स हुए मालामाल

राजस्थान के माउंट आबू में हाड़ कंपा देने वाली सर्दी, तापमान का 0 डिग्री पहुंचने का अलर्ट! अलाव के आगे लोगों की बढ़ी भीड़
7 Photos
mount abu

राजस्थान के माउंट आबू में हाड़ कंपा देने वाली सर्दी, तापमान का 0 डिग्री पहुंचने का अलर्ट! अलाव के आगे लोगों की बढ़ी भीड़

ज्वेलर को बेहोश कर 25 लाख की ज्वेलरी ले उड़ी महिला मित्र! अहमदाबाद से तीन आरोपी अरेस्ट

Barmer News: राजस्थान के बाड़मेर शहर के निवासी एक ज्वेलर को महिला से दोस्ती करनी भारी पड़ गई. शादी में हुई एक मुलाकात से शुरू हुई जान पहचान एक सनसनीखेज वारदात में बदल गई, जिसने पूरे शहर में हड़कंप मचा दिया. ज्वेलर ने इस महिला मित्र को अपने ही घर पर बुलाया और चाय नाश्ते और कोल्ड ड्रिंक डिमांड की फिर उसी में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया और तिजोरी से 25 लाख रुपये के सोने-चांदी के आभूषण समेटकर फरार हो गई.

मामला शहर के प्रतिष्ठित ज्वेलर सवाईलाल सोनी का है. बुधवार को उनकी पत्नी पीहर गई हुई थी. इसी मौके का फायदा उठाते हुए आरोपी महिला विजयलक्ष्मी उर्फ गौरी, जो मूलरूप से जोधपुर की निवासी है और वर्तमान में अहमदाबाद में लिव-इन में रहती है, उसने अपने दो अन्य साथियों के साथ पूरी साजिश रच ली.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पुलिस के अनुसार पीड़ित और गौरी की जान-पहचान एक रिश्तेदार की शादी में हुई थी. इसके बाद दोनों के बीच व्हाट्सऐप पर बातचीत बढ़ी और मुलाकातें भी होने लगीं. घटना वाले दिन बाहर मिलने की बात थी, लेकिन महिला ने अचानक ज्वेलर के घर आने की जिद की. घर पहुंचते महिला ने नाश्ता और कोल्ड ड्रिंक की फरमाइश की.

मौका मिलते ही आरोपी महिला ने कोल्ड ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाई और ज्वेलर ने जैसे ही उसके दिए हुए कोल्ड ड्रिंक को पिया, कुछ ही मिनटों में वह बेहोश होकर गिर पड़ा. इसके बाद गौरी ने तिजोरी से लाखों के गहने निकाले और बाहर इंतजार कर रहे अपने दो साथियों के साथ अहमदाबाद भाग गई. जब स्टाफ घर पहुंचा, तो मालिक को बेसुध हालत में पाकर तुरंत अस्पताल ले जाया गया.

पूरे मामले ने पुलिस को भी चौंका दिया, लेकिन कार्रवाई तेज रही. सिर्फ 48 घंटे में पुलिस ने अहमदाबाद से आरोपी महिला गौरी, पीड़ित के मामा के लड़के भाई लक्ष्मण उर्फ लकी निवासी बाड़मेर हाल अहमदाबाद और धीरज निवासी बीकानेर को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए.

जांच में सामने आया कि वारदात से पहले लकी ने रेकी की थी. कब पत्नी घर पर नहीं है, कब स्टाफ मौजूद नहीं है, सब पता किया गया. यही नहीं, आरोपी महिला और ज्वेलर के बीच बढ़ती नजदीकियों का फायदा उठाते हुए तीनों ने बड़ी वारदात की प्लानिंग की.

महिला पीड़ित से प्रेम-प्रसंग और मुलाकात के बहाने घर पहुंची और नशीला पदार्थ मिलाकर उसे अचेत कर दिया. पुलिस ने तीनों आरोपियों के कब्जे से लूटे गए सभी गहने बरामद कर लिए हैं. ज्वेलर के रंगीन मिजाज की जानकारी होने के कारण ही पूरी साजिश को अंजाम देना आरोपियों के लिए आसान हो गया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंBarmer Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news