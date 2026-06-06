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55 दिन बाद खत्म हुआ गिरल लिग्नाइट माइंस का धरना, मजदूरों की सभी मांगों पर बनी सहमति

Barmer News: बाड़मेर जिले के गिरल लिग्नाइट माइंस में पिछले 55 दिनों से जारी मजदूरों के धरने को लेकर रात करीब 8 बजे के बाद मंत्री के.के. विश्नोई, जनप्रतिनिधियों, प्रशासन और मजदूर प्रतिनिधियों के बीच हुई वार्ता में सभी प्रमुख मांगों पर सहमति बन गई.

Edited byAman SinghReported byDurag singh rajpurohit
Published: Jun 06, 2026, 02:39 PM|Updated: Jun 06, 2026, 02:39 PM
55 दिन बाद खत्म हुआ गिरल लिग्नाइट माइंस का धरना, मजदूरों की सभी मांगों पर बनी सहमति
Image Credit: Barmer News

Barmer News: राजस्थान के बाड़मेर जिले के गिरल लिग्नाइट माइंस में पिछले 55 दिनों से जारी मजदूरों के धरने को लेकर शुक्रवार रात बड़ा समाधान निकलकर सामने आया. रात करीब 8 बजे के बाद मंत्री के.के. विश्नोई, जनप्रतिनिधियों, प्रशासन और मजदूर प्रतिनिधियों के बीच हुई वार्ता में सभी प्रमुख मांगों पर सहमति बन गई.

जानकारी के अनुसार मजदूरों द्वारा उठाई गई सभी मांगों को स्वीकार कर लिया गया है. सहमति बनने के बाद शनिवार से सभी मजदूर पुनः काम पर लौटेंगे. लंबे समय से चले आ रहे इस आंदोलन के समाप्त होने का रास्ता साफ हो गया है.

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मंत्री केके विश्नोई ने कहा कि संवाद और समन्वय की कमी के कारण धरना इतना लंबा चला, यदि समय रहते प्रभावी कम्युनिकेशन होता तो स्थिति पहले ही सुलझ सकती थी. उन्होंने बताया कि मजदूरों की सभी जायज मांगों को मान लिया गया है और भविष्य में भी उनकी समस्याओं के समाधान के लिए गंभीरता से काम किया जाएगा.

विश्नोई ने कहा कि पिछले 30 वर्षों में मजदूरों को जिन कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करना पड़ा है, उन्हें भी चिन्हित कर चरणबद्ध तरीके से समाधान किया जाएगा. सहमति के बाद क्षेत्र में खुशी का माहौल है.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

नगरपरिषद कुचामन सिटी द्वारा शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का अभियान निरंतर जारी है. आयुक्त शिकेष कांकरिया के नेतृत्व में नगरपरिषद प्रशासन विकास कार्यों को तेजी से पूरा करने में जुटा है. 'हरित राजस्थान' और 'वन्दे गंगा' अभियानों के तहत शहर में व्यापक स्तर पर स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के कार्य किए जा रहे हैं.

इन प्रयासों को सफल बनाने के लिए आम जनता को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है, ताकि जनभागीदारी से कुचामन सिटी को एक आदर्श और विकसित शहर के रूप में स्थापित किया जा सके. नगरपरिषद के इन प्रयासों का उद्देश्य शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार के साथ ही एक स्वच्छ व हरा-भरा वातावरण तैयार करना है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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