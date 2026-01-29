Zee Rajasthan
तंत्र साधना के लिए राजस्थान में 85 साल की दलित बुजुर्ग महिला का रेप, तांत्रिक की तलाश जारी

Bharatpur Crime News: भरतपुर जिले से एक बेहद सनसनीखेज और शर्मनाक मामला सामने आया, जिसमें 85 वर्षीय दलित बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया. इस मामले में भरतपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, इस घिनौनी वारदात को तंत्र साधना के उद्देश्य से अंजाम दिया गया था. मामले में पुलिस ने आरोपी युवक और उसके पिता को राउंडअप कर लिया है, वहीं, एक तांत्रिक की तलाश अभी जारी है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Devendra singh
Published: Jan 29, 2026, 04:09 PM IST | Updated: Jan 29, 2026, 04:09 PM IST

Bharatpur Crime News: यह घटना हाल ही में भरतपुर के खेड़ली मोड़ थाना इलाके की है. दिनदहाड़े आरोपियों ने बुजुर्ग महिला के घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता के शोर मचाने पर परिजनों को घटना की जानकारी हुई लेकिन तब तक आरोपी बाइक पर सवार होकर मौके से फरार हो चुके थे. घटना के बाद बुजुर्ग महिला को गंभीर हालत में ब्लीडिंग शुरू हो गई.

परिजनों ने बदनामी के डर से तत्काल स्थानीय अस्पताल ले जाने के बजाय उसे इलाज के लिए निकटवर्ती जिले के एक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार किया गया. देर शाम इस जघन्य वारदात की सूचना खेड़ली मोड़ थाना पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही एएसपी मुख्यालय धर्मेंद्र यादव पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मौका मुआयना किया.

किसी को घटना की भनक नहीं लगी

पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करवाया और अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, वारदात के समय पीड़ित महिला अपने घर पर अपने 90 वर्षीय पति के साथ मौजूद थी. पति बीमारी की दवाइयों के प्रभाव के चलते उस समय गहरी नींद में था. घर के आसपास कुछ बच्चे भी खेल रहे थे, लेकिन किसी को घटना की भनक नहीं लगी.

पुलिस आरोपियों तक पहुंचने में सफल

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने हेलमेट पहन रखा था, जिससे उसकी पहचान करना मुश्किल हो गया था. इसी आधार पर पुलिस ने आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की मदद से जांच शुरू की. हुलिए और अन्य सुरागों के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंचने में सफल रही.

क्या कहना है पुलिस का

पुलिस सूत्रों का कहना है कि इस मामले में तंत्र साधना से जुड़ा एंगल सामने आया है, जिसकी गहनता से जांच की जा रही है. आरोपी युवक और उसके पिता अलवर जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं. दोनों से पूछताछ जारी है, जबकि इस वारदात से जुड़े तांत्रिक की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है.

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और जल्द ही पूरे घटनाक्रम का खुलासा किए जाने की संभावना है.

