/भारत-पाक सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी कार्रवाई, शहजाद भट्टी गैंग के लिए काम करने वाला युवक गिरफ्तार

Barmer News: भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे राजस्थान के बाड़मेर जिले में सुरक्षा एजेंसियों ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए बाड़मेर पुलिस और एटीएस (ATS) के संयुक्त अभियान में बशीर नामक युवक को हिरासत में लिया है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी पाकिस्तान में बैठे कुख्यात शहजाद भट्टी नेटवर्क के संपर्क में था और उसके निर्देश पर भारत के संवेदनशील एवं रणनीतिक महत्व के स्थानों की जानकारी साझा कर रहा था.

बाइल से संवेदनशील फोटो, लोकेशन और डिजिटल सामग्री बरामद

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जांच एजेंसियों के अनुसार आरोपी के मोबाइल फोन से कई संवेदनशील फोटो, लोकेशन, हथियारों से जुड़े चित्र तथा सुरक्षा प्रतिष्ठानों से संबंधित डिजिटल सामग्री बरामद हुई है. आरोप है कि वह इन जानकारियों को सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से पाकिस्तान भेजता था.

शहजाद भट्टी नेटवर्क की भूमिका की भी हो रही जांच

डिजिटल साक्ष्यों की फोरेंसिक जांच कराई जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि जानकारी किन-किन लोगों तक पहुंचाई गई और उसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय था या नहीं... हाल ही के महीनों में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने कई राज्यों में पाकिस्तान स्थित शहजाद भट्टी से जुड़े मॉड्यूल पर कार्रवाई की है.

जांच एजेंसियों का आरोप है कि यह नेटवर्क सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को संपर्क में लेकर उनसे संवेदनशील स्थानों की फोटो, वीडियो और लोकेशन जुटाने का काम करवाता है. इसके अलावा धन का लालच देकर उन्हें नेटवर्क से जोड़ने के प्रयास भी किए जाते रहे हैं.

बाड़मेर जैसे सीमावर्ती जिले की सामरिक दृष्टि से विशेष अहमियत है. यहां सेना, सीमा सुरक्षा बल (BSF), रक्षा प्रतिष्ठान, तेल एवं ऊर्जा परियोजनाएं तथा कई महत्वपूर्ण संस्थान स्थित हैं. ऐसे में किसी भी प्रकार की संवेदनशील जानकारी का सीमा पार पहुंचना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय माना जाता है.

बैंक लेन-देन और कॉल रिकॉर्ड खंगाल रही एजेंसियां

फिलहाल एटीएस, स्थानीय पुलिस और अन्य केंद्रीय एजेंसियां आरोपी से गहन पूछताछ कर रही हैं. जांच का मुख्य फोकस यह पता लगाना है कि बशीर अकेले काम कर रहा था या उसके साथ अन्य स्थानीय सहयोगी भी जुड़े हुए थे. साथ ही उसके बैंक लेन-देन, सोशल मीडिया गतिविधियों, कॉल रिकॉर्ड और विदेशी संपर्कों की भी जांच की जा रही है.

अधिकारियों का मानना है कि पूछताछ और डिजिटल फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद इस पूरे नेटवर्क से जुड़े कई महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं. अभी तक जांच एजेंसियों की ओर से मामले के सभी तथ्यों की आधिकारिक पुष्टि सार्वजनिक रूप से नहीं की गई है. इसलिए आगे की जांच के आधार पर नई जानकारियां सामने आ सकती हैं.

