Rajasthan Road Accident: भरतपुर जिले के सेवर थाना इलाके में एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ है. सेवर-लुधावई पुल के पास देर रात (28 जनवरी 2026 की रात करीब 2 बजे) कासगंज (उत्तर प्रदेश) से जयपुर जा रही प्राइवेट बस ने पीछे से तेज रफ्तार ट्रेलर में जोरदार टक्कर मार दी. इस भयानक भिड़ंत में कम से कम 4 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.
Trending Photos
Bharatpur Road Accident News: भरतपुर जिले के सेवर थाना क्षेत्र में देर रात एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ है. सेवर-लुधावई पुल के पास प्राइवेट बस और ट्रेलर की जोरदार टक्कर में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा मंगलवार (28 जनवरी 2026) रात करीब 2 बजे हुआ, जब कासगंज (उत्तर प्रदेश) से जयपुर जा रही प्राइवेट बस (स्लीपर या यात्री बस) ने पीछे से तेज रफ्तार ट्रेलर में जोरदार टक्कर मार दी.
प्राप्त जानकारी के अनुसार, ट्रेलर आगे चल रहा था और अचानक ब्रेक लगाने या किसी कारण से रुकने पर बस पीछे से घुस गई. इस टक्कर से बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. मृतकों में 2 लोग मथुरा (उत्तर प्रदेश), 1 कासगंज और 1 कठूमर (राजस्थान) के निवासी बताए जा रहे हैं. घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है.
जिला कलक्टर कमर चौधरी और पुलिस अधीक्षक दिगंत आनन्द ने सुबह-सुबह घटनास्थल का निरीक्षण किया.
दोनों अधिकारियों ने सेवर थाना प्रभारी सतीश भारद्वाज से पूरी जानकारी ली और घायलों के बेहतर इलाज के लिए पीएमओ (प्रधान चिकित्सा अधिकारी) को सख्त निर्देश दिए. प्रशासन ने राहत कार्य तेज करने और हादसे के कारणों की जांच शुरू करने का आदेश दिया है.
यह हादसा एक बार फिर सड़क सुरक्षा पर सवाल खड़े करता है. विशेषकर रात के समय घने कोहरे, तेज रफ्तार वाहनों और ओवरलोडिंग के कारण ऐसे हादसे बढ़ रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि लुधावई पुल क्षेत्र में पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन सुधार नहीं हुआ. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोनों वाहनों के ड्राइवरों की भूमिका पर गहन पूछताछ की जा रही है.
परिवारों में कोहराम मचा हुआ है. मृतकों के परिजन अस्पताल पहुंचकर रो-रोकर बुरा हाल हैं. प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को तत्काल आर्थिक सहायता और घायलों के इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है. पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने और तेज रफ्तार से बचने की अपील की है. लेटेस्ट अपडेट के लिए स्थानीय पुलिस या जिला प्रशासन से संपर्क करें. ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!