मोबाइल पर गेम खेलते-खेलते ठंडा पड़ा दस साल के मासूम का शरीर, नजारा देख उड़े होश

Rajasthan News: भरतपुर जिले के चिकसाना थाना क्षेत्र में 10 साल के मासूम बच्चे शिवा की दर्दनाक मौत हो गई. बच्चा अपने कमरे में अकेला मोबाइल पर गेम खेल रहा था. परिवार के अन्य सदस्य बरामदे में बैठे बातें कर रहे थे.  
 

Published: Jan 23, 2026, 01:07 PM IST | Updated: Jan 23, 2026, 01:07 PM IST

मोबाइल पर गेम खेलते-खेलते ठंडा पड़ा दस साल के मासूम का शरीर, नजारा देख उड़े होश

Bharatpur News: भरतपुर जिले के चिकसाना थाना क्षेत्र में एक 10 साल के मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है. बच्चा मोबाइल पर गेम खेल रहा था, जब उसके पिता ने कमरे में जाकर उसे गले में स्वाफी का फंदा लगे हुए बेहोश हालत में पाया. अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

चिकसाना थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले 10 साल के शिवा (नाम बदलकर) के साथ यह हादसा देर शाम हुआ. परिवार के सदस्य बताते हैं कि शाम को घर में सभी लोग बरामदे में बैठे हुए थे. शिवा के पिता, मां, 11 साल का बड़ा भाई और 14 साल की बड़ी बहन बरामदे में बातें कर रहे थे. शिवा अकेला अपने कमरे में मोबाइल पर गेम खेल रहा था. परिवार को लगा कि बच्चा शांत बैठकर खेल रहा है, इसलिए किसी ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया.

लगभग 30 मिनट बाद जब पिता कमरे में गए तो सामने का नजारा देखकर वे सदमे में आ गए. शिवा बिस्तर पर लेटा हुआ था, उसका शरीर अचेत था और गले में स्वाफी (स्कार्फ) का फंदा फंसा हुआ था. पिता ने तुरंत फंदा खोला और बच्चे को उठाने की कोशिश की, लेकिन शिवा का शरीर ठंडा पड़ चुका था और कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. घबराहट में पिता ने बच्चे को गोद में उठाकर तुरंत नजदीकी आरबीएम अस्पताल ले गए.

डॉक्टरों ने बच्चे की जांच की और उसे मृत घोषित कर दिया. प्रारंभिक जांच में गला घोंटने या स्वाफी से दम घुटने की वजह से मौत होने का संकेत मिला है. हालांकि, परिवार ने पोस्टमार्टम नहीं करवाया और शव को सीधे घर ले आए. अंतिम संस्कार देर रात को ही कर दिया गया.

परिजनों का कहना है कि उन्हें ठीक-ठीक नहीं पता कि बच्चे की मौत कैसे हुई. क्या यह हादसा था या बच्चे ने खुद स्वाफी गले में लपेट ली थी, यह स्पष्ट नहीं हो पाया. घर में मातम का माहौल है. पड़ोसी और रिश्तेदार भी इस घटना से हैरान हैं. बच्चे की मासूम उम्र और मोबाइल गेम खेलते हुए अचानक ऐसी मौत ने सभी को झकझोर दिया है.

घटना की सूचना मिलने के बाद चिकसाना थाना पुलिस ने प्राथमिक जानकारी ली है, लेकिन चूंकि परिवार ने पोस्टमार्टम नहीं करवाया, इसलिए मौत का सटीक कारण अभी अज्ञात है. स्थानीय लोगों ने मांग की है कि ऐसी घटनाओं से बचने के लिए बच्चों पर नजर रखने और मोबाइल के इस्तेमाल पर ध्यान देने की जरूरत है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


