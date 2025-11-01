Zee Rajasthan
पेड़ से टकराई यूपी रोडवेज की बस, 30 सवारियां घायल, 5 जयपुर रेफर

UP Roadways Bus Accident: भरतपुर जिले में खेड़ली मोड़ थाना इलाके में एक उत्तर प्रदेश रोडवेज की बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई. बस में 70 यात्री मौजूद थे, जिसमें से 30 यात्री घायल हो गए. जबकि 5 गंभीर घायलों को जयपुर रेफर कर दिया गया है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Devendra singh
Published: Nov 01, 2025, 03:52 PM IST | Updated: Nov 01, 2025, 03:52 PM IST

UP Roadways Bus Accident: राजस्थान के भरतपुर जिले में खेड़ली मोड़ थाना इलाके में एक उत्तर प्रदेश रोडवेज की बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई. बस में 70 यात्री मौजूद थे, जिसमें से 30 यात्री घायल हो गए. जबकि 5 गंभीर घायलों को जयपुर रेफर कर दिया गया है. बाकी सभी घायलों का इलाज महुआ अस्पताल में जारी है.

ये हादसा तब हुआ जब उत्तर प्रदेश रोडवेज की बस जयपुर से आगरा की तरफ जा रही थी. बस इतनी रफ्तार में थी कि बस पेड़ से टकराकर उसे चीरते हुए आगे निकल गई. घटना दोपहर लगभग 2 बजे की है. आगरा डिपो की बस जयपुर से आगरा की तरफ जा रही थी. बस में 70 सवारियां सवार थीं.

खेड़ली मोड़ थाना इलाके में बस अचानक अनियंत्रित हुई और रोड किनारे बबूल के पेड़ से टकरा गई. बस इतनी स्पीड में थी कि बबूल के पेड़ को चीरते हुए बस आगे निकल गई. बस के पेड़ से टकराते ही मौके पर चीख पुकार मच गई. राहगीरों ने तुरंत घटना की सूचना खेड़ली मोड़ थाना पुलिस को दी.

मौके पर पहुंची पुलिस ने 7 एम्बुलेंस से 30 घायलों को महुआ के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां 5 यात्रियों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया है. घटना में ड्राइवर और कंडक्टर को भी चोटें आई हैं.

