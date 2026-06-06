/55 दिन बाद खत्म हुआ गिरल लिग्नाइट माइंस का धरना, मजदूरों की सभी मांगों पर बनी सहमति

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Barmer News: राजस्थान के बाड़मेर जिले के गिरल लिग्नाइट माइंस में पिछले 55 दिनों से जारी मजदूरों के धरने को लेकर शुक्रवार रात बड़ा समाधान निकलकर सामने आया. रात करीब 8 बजे के बाद मंत्री के.के. विश्नोई, जनप्रतिनिधियों, प्रशासन और मजदूर प्रतिनिधियों के बीच हुई वार्ता में सभी प्रमुख मांगों पर सहमति बन गई.
जानकारी के अनुसार मजदूरों द्वारा उठाई गई सभी मांगों को स्वीकार कर लिया गया है. सहमति बनने के बाद शनिवार से सभी मजदूर पुनः काम पर लौटेंगे. लंबे समय से चले आ रहे इस आंदोलन के समाप्त होने का रास्ता साफ हो गया है.
मंत्री केके विश्नोई ने कहा कि संवाद और समन्वय की कमी के कारण धरना इतना लंबा चला, यदि समय रहते प्रभावी कम्युनिकेशन होता तो स्थिति पहले ही सुलझ सकती थी. उन्होंने बताया कि मजदूरों की सभी जायज मांगों को मान लिया गया है और भविष्य में भी उनकी समस्याओं के समाधान के लिए गंभीरता से काम किया जाएगा.
विश्नोई ने कहा कि पिछले 30 वर्षों में मजदूरों को जिन कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करना पड़ा है, उन्हें भी चिन्हित कर चरणबद्ध तरीके से समाधान किया जाएगा. सहमति के बाद क्षेत्र में खुशी का माहौल है.
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नगरपरिषद कुचामन सिटी द्वारा शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का अभियान निरंतर जारी है. आयुक्त शिकेष कांकरिया के नेतृत्व में नगरपरिषद प्रशासन विकास कार्यों को तेजी से पूरा करने में जुटा है. 'हरित राजस्थान' और 'वन्दे गंगा' अभियानों के तहत शहर में व्यापक स्तर पर स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के कार्य किए जा रहे हैं.
इन प्रयासों को सफल बनाने के लिए आम जनता को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है, ताकि जनभागीदारी से कुचामन सिटी को एक आदर्श और विकसित शहर के रूप में स्थापित किया जा सके. नगरपरिषद के इन प्रयासों का उद्देश्य शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार के साथ ही एक स्वच्छ व हरा-भरा वातावरण तैयार करना है.
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